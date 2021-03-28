От милицейского «Москвича» до Зибара: лучшие объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Знаете ли вы, что если собрать вместе все автомобили из наших воскресных подборок и выстроить их друг за другом, отсортировав по возрасту, то... получится самая крутая колонна автомобилей на любой вкус и кошелёк. Так же, как в нашей свежайшей подборке.
«Москвич»-412
Кажется, многие наши читатели не имели возможность живьём встретиться с такой машиной на дороге по одной и очень простой причине: к моменту выпуска конкретно этого экземпляра в лучшем случае родились только наши родители! Но это совсем не отменяет того факта, что перед вами — отменный экземпляр милицейского «Москвича» с работающей мигалкой и громкоговорителем. Всё удовольствие — менее полумиллиона рублей.
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Cadillac DeVille
Это, конечно, совсем не ведомственный «Москвич», да и снаружи Кадиллак выглядит не так впечатляюще, как, скажем, Eldorado. Но вы только взгляните на салон! Это не интерьер, а квинтэссенция американской роскоши. Всё бордовое, зашитое в толстенную кожу и ворс... А состояние — ну просто отменное!
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MG MGB
Не любите ни отечественное, ни американское ретро? А как вам этот родстер MG MGB 1970 года? Автомобиль в состоянии «ух ты ж ничего себе, а так правда можно было?!» приехал к нам из Польши. Продавец обещает хранение в тёплом гараже и редкие выезды исключительно в хорошую погоду. Пробег — почти символический. Уж этот старикан точно не оставит вас равнодушными, не так ли?
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MINI Cooper SE
Предпочитаете что-нибудь британское, но посовременнее? Что же, у нас, как всегда, отличные новости — электрический хэтчбек MINI Cooper SE! Мы своими глазами видели, как такие машины развозили уважаемых гостей бренда на автосалоне во Франкфурте, которого больше не существует. Ну а вы сможете возить на этом симпатяге друзей, например, по Фрязино.
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Subaru Impreza WRX
Для тех, кто предпочитает погорячее, мы припасли вот такого психопата. Это Subaru Impreza WRX, которую строили специально для участия в Time Attack, но как-то умудрились сохранить ей допуск на обычные дороги. Список переделок настолько длинный, что занимает пару экранов. Если не считать этих доработок, всё остальное, по словам продавца, заводское. И вот это совсем неожиданно.
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Lincoln Nautilus
Автомобиль для тех, кто привык ко всем благам цивилизации, но не хочет быть как все. Поэтому вместо условных Audi Q5, Mercedes-Benz GLC или BMW X3 такой человек может с лёгкостью взять Наутилус. У стильного американского кроссовера в России был всего один владелец, проехал он не так и много, а упакован автомобиль не хуже большинства немецких и японских конкурентов.
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Zibar
Это — гражданская версия внедорожника Zibar, подготовленного для использования вооружёнными силами Израиля. Вроде как модель сделана на основе отечественной модели «Скорпион». Но это даже хорошо! Значит, беспощадный российский офф-роуд у него есть буквально на уровне ДНК.