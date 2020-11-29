От «Запорожца» до «Москвича»: лучшие объявления на Авто.ру

Официально: перед вами последняя подборка лучших машин, продающихся на Авто.ру, выпущенная осенью 2020 года. Но не пере­живайте. Мы будем выходить и зимой, и весной, и летом, и даже следующей осенью. Короче говоря, всё будет хорошо. А вам — приятного выбора. Как всегда, у нас тут экзем­пляры на любой вкус и кошелёк.