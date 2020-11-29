От «Запорожца» до «Москвича»: лучшие объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Официально: перед вами последняя подборка лучших машин, продающихся на Авто.ру, выпущенная осенью 2020 года. Но не переживайте. Мы будем выходить и зимой, и весной, и летом, и даже следующей осенью. Короче говоря, всё будет хорошо. А вам — приятного выбора. Как всегда, у нас тут экземпляры на любой вкус и кошелёк.
ЗАЗ 968
«Капсулы времени» в наших подборках уже становятся хорошей традицией. Этот
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Chevrolet Suburban
Если же вам по душе американская классика, то и для вас кое-что имеется. Это Chevrolet Suburban 1990 года, переживший масштабную реставрацию правильными руками. Автомобиль действительно выглядит отлично, а рогатая статуэтка на капоте позволит почувствовать себя ковбоем или шерифом хоть в Можайске, хоть в Стерлитамаке.
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Ford Econoline
Субурбан маловат? Тогда размерчик этого Ford Econoline точно должен вас удовлетворить! Красное шестиколёсное чудовище построили те же парни, что сделали сначала Focus-кабриолет последнего поколения, а потом натянули такой же кузов на шасси Куги. Есть только одна проблема: для того чтобы ездить на этой машине легально, необходимы автобусные права категории D.
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Mazda RX-7
Да-да, это Mazda RX-7 в том-самом-легендарном обвесе от VeilSide. Точно такая же машина, только другого цвета, была у Хана из «Токийского дрифта». Увы, оригинальный роторный мотор до наших дней не дожил. Зато его заменили на неубиваемый 2JZ-GTE. Да и важно ли вообще, какой двигатель стоит под капотом автомобиля, который выглядит вот так! Главное, чтобы не какой-нибудь овощ, а остальное неважно.
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Toyota Supra
И вдогонку ещё одна японская легенда — Toyota Supra в кузове А80. Этот автомобиль подготовили для профессиональных гонок по прямой, поэтому мотор спорткара выдаёт 1000 лошадиных сил! С места до сотни, по словам продавца, двухдверка едет всего за 2,5 секунды. Немного смущает руль от Лексуса на одной из фотографий, но, кажется, это можно пережить.
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ГАЗ-69
Есть такое мнение, что очень старые и очень советские автомобили должны пребывать либо в идеальном состоянии после дорогущей реставрации, либо ждать её, медленно покрываясь ржавчиной в каком-нибудь гаражном кооперативе. Но этот
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«Москвич»-410Н
Корчевать этот автомобиль было бы настоящим кощунством — ведь общий тираж полноприводных «Москвичей»-410 не превысил 8000 экземпляров! Поэтому этот автомобиль тщательно и аккуратно реставрировали, а также не эксплуатировали зимой. Редкое надо беречь!