От милицейского «Москвича» до Зибара: лучшие объявления на Авто.ру

Не любите ни отечественное, ни американское ретро? А как вам этот родстер MG MGB 1970 года? Авто­мобиль в состоянии «ух ты ж ничего себе, а так правда можно было?!» приехал к нам из Польши. Продавец обещает хранение в тёплом гараже и редкие выезды исключи­тельно в хорошую погоду. Пробег — почти символи­ческий. Уж этот старикан точно не оставит вас равно­душными, не так ли?