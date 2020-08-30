От черепов до чемпионов: лучшие объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Вот и всё: лето кончилось. Это говорит о том, что уже пора выбирать автомобиль на следующий сезон, покупать его и готовить к выезду в
Toyota Hilux
Продавец нежно называет это «АРМАГЕДДОН-Вестник Апокалипсиса», а также утверждает, что все изменения, которым подвергся Hilux, внесены в ПТС. Правда, судя по фотографии фрагмента из СТС, речь всё же идёт о лифте подвески, багажниках и других силовых элементах, а не о черепах и остальных персонажах песен группы Cannibal Corpse. С другой стороны, если найдётся инспектор ГИБДД, который сможет заставить вас всё это снять с машины, то возьмите у него номер телефона. Возможно, он ещё и экзорцист.
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Chevrolet Camaro
Если в предыдущем объявлении была идеальная машина для любителей пентаграммок и ритуальных жертвоприношений, то в этом — автомобиль супергероя. Chevrolet Camaro 1972 года выпуска с небольшим пробегом и огромным мотором: почти шесть литров. Плюс ко всему, продавец обещает превосходное состояние. Получается, что вам останется докупить только что-нибудь облегающее и плащ.
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¯\_(ツ)_/¯
Этот автомобиль продавец построил сам для покорения очень серьёзного бездорожья. Кажется, оффроуд в сознании автора был настолько пугающим и непроходимым, что машину напичкали всем, что попадалось под руку. Лебёдками спереди и сзади, люстрами, портальными мостами, мощной подвеской и внедорожными шинами — такими же злыми, как жена в свой день рождения, про который вы забыли.
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Ferrari 550 Maranello
Нынешний владелец этой машины приобрёл её в
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Land Rover Defender
Совсем недавно мы выяснили, что Land Rover Defender нового поколения, судя по всему, получился прямо отличный: сохранил таланты на бездорожье и при этом стал намного более цивилизованным на асфальте. Однако если вы дикий ретроград, но всё же хотите британский внедорожник, то вот вам отличный вариант. Лебёдки, шины, люстра, шноркель и... ценник, как у Креты.
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Lada 4x4
Если вы вдруг когда-то мечтали о Ладе 4x4, то, скорее всего, именно о такой. Снегоболотоход на базе Бронто — мечта, а не машина. Чтобы вместить эти гигантские колёса, кузов пришлось перекраивать настолько сильно, что под нож пошли даже заводские фары: новые встроили прямо в кенгурятник. А зацените заднюю часть салона: там стоят две отдельные лавки вдоль стенок! Гараж мечты: McLaren P1, Porsche 964 и эта Лада...
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BMW M4
«Почему эта M4 в колхозных наклейках стоит 13 с лишним миллионов?!» — спросите вы. Потому что это спецверсия DTM Champion Edition, созданная в честь победы в немецком кузовном чемпионате. От обычной версии купе этот вариант отличается не только внешними ништяками, но ещё и доработанным мотором с системой впрыска воды. Этот агрегат выдаёт 500 сил — на 69 больше, чем стандартное купе. Ах да, таких автомобилей всего 200 в мире.