10 самых популярных в России автомобилей с «автоматами»

От черепов до чемпионов: лучшие объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Вот и всё: лето кончилось. Это говорит о том, что уже пора выбирать автомобиль на следующий сезон, покупать его и готовить к выезду в 2021-м. Короче говоря, наши подборки лучших объяв­лений не теряют актуаль­ности ни при каких обстоятель­ствах! Как всегда, здесь машины на любой вкус и кошелёк. Приятного подбора.

Toyota Hilux

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Продавец нежно называет это «АРМАГЕДДОН-Вестник Апокалип­сиса», а также утверждает, что все изменения, которым подвергся Hilux, внесены в ПТС. Правда, судя по фото­графии фрагмента из СТС, речь всё же идёт о лифте подвески, багажниках и других силовых элементах, а не о черепах и остальных персонажах песен группы Cannibal Corpse. С другой стороны, если найдётся инспектор ГИБДД, который сможет заставить вас всё это снять с машины, то возьмите у него номер телефона. Возможно, он ещё и экзорцист.

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Chevrolet Camaro

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Если в предыдущем объявлении была идеальная машина для любителей пента­граммок и ритуальных жертво­приношений, то в этом — автомобиль супергероя. Chevrolet Camaro 1972 года выпуска с небольшим пробегом и огромным мотором: почти шесть литров. Плюс ко всему, продавец обещает превосходное состояние. Получается, что вам останется докупить только что-нибудь облегающее и плащ.

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¯\_(ツ)_/¯

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Этот автомобиль продавец построил сам для покорения очень серьёзного бездорожья. Кажется, оффроуд в сознании автора был настолько пугающим и непроходимым, что машину напичкали всем, что попадалось под руку. Лебёдками спереди и сзади, люстрами, портальными мостами, мощной подвеской и внедорожными шинами — такими же злыми, как жена в свой день рождения, про который вы забыли.

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Ferrari 550 Maranello

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Нынешний владелец этой машины приобрёл её в 2002-м и прикипел всем сердцем: 18 лет в одних руках! Автомобиль обслужи­вался где надо, а судя по пробегу — 63 000 километров, ездил суперкар разве что по выходным и государ­ственным праздникам. Эх, жаль только, что не красная...

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Land Rover Defender

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Совсем недавно мы выяснили, что Land Rover Defender нового поколения, судя по всему, получился прямо отличный: сохранил таланты на бездорожье и при этом стал намного более цивилизо­ванным на асфальте. Однако если вы дикий ретроград, но всё же хотите британский внедорожник, то вот вам отличный вариант. Лебёдки, шины, люстра, шноркель и... ценник, как у Креты.

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Lada 4x4

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Если вы вдруг когда-то мечтали о Ладе 4x4, то, скорее всего, именно о такой. Снегоболотоход на базе Бронто — мечта, а не машина. Чтобы вместить эти гигантские колёса, кузов пришлось пере­краивать настолько сильно, что под нож пошли даже заводские фары: новые встроили прямо в кенгурятник. А зацените заднюю часть салона: там стоят две отдельные лавки вдоль стенок! Гараж мечты: McLaren P1, Porsche 964 и эта Лада...

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BMW M4

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«Почему эта M4 в колхозных наклейках стоит 13 с лишним миллионов?!» — спросите вы. Потому что это спецверсия DTM Champion Edition, созданная в честь победы в немецком кузовном чемпионате. От обычной версии купе этот вариант отличается не только внешними ништяками, но ещё и доработанным мотором с системой впрыска воды. Этот агрегат выдаёт 500 сил — на 69 больше, чем стандартное купе. Ах да, таких автомобилей всего 200 в мире.

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