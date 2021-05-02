От хард-Комбата до ретро-Майбаха: объявления недели на Авто.ру

От стиля и манерности — к дыму из-под колёс и грубому рёву «свапнутого» мотора от GT-R! Если вы вдруг искали дрифтовый аппарат, позвольте пред­ставить одну из свежих находок Авто.ру — 430-сильное купе 180SX, в своё время входившее в топ-10 дрифткаров Москвы.

Доработками Ниссана занималось ателье Total Race. Помимо дикого мотора с наддувом HKS на 0,7 бара, здесь ещё полностью изменённое шасси и привод, а также усиленный каркасом и украшенный обвесом кузов. Суммарно доработки обошлись владельцу в 70 000$ (5,2 млн ₽), но актуальный ценник минимум в два раза скромнее. Не желаете присмотреться?