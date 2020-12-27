Только у меня: крутейший тюнинг дешёвых машин

От Титана до Марины: лучшие объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Перед вами — последняя подборка лучших объявлений на Авто.ру 2020 года. Вы там держитесь, не болейте, не скучайте и не пере­едайте. Всё будет хорошо, а мы с подборками самых интересных машин на любой вкус и кошелёк вернёмся уже в 2021 году. Честное слово!

Nissan Titan

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Большие и тяжёлые пикапы официально в России не продаются, а те, что до нас всё-таки добираются, обычно называются Toyota Tundra. И если вам надоела эта попса и банальщина, вот вариант для вас! Огромный Nissan Titan с 5,6-литровым мотором, полным приводом и грузовой платформой, в которой можно перевезти ларёк «Cоюз­печати». Грузовик, каким он должен быть.

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Toyota Century

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Но если все эти плебейские грузовички вас никак не привлекают, то встречайте настоящую японскую роскошь — Toyota Century! Велюр, хром, электро­приводы всего (включая лючок бензобака), массаж и идеальное состояние. И всё это по цене Hyundai Solaris. Скорее звоните продавцу!

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ГАЗ 24 «Волга»

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Предпочитаете отечественный люкс? Пожалуйста! Вероятно, перед вами самая гангстер­ская 24-я «Волга» в истории человече­ства. Кажется, на таком седане можно приехать на собрание какой-нибудь латино­американской ОПГ и вас точно примут за своего. Потому что Стиль!

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ЗАЗ-965

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Ну не можем мы без «капсул времени»! Да и как пройти мимо 56-летнего горбатого «Запорожца» в идеальном состоянии и с пробегом 100 кило­метров?! Это ведь настоящий кусочек истории, который пахнет почти как новый авто­мобиль. А этот кремовый цвет... Скорее всего, ваш дедушка мечтал бы покатать на этом обаяшке вашу бабушку.

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Fisker Karma

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Эта машина пыталась заботиться об экологии ещё до того, как Тесла сделала это модным. На таком же Фискере когда-то ездил один из главных зоозащит­ников и экоактивистов планеты Леонардо Ди Каприо. А в связи с тем, что Карма — гибрид, а не полно­ценный электрокар, эксплу­атаци­онные возмож­ности у седана очень неплохие. Как минимум из-за того, что вам не надо знать адреса всех свободных розеток.

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Mercury Grand Marquis

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Ну да, это не Cadillac DeVille и не Buick Reviera. Но судя по фото­графиям, этот Меркури пребывает в отличном состоянии и выглядит именно так, как должен выглядеть стерео­типный американ­ский седан из 1980–1990-х. А самое главное, за Grand Marquis просят меньше 600 000 рублей. Классика, которая действи­тельно по карману.

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Morris Marina

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Вы не поверите, но у нас есть классический авто­мобиль за ещё меньшую сумму! Пусть он не американ­ский и требует к себе внимания, ласки и заботы, но этот Моррис на ходу, его салон не похож на свалку радио­активных отходов, а стоит седан просто копейки. Кажется, его подкрась, подшлифуй и продавать можно в полтора-два раза дороже.

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Лучшая машина этой подборки — это...

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