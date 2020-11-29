Взгляните на 10 самых популярных премиальных автомобилей октября

От «Запорожца» до «Москвича»: лучшие объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Официально: перед вами последняя подборка лучших машин, продающихся на Авто.ру, выпущенная осенью 2020 года. Но не пере­живайте. Мы будем выходить и зимой, и весной, и летом, и даже следующей осенью. Короче говоря, всё будет хорошо. А вам — приятного выбора. Как всегда, у нас тут экзем­пляры на любой вкус и кошелёк.

ЗАЗ 968

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«Капсулы времени» в наших подборках уже становятся хорошей традицией. Этот 968-й отлично соответ­ствует этому опреде­лению. Машина чёрт знает сколько простояла в гараже, а до того, как встала на прикол, проехала менее 500 кило­метров. Да, этому «Запорожцу» требуется любовь и забота, но после того, как он их получит, ценник машины легко может увели­читься вдвое.

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Chevrolet Suburban

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Если же вам по душе американская классика, то и для вас кое-что имеется. Это Chevrolet Suburban 1990 года, пере­живший масштабную рестав­рацию правиль­ными руками. Автомобиль действи­тельно выглядит отлично, а рогатая статуэтка на капоте позволит почув­ство­вать себя ковбоем или шерифом хоть в Можайске, хоть в Стерлитамаке.

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Ford Econoline

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Субурбан маловат? Тогда размер­чик этого Ford Econoline точно должен вас удовле­творить! Красное шести­колёсное чудовище построили те же парни, что сделали сначала Focus-кабри­олет последнего поко­ления, а потом натянули такой же кузов на шасси Куги. Есть только одна проблема: для того чтобы ездить на этой машине легально, необходимы автобусные права категории D.

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Mazda RX-7

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Да-да, это Mazda RX-7 в том-самом-леген­дарном обвесе от VeilSide. Точно такая же машина, только другого цвета, была у Хана из «Токийского дрифта». Увы, оригиналь­ный роторный мотор до наших дней не дожил. Зато его заменили на неубива­емый 2JZ-GTE. Да и важно ли вообще, какой двигатель стоит под капотом авто­мобиля, который выглядит вот так! Главное, чтобы не какой-нибудь овощ, а остальное неважно.

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Toyota Supra

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И вдогонку ещё одна японская легенда — Toyota Supra в кузове А80. Этот авто­мобиль подготовили для профес­сиональ­ных гонок по прямой, поэтому мотор спорткара выдаёт 1000 лошадиных сил! С места до сотни, по словам продавца, двух­дверка едет всего за 2,5 секунды. Немного смущает руль от Лексуса на одной из фото­графий, но, кажется, это можно пережить.

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ГАЗ-69

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Есть такое мнение, что очень старые и очень советские авто­мобили должны пребывать либо в идеальном состоянии после дорогущей рестав­рации, либо ждать её, медленно покрываясь ржав­чиной в каком-нибудь гаражном кооперативе. Но этот ГАЗ-69 не оставляет камня на камне от этой аксиомы. Его подгото­вили для сорев­нований на бездорожье, поставив японский силовой агрегат и американ­ские элементы трансмиссии. Вот он — настоящий советский панк!

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«Москвич»-410Н

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Корчевать этот автомобиль было бы настоящим кощунством — ведь общий тираж полно­приводных «Москвичей»-410 не превысил 8000 экзем­пляров! Поэтому этот авто­мобиль тщательно и аккуратно реставри­ровали, а также не эксплу­атировали зимой. Редкое надо беречь!

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