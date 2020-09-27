10 самых продаваемых премиальных автомобилей августа

От «ЛуАЗа» до «Супры»: лучшие объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Прошла ещё одна неделя. Вы стали на неделю опытнее, мудрее и... старше. Но есть и хорошие новости — у нас готова свежая подборка лучших машин, которые прямо сейчас продают на Авто.ру! Как всегда, мы подбираем экзем­­пляры на любой вкус и кошелёк, поэтому листайте и выбирайте.

ЛуАЗ-969

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Для тех, кто знает, что такое ЛуАЗ-969, никакие объяс­нения не нужны. Для всех остальных: не обращайте внимания на цифры в ТТХ. Несмотря на 40 жалких лошадиных сил, этот неказистый автомо­бильчик не пропадёт даже там, куда циви­лизация пока не добралась. А ещё он может плавать: рыбу можно ловить, не выходя из-за руля.

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«Москвич»-412

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Просто посмотрите на состояние этого «Москвича»: да он как будто только что сошёл с конвейера. Хотя не исключено, что в 1980-м, когда этот авто­мобиль действи­тельно съехал с конвейера, он выглядел хуже. Продавец утвер­ждает, что уже после того, как были сделаны эти фото­графии, машина получила новый руль и ориги­нальные (!) брызго­вики. Если хотите растрогать своего дедушку до слёз, приезжайте к нему на этой тачке.

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BMW 3 серии

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Кажется, найти ещё более эффектный способ появиться «на районе» у вас не получится. А если дороги на малой родине так себе и обдирать пороги с бамперами не хочется, то «трёшку» можно подтянуть вверх на пневме. Однако капот в окружении фанатов BMW лучше не припод­нимать ни на санти­метр: под ним — тойотовский 2JZ-GTE.

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Chrysler Prowler

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Хотя, кажется, у предыдущей BMW есть конкурент, как минимум по силе вау-эффекта. Встречайте, Chrysler Prowler! И больше о нём ничего говорить не будем, потому что именно на этом авто­мобиле мы уже поездили, написали про него большущий текст и сняли видео.

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Fiat 124

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Это не первый Fiat 124 Spider в наших подборках, но опреде­лённо самый эффектный. Ухожен­ный, аккуратный, под капотом красотища, крыша — как новая, салон вообще не тянет на интерьер 54-летней машины. А ещё перед вами отличное доказатель­ство того, что итальянскому авто­мобилю не обяза­тельно быть красным, чтобы круто выглядеть.

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Chevrolet Corvette

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Корветов, даже последнего передне­моторного поколения, в России много. Но, в основном, — это обычные версии. А сейчас перед нами лютый сатана Z06: 660 лошадиных сил, задний привод, 3,4 секунды до сотни и выхлоп, из-за которого весь город будет знать, что вы рванули за грибочками в соседний лес. Если любите, когда на вас обращают внимание, то этот авто­мобиль для вас. Даже несмотря на то, что он — чёрный.

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Toyota Supra

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«Легенда, икона, эталон, лучшая машина из всех, когда-либо созданных, я хочу от неё детей», — именно это скажут вам фанаты японских автомобилей про купе Toyota Supra A80 с прослав­ленным мотором 2JZ-GTE. Этот автомобиль жил у одного хозяина на протяжении 10 лет, и за всё это время машина умудрилась не пре­вратиться в корч, а лишь бережно дорабаты­валась и восстанав­ливалась. Поэтому и ценник космический!

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