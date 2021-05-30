Дорого-сердито: сколько стоят русские автомобили за рубежом?

От «Волги» с V8 до «семёрки» с телеком: объявления недели на Авто.ру

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Константин Новацкий

Что может быть приятнее созерцания красивых машин с бескрайних просторов Авто.ру? Разве что возможность встретить «ту самую», что западёт в душу и украсит гараж. Как обычно, у нас на выданье сразу семь классных моделей. Смотрите, охайте-ахайте и слушайте своё сердце!

Lamborghini Urus

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Да, это — самый дорогой Ламбо в России: он украшен карбоном и стоит 50 миллионов рублей, то есть в три раза дороже базового Уруса. Но не вешайте нос — каждый миллион переплаты гарантиро­ванно будет заметен издалека. 650-сильный вседорожник «одет» в бодикит от ателье Mansory и хвастает матово-серым цветом с оранже­выми росчерками. А для тех, кто наизусть помнит все тюнинг-новинки последних лет, уточним: это тот самый Ламбо, что красовался на Женевском автосалоне 2018 года. Круто?

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BMW 750i

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Не менее крутым выглядит этот 21-летний седан, который успел пробежать 161 000 кило­метров, но при этом остаться свежим, как баварский брецель. Так называемая «короткая» (4,9 метра в длину) версия «семёрки» пред­ставлена в богатой комплектации Individual — а значит, помимо дорогой кожаной обивки в салоне можно встретить полный набор ТВ- и радио­аппаратуры, откидные столики с деревян­ными вставками и электро­приводы всего, что движется. Под капотом, разумеется, спрятан топовый мотор V12 на 326 лошадиных сил. За всю эту красоту придётся выложить экви­валент стоимости нового BMW X5. Но ценители редких «семёрок» наверняка видели цифры и побольше...

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Toyota FJ Cruiser

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Одна из самых неформатных Тойот обладает минимум двумя яркими качествами: её начинка надёжна, а дизайн не способен устаревать. Вне зависи­мости от цвета FJ Cruiser выглядит ярко, что лишь подтверждает этот экзем­пляр в золотисто-бежевом кузове. Биографию Тойоты желательно изучить с продавцом, поскольку пробег в 45 000 километров кажется подо­зрительно скромным. Но в остальном — если «доналоговый» 239-сильный мотор работает как часики, а шасси действи­тельно не требует к себе внимания — предло­жение можно считать заманчивым.

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ГАЗ-21

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На Авто.ру мы не раз показывали крутые «Волги». И, как вы догада­лись, эта тоже ого-го. Под капотом кастоми­зиро­ванного седана 1964 года выпуска установ­лена массивная пяти­литровая «восьмёрка» от Chevrolet Camaro мощностью 140 лошадиных сил. Делать своё дело мотору помогают система питания Edelbrock и пятиступен­чатая автоматическая коробка передач, а помимо интеграции этих элементов «Волга» может удивить гидро­усилителем руля, современной «музыкой», замаскиро­ванной под ретро, и раскатистым звуком выхлопа.

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VW Golf R

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Этот «горячий» Гольф едва ли затеряется в потоке — стильная внешность, допол­ненная аэро­графией с ежом Соником, здесь сосед­ствует с мощным мотором. Да, мы помним, что «эрки» в седьмом поколении развивали 300 лошадиных сил, но здесь двух­литровая «четвёрка» EA888 за счёт форсировки до уровня Stage 3 выдаёт свыше полутысячи «коников», позволяя ускоряться от 100 до 200 километров в час примерно за семь секунд. Едва ли такая динамика будет полезна по дороге на работу, но на роль машины выходного дня «сверх­звуковой» Гольф вполне тянет.

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Ford Taunus

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А как насчёт классики? 1973 год, двухдверный кузов работы Сэмона Кнудсена и Луиджи Колани, экономичный мотор и механическая коробка, адресо­ванные европейскому рынку, — уже не верится, что когда-то этот Taunus гнил на севере Москвы. По счастью, машину не бросили: довели до идеального состояния, прокачали двигатель, полностью обновили подвеску и тормоза, переделали всю электрику и осовременили интерьер. Чтобы в деталях оценить возрождённый автомобиль, вы можете воспользо­ваться функцией 360-градусного обзора в объявлении или просто пробежаться по 47 пунктам доработок. Пусть с точки зрения мощности этот Ford и соперни­чает с «Жигулями», выглядит он на миллион. А стоит дешевле...

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Porsche Cayenne

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Закончить подборку стоит на яркой ноте. Да, знаем, что, в отличие от 911-го, настоящему Кайену не пристало быть канареечно-жёлтым, но в этом экзем­пляре из Красноярска словно объедини­лись экспрессия и позитивный настрой.

Со слов нынешнего хозяина, эффектный бодикит с небольшим расшире­нием произведён тюнинг-конторой Lumma Design и не имеет дефектов. В арках располо­жились двухцветные колёса Cayenne Sport Design II на тонкой 20-дюймовой резине, а интерьер встречает сдер­жанными коньячными тонами. Находясь внутри, можно забыть, что катишь по дороге на кроссовере цвета одуванчика. А вот окружающим, наоборот, запомнится Porsche, который не пытается выглядеть как типичный Porsche. Что скажете?

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Какой из этих автомобилей вы бы купили?

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