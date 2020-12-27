От Титана до Марины: лучшие объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Перед вами — последняя подборка лучших объявлений на Авто.ру 2020 года. Вы там держитесь, не болейте, не скучайте и не переедайте. Всё будет хорошо, а мы с подборками самых интересных машин на любой вкус и кошелёк вернёмся уже в 2021 году. Честное слово!
Nissan Titan
Большие и тяжёлые пикапы официально в России не продаются, а те, что до нас всё-таки добираются, обычно называются Toyota Tundra. И если вам надоела эта попса и банальщина, вот вариант для вас! Огромный Nissan Titan с 5,6-литровым мотором, полным приводом и грузовой платформой, в которой можно перевезти ларёк «Cоюзпечати». Грузовик, каким он должен быть.
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Toyota Century
Но если все эти плебейские грузовички вас никак не привлекают, то встречайте настоящую японскую роскошь — Toyota Century! Велюр, хром, электроприводы всего (включая лючок бензобака), массаж и идеальное состояние. И всё это по цене Hyundai Solaris. Скорее звоните продавцу!
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ГАЗ 24 «Волга»
Предпочитаете отечественный люкс? Пожалуйста! Вероятно, перед вами самая гангстерская
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ЗАЗ-965
Ну не можем мы без «капсул времени»! Да и как пройти мимо 56-летнего горбатого «Запорожца» в идеальном состоянии и с пробегом 100 километров?! Это ведь настоящий кусочек истории, который пахнет почти как новый автомобиль. А этот кремовый цвет... Скорее всего, ваш дедушка мечтал бы покатать на этом обаяшке вашу бабушку.
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Fisker Karma
Эта машина пыталась заботиться об экологии ещё до того, как Тесла сделала это модным. На таком же Фискере когда-то ездил один из главных зоозащитников и экоактивистов планеты Леонардо Ди Каприо. А в связи с тем, что Карма — гибрид, а не полноценный электрокар, эксплуатационные возможности у седана очень неплохие. Как минимум из-за того, что вам не надо знать адреса всех свободных розеток.
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Mercury Grand Marquis
Ну да, это не Cadillac DeVille и не Buick Reviera. Но судя по фотографиям, этот Меркури пребывает в отличном состоянии и выглядит именно так, как должен выглядеть стереотипный американский седан из 1980–
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Morris Marina
Вы не поверите, но у нас есть классический автомобиль за ещё меньшую сумму! Пусть он не американский и требует к себе внимания, ласки и заботы, но этот Моррис на ходу, его салон не похож на свалку радиоактивных отходов, а стоит седан просто копейки. Кажется, его подкрась, подшлифуй и продавать можно в полтора-два раза дороже.