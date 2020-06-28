От 2106 до LM002: самые интересные объявления недели на Авто.ру

Это не просто подборка самых крутых машин, которые прямо сейчас можно купить на Авто.ру. Это ваш маяк в мире кутежа выходного дня. Если вы прямо сейчас читаете этот текст, значит, сегодня воскре­сенье, надо взбод­риться, потому что завтра опять на работу. И до погруже­ния в мир отчётов, таблиц и графиков у вас есть немного времени, чтобы выбрать авто­мобиль своей мечты. Как всегда, тут машины на любой вкус и кошелёк, поэтому — удачного просмотра.