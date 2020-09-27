От «ЛуАЗа» до «Супры»: лучшие объявления на Авто.ру

Просто посмотрите на состояние этого «Москвича»: да он как будто только что сошёл с конвейера. Хотя не исключено, что в 1980-м, когда этот авто­мобиль действи­тельно съехал с конвейера, он выглядел хуже. Продавец утвер­ждает, что уже после того, как были сделаны эти фото­графии, машина получила новый руль и ориги­нальные (!) брызго­вики. Если хотите растрогать своего дедушку до слёз, приезжайте к нему на этой тачке.