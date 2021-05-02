Новая Toyota Camry или премиальная «трёхлетка»: 5 альтернативных седанов со вторичного рынка

От хард-Комбата до ретро-Майбаха: объявления недели на Авто.ру

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Константин Новацкий

Снова воскресенье, а значит, настало время пробежаться по объявле­ниям на Авто.ру и подыскать что-нибудь свежее и небанальное. Как всегда, собрали для вас очень интересные авто­мобили: от ломового внедорож­ника до метущего «хвостом» дрифткара. Нет-нет, благодар­ности не нужно — просто смотрите!

Комбат Т-98

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О продукции латвийской конторы Dartz Motorz вы знаете не меньше нашего. Сегодня эти панки от мира тюнинга занимаются выращива­нием монстров из Hummer H2, а когда-то громко прослави­лись на доработке русских Комбатов. Один из таких — перед вами: в броне, сером «фраке» и статусе эксклю­зивной модели. Отсюда, по всей види­мости, и нежелание продавца снижать увесистый, как сама машина, ценник. Так что приготовьтесь удивляться...

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Rover Mini Cooper

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Каноничный образ классического Мини — это не только милая машинка мистера Бина, но и шустрый «Купер» на восьми­спицевых колёсах. А чёрный экзем­пляр с просторов Авто.ру по-особенному редок: он относится к ограни­ченной серии British Open и снабжён сдвижным мягким верхом во всю крышу. Нового владельца и его пассажиров обрадует салон из кремовой кожи и деревянных панелей, а также кузов, который с момента покупки успел поменять краску. Судя по описанию, дополни­тельных вложений в покупку «британца» не потребуется.

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Nissan 180SX

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От стиля и манерности — к дыму из-под колёс и грубому рёву «свапнутого» мотора от GT-R! Если вы вдруг искали дрифтовый аппарат, позвольте пред­ставить одну из свежих находок Авто.ру — 430-сильное купе 180SX, в своё время входившее в топ-10 дрифткаров Москвы.

Доработками Ниссана занималось ателье Total Race. Помимо дикого мотора с наддувом HKS на 0,7 бара, здесь ещё полностью изменённое шасси и привод, а также усиленный каркасом и украшенный обвесом кузов. Суммарно доработки обошлись владельцу в 70 000$ (5,2 млн ₽), но актуальный ценник минимум в два раза скромнее. Не желаете присмотреться?

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Toyota Soarer

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Альтернативой боевому Ниссану может стать жутко стильная Тойота из Барнаула, дора­ботанная так, чтобы вытеснять из Instagram-ленты котиков, еду и знойных брюнеток. Кузов автомобиля отреставри­рован, трёх­литровый мотор 7M-GTE основа­тельно доработан и форсирован, а внешность улучшена с помощью лёгкого «мейкапа» и комплекта разно­широких колёс Work Seeker с резиной Toyo. Если в душе вы фанат «праворуких» японцев и готовы часами спорить на тему JDM и азиатских тюнинг-стилей, к этой Toyota точно стоит присмотреться.

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ГАЗ-М-20 «Победа»

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Если верить нынешнему владельцу, то аутентичный советский фастбек пребывает в оригиналь­ном состоянии и хранит дух предков. Более того, достав­шаяся в наследство от дедушки «Победа» второй производ­ственной серии (1948–1955 гг.) без проблем заводится и ездит, не требуя сторонней помощи. Состояние кузова также вселяет уверен­ность в машине, а об остальном продавец наверняка готов рассказать сам и в подроб­ностях. Напомним, что под капоты «Побед» инженеры ГАЗа помещали рядные «четвёрки» объёмом 2,1 литра и мощностью 50–52 лошадиных силы.

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Ретро-Maybach

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Ставший одним из символов современной люксовой жизни логотип Maybach впервые появился в начале ХХ века. А в 1930-м немцы выпустили эффектную модель DS7 Zeppelin с роскошным салоном и двигателем V12. Собственно, о прародителях современных Майбахов и пытается напомнить эта реплика в духе тридцатых: с двух­цветным кузовом, кожаным интерьером, хромиро­ванными колёсами и массивным двигате­лем под капотом.

Описание автомобиля огорчает своей лаконич­ностью — ведь владельцу опреде­лённо есть что рассказать о процессе создания машины, её динамиче­ских характери­стиках и уровне салонного комфорта. Последний пункт, к слову, проиллю­стри­рован на фото, так что смотрите и оценивайте.

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Skoda 120

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Заднемоторная Шкода 30-летней давности — редкий гость на наших просторах. А экзем­пляр из под­московного Подольска и вовсе кажется пришельцем: он бежевый, он на ходу и он в неплохом состоянии. И кузов, и салон машины выглядят уверенно, однако продавец готов общаться по телефону, чтобы раскрыть больше важных подроб­ностей. И если вы вдруг не знаете, с чего начинать диалог о диковинном чехо­словацком седане, вбросим несколько фактов: модель 120 в конце восьми­десятых стала последней в задне­моторной линейке, под капотом (он сзади) установ­лена 1,2-литровая карбюраторная «четвёрка» на 53 силы, перенести мотор в переднюю часть машины в своё время помешал Советский Союз, а ещё эта Шкода носила имя Rapid. Вот сколько всего.

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