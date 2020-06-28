Названы 10 самых популярных дизельных машин с пробегом в мае

От 2106 до LM002: самые интересные объявления недели на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Это не просто подборка самых крутых машин, которые прямо сейчас можно купить на Авто.ру. Это ваш маяк в мире кутежа выходного дня. Если вы прямо сейчас читаете этот текст, значит, сегодня воскре­сенье, надо взбод­риться, потому что завтра опять на работу. И до погруже­ния в мир отчётов, таблиц и графиков у вас есть немного времени, чтобы выбрать авто­мобиль своей мечты. Как всегда, тут машины на любой вкус и кошелёк, поэтому — удачного просмотра.

ВАЗ-2106

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Конечно, эту «шестёрку» можно назвать «капсулой времени» лишь с огромной натяжкой: к настоящему моменту авто­мобиль проехал почти 12 000 кило­метров. С другой стороны, это чуть более 300 кило­метров в год — считай, одна поездка на дальнюю дачу раз в 12 месяцев. Судя по фото, состояние авто­мобиля идеальное, а владелец обещает, что эксплу­атация была только летней. Не хотите себе, подарите папе. Он оценит.

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ЗАЗ 968

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А вот это точно капсула времени. На одометре этого «Запорожца» удиви­тельные 2156 кило­метров, пройденные с 1993 года. А цвет?! Да это же фактически Miami Blue, как у Porsche! Кстати, мотор у 968-го там же, где у 911-го, а ценник — в несколько раз меньше.

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ГАЗ-3111 «Волга»

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Эта модель должна была открыть новую главу в истории Горьков­ского авто­завода. Её проекти­ровали с учётом всех требо­ваний безопасности, существо­вавших в конце 1990-х, а отделке интерьера этой «Волги» могли бы позавидо­вать некоторые современные бизнес-седаны. Но не срослось, полно­ценное серийное производ­ство так и не развер­нули, а общий тираж 3111 с учётом всех прото­типов не превысил 500 единиц. Хотите знать больше про ГАЗ-3111? Смотрите наше видео!

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Fiat Coupe

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Это не «шестёрка» в идеальном состоянии, не капсула времени из Запо­рожья в цвете Porsche, не нижего­родский раритет. Это настоящий итальянский спорткар за копейки! За Фиат просят всего 450 000 рублей, и под капотом у него стоит 220-сильный турбо­мотор, а в ПТС записано вдвое меньше «лошадей». Ну что, Гранта или эта ракета?

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Chevrolet Bel Air

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Вы просто не представляете, как трудно писать про эту машину. Потому что из глаз текут слёзы, руки потеют от волнения, в горле пере­сохло и прояв­ляются первые признаки тахикардии. Этот Chevrolet Bel Air — велико­лепен! Немного спускает с небес на землю ценник в шесть миллионов рублей. Впрочем, авто­мобиль 1956 года выпуска в таком состоянии вряд ли может стоить меньше.

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Hummer H1

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Он даже на фотографиях выглядит огромным! И реши­тельно непонятно, в какой из гаражей в коопера­тиве на фото­графиях H1 поместится полностью. В придачу к машине покупатель получит несколько комплектов шин на все сезоны. В ДТП авто­мобиль, по словам продавца, не был. Впрочем, мы не удивимся, если он этого просто не заметил.

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Lamborghini LM002

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Для тех, кто думает, что первый внедорожник Lamborghini — это Urus, у нас плохие новости. Потому что первый серийный внедорожник марки — LM002. И один из них прямо сейчас продаётся на Авто.ру за 28 500 000 рублей. Сумма астрономи­ческая, как и подобает машинам итальянской марки. Если ничего из пере­числен­ного вас не впечатляет, то вот вам козырь: на таком авто­мобиле ездил сам Саша Белый. Плюс миллион к крутости, да?

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