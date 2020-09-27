От «ЛуАЗа» до «Супры»: лучшие объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Прошла ещё одна неделя. Вы стали на неделю опытнее, мудрее и... старше. Но есть и хорошие новости — у нас готова свежая подборка лучших машин, которые прямо сейчас продают на Авто.ру! Как всегда, мы подбираем экземпляры на любой вкус и кошелёк, поэтому листайте и выбирайте.
ЛуАЗ-969
Для тех, кто знает, что такое ЛуАЗ-969, никакие объяснения не нужны. Для всех остальных: не обращайте внимания на цифры в ТТХ. Несмотря на 40 жалких лошадиных сил, этот неказистый автомобильчик не пропадёт даже там, куда цивилизация пока не добралась. А ещё он может плавать: рыбу можно ловить, не выходя
Посмотреть объявление
«Москвич»-412
Просто посмотрите на состояние этого «Москвича»: да он как будто только что сошёл с конвейера. Хотя не исключено, что в
Посмотреть объявление
BMW 3 серии
Кажется, найти ещё более эффектный способ появиться «на районе» у вас не получится. А если дороги на малой родине так себе и обдирать пороги с бамперами не хочется, то «трёшку» можно подтянуть вверх на пневме. Однако капот в окружении фанатов BMW лучше не приподнимать ни на сантиметр: под ним — тойотовский 2JZ-GTE.
Посмотреть объявление
Chrysler Prowler
Хотя, кажется, у предыдущей BMW есть конкурент, как минимум по силе вау-эффекта. Встречайте, Chrysler Prowler! И больше о нём ничего говорить не будем, потому что именно на этом автомобиле мы уже поездили, написали про него большущий текст и сняли видео.
Посмотреть объявление
Fiat 124
Это не первый Fiat 124 Spider в наших подборках, но определённо самый эффектный. Ухоженный, аккуратный, под капотом красотища, крыша — как новая, салон вообще не тянет на интерьер
Посмотреть объявление
Chevrolet Corvette
Корветов, даже последнего переднемоторного поколения, в России много. Но, в основном, — это обычные версии. А сейчас перед нами лютый сатана Z06: 660 лошадиных сил, задний привод, 3,4 секунды до сотни и выхлоп,
Посмотреть объявление
Toyota Supra
«Легенда, икона, эталон, лучшая машина из всех, когда-либо созданных, я хочу от неё детей», — именно это скажут вам фанаты японских автомобилей про купе Toyota Supra A80 с прославленным мотором 2JZ-GTE. Этот автомобиль жил у одного хозяина на протяжении 10 лет, и за всё это время машина умудрилась не превратиться в корч, а лишь бережно дорабатывалась и восстанавливалась. Поэтому и ценник космический!