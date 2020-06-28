От 2106 до LM002: самые интересные объявления недели на Авто.ру
Александр Мирошкин
Это не просто подборка самых крутых машин, которые прямо сейчас можно купить на Авто.ру. Это ваш маяк в мире кутежа выходного дня. Если вы прямо сейчас читаете этот текст, значит, сегодня воскресенье, надо взбодриться, потому что завтра опять на работу. И до погружения в мир отчётов, таблиц и графиков у вас есть немного времени, чтобы выбрать автомобиль своей мечты. Как всегда, тут машины на любой вкус и кошелёк, поэтому — удачного просмотра.
ВАЗ-2106
Конечно, эту «шестёрку» можно назвать «капсулой времени» лишь с огромной натяжкой: к настоящему моменту автомобиль проехал почти 12 000 километров. С другой стороны, это чуть более 300 километров в год — считай, одна поездка на дальнюю дачу раз в 12 месяцев. Судя по фото, состояние автомобиля идеальное, а владелец обещает, что эксплуатация была только летней. Не хотите себе, подарите папе. Он оценит.
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ЗАЗ 968
А вот это точно капсула времени. На одометре этого «Запорожца» удивительные 2156 километров, пройденные с 1993 года. А цвет?! Да это же фактически Miami Blue, как у Porsche! Кстати, мотор у
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ГАЗ-3111 «Волга»
Эта модель должна была открыть новую главу в истории Горьковского автозавода. Её проектировали с учётом всех требований безопасности, существовавших в конце
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Fiat Coupe
Это не «шестёрка» в идеальном состоянии, не капсула времени из Запорожья в цвете Porsche, не нижегородский раритет. Это настоящий итальянский спорткар за копейки! За Фиат просят всего 450 000 рублей, и под капотом у него стоит 220-сильный турбомотор, а в ПТС записано вдвое меньше «лошадей». Ну что, Гранта или эта ракета?
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Chevrolet Bel Air
Вы просто не представляете, как трудно писать про эту машину. Потому что из глаз текут слёзы, руки потеют от волнения, в горле пересохло и проявляются первые признаки тахикардии. Этот Chevrolet Bel Air — великолепен! Немного спускает с небес на землю ценник в шесть миллионов рублей. Впрочем, автомобиль 1956 года выпуска в таком состоянии вряд ли может стоить меньше.
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Hummer H1
Он даже на фотографиях выглядит огромным! И решительно непонятно, в какой из гаражей в кооперативе на фотографиях H1 поместится полностью. В придачу к машине покупатель получит несколько комплектов шин на все сезоны. В ДТП автомобиль, по словам продавца, не был. Впрочем, мы не удивимся, если он этого просто не заметил.
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Lamborghini LM002
Для тех, кто думает, что первый внедорожник Lamborghini — это Urus, у нас плохие новости. Потому что первый серийный внедорожник марки — LM002. И один из них прямо сейчас продаётся на Авто.ру за