От Титана до Марины: лучшие объявления на Авто.ру

Эта машина пыталась заботиться об экологии ещё до того, как Тесла сделала это модным. На таком же Фискере когда-то ездил один из главных зоозащит­ников и экоактивистов планеты Леонардо Ди Каприо. А в связи с тем, что Карма — гибрид, а не полно­ценный электрокар, эксплу­атаци­онные возмож­ности у седана очень неплохие. Как минимум из-за того, что вам не надо знать адреса всех свободных розеток.