Потрясающий Porsche от Singer на улицах Токио. Фотопост

От милицейского «Москвича» до Зибара: лучшие объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Знаете ли вы, что если собрать вместе все автомобили из наших воскресных подборок и выстроить их друг за другом, отсортировав по возрасту, то... получится самая крутая колонна автомо­билей на любой вкус и кошелёк. Так же, как в нашей свежайшей подборке.

«Москвич»-412

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Кажется, многие наши читатели не имели возможность живьём встретиться с такой машиной на дороге по одной и очень простой причине: к моменту выпуска конкретно этого экзем­пляра в лучшем случае родились только наши родители! Но это совсем не отменяет того факта, что перед вами — отменный экзем­пляр милицейского «Москвича» с работающей мигалкой и громко­говорите­лем. Всё удоволь­ствие — менее полумиллиона рублей.

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Cadillac DeVille

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Это, конечно, совсем не ведомственный «Москвич», да и снаружи Кадиллак выглядит не так впечат­ляюще, как, скажем, Eldorado. Но вы только взгляните на салон! Это не интерьер, а квинтэс­сенция американ­ской роскоши. Всё бордовое, зашитое в толстенную кожу и ворс... А состояние — ну просто отменное!

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MG MGB

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Не любите ни отечественное, ни американское ретро? А как вам этот родстер MG MGB 1970 года? Авто­мобиль в состоянии «ух ты ж ничего себе, а так правда можно было?!» приехал к нам из Польши. Продавец обещает хранение в тёплом гараже и редкие выезды исключи­тельно в хорошую погоду. Пробег — почти символи­ческий. Уж этот старикан точно не оставит вас равно­душными, не так ли?

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MINI Cooper SE

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Предпочитаете что-нибудь британское, но посовременнее? Что же, у нас, как всегда, отличные новости — электриче­ский хэтчбек MINI Cooper SE! Мы своими глазами видели, как такие машины развозили уважаемых гостей бренда на автосалоне во Франк­фурте, которого больше не существует. Ну а вы сможете возить на этом симпатяге друзей, например, по Фрязино.

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Subaru Impreza WRX

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Для тех, кто предпочитает погорячее, мы припасли вот такого психопата. Это Subaru Impreza WRX, которую строили специально для участия в Time Attack, но как-то умудри­лись сохранить ей допуск на обычные дороги. Список переделок настолько длинный, что занимает пару экранов. Если не считать этих доработок, всё остальное, по словам продавца, заводское. И вот это совсем неожиданно.

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Lincoln Nautilus

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Автомобиль для тех, кто привык ко всем благам цивили­зации, но не хочет быть как все. Поэтому вместо условных Audi Q5, Mercedes-Benz GLC или BMW X3 такой человек может с лёгкостью взять Наутилус. У стиль­ного американ­ского кроссовера в России был всего один владелец, проехал он не так и много, а упакован авто­мобиль не хуже большин­ства немецких и японских конкурентов.

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Zibar

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Это — гражданская версия внедорожника Zibar, подготов­ленного для использо­вания вооружён­ными силами Израиля. Вроде как модель сделана на основе отече­ственной модели «Скор­пион». Но это даже хорошо! Значит, беспощадный российский офф-роуд у него есть буквально на уровне ДНК.

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