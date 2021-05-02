От хард-Комбата до ретро-Майбаха: объявления недели на Авто.ру
Константин Новацкий
Снова воскресенье, а значит, настало время пробежаться по объявлениям на Авто.ру и подыскать что-нибудь свежее и небанальное. Как всегда, собрали для вас очень интересные автомобили: от ломового внедорожника до метущего «хвостом» дрифткара. Нет-нет, благодарности не нужно — просто смотрите!
Комбат Т-98
О продукции латвийской конторы Dartz Motorz вы знаете не меньше нашего. Сегодня эти панки от мира тюнинга занимаются выращиванием монстров из Hummer H2, а когда-то громко прославились на доработке русских Комбатов. Один из таких — перед вами: в броне, сером «фраке» и статусе эксклюзивной модели. Отсюда, по всей видимости, и нежелание продавца снижать увесистый, как сама машина, ценник. Так что приготовьтесь удивляться...
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Rover Mini Cooper
Каноничный образ классического Мини — это не только милая машинка мистера Бина, но и шустрый «Купер» на восьмиспицевых колёсах. А чёрный экземпляр с просторов Авто.ру по-особенному редок: он относится к ограниченной серии British Open и снабжён сдвижным мягким верхом во всю крышу. Нового владельца и его пассажиров обрадует салон из кремовой кожи и деревянных панелей, а также кузов, который с момента покупки успел поменять краску. Судя по описанию, дополнительных вложений в покупку «британца» не потребуется.
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Nissan 180SX
От стиля и манерности — к дыму из-под колёс и грубому рёву «свапнутого» мотора от
Доработками Ниссана занималось ателье Total Race. Помимо дикого мотора с наддувом HKS на 0,7 бара, здесь ещё полностью изменённое шасси и привод, а также усиленный каркасом и украшенный обвесом кузов. Суммарно доработки обошлись владельцу в 70 000$ (5,2 млн ₽), но актуальный ценник минимум в два раза скромнее. Не желаете присмотреться?
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Toyota Soarer
Альтернативой боевому Ниссану может стать жутко стильная Тойота из Барнаула, доработанная так, чтобы вытеснять из Instagram-ленты котиков, еду и знойных брюнеток. Кузов автомобиля отреставрирован, трёхлитровый мотор 7M-GTE основательно доработан и форсирован, а внешность улучшена с помощью лёгкого «мейкапа» и комплекта разношироких колёс Work Seeker с резиной Toyo. Если в душе вы фанат «праворуких» японцев и готовы часами спорить на тему JDM и азиатских тюнинг-стилей, к этой Toyota точно стоит присмотреться.
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ГАЗ-М-20 «Победа»
Если верить нынешнему владельцу, то аутентичный советский фастбек пребывает в оригинальном состоянии и хранит дух предков. Более того, доставшаяся в наследство от дедушки «Победа» второй производственной серии (1948–1955 гг.) без проблем заводится и ездит, не требуя сторонней помощи. Состояние кузова также вселяет уверенность в машине, а об остальном продавец наверняка готов рассказать сам и в подробностях. Напомним, что под капоты «Побед» инженеры ГАЗа помещали рядные «четвёрки» объёмом 2,1 литра и мощностью 50–52 лошадиных силы.
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Ретро-Maybach
Ставший одним из символов современной люксовой жизни логотип Maybach впервые появился в начале ХХ века. А в
Описание автомобиля огорчает своей лаконичностью — ведь владельцу определённо есть что рассказать о процессе создания машины, её динамических характеристиках и уровне салонного комфорта. Последний пункт, к слову, проиллюстрирован на фото, так что смотрите и оценивайте.
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Skoda 120
Заднемоторная Шкода 30-летней давности — редкий гость на наших просторах. А экземпляр из подмосковного Подольска и вовсе кажется пришельцем: он бежевый, он на ходу и он в неплохом состоянии. И кузов, и салон машины выглядят уверенно, однако продавец готов общаться по телефону, чтобы раскрыть больше важных подробностей. И если вы вдруг не знаете, с чего начинать диалог о диковинном чехословацком седане, вбросим несколько фактов: модель 120 в конце восьмидесятых стала последней в заднемоторной линейке, под капотом (он сзади) установлена 1,2-литровая карбюраторная «четвёрка» на 53 силы, перенести мотор в переднюю часть машины в своё время помешал Советский Союз, а ещё эта Шкода носила имя Rapid. Вот сколько всего.