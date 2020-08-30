От черепов до чемпионов: лучшие объявления на Авто.ру

Продавец нежно называет это «АРМАГЕДДОН-Вестник Апокалип­сиса», а также утверждает, что все изменения, которым подвергся Hilux, внесены в ПТС. Правда, судя по фото­графии фрагмента из СТС, речь всё же идёт о лифте подвески, багажниках и других силовых элементах, а не о черепах и остальных персонажах песен группы Cannibal Corpse. С другой стороны, если найдётся инспектор ГИБДД, который сможет заставить вас всё это снять с машины, то возьмите у него номер телефона. Возможно, он ещё и экзорцист.