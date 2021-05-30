От «Волги» с V8 до «семёрки» с телеком: объявления недели на Авто.ру
Константин Новацкий
Что может быть приятнее созерцания красивых машин с бескрайних просторов Авто.ру? Разве что возможность встретить «ту самую», что западёт в душу и украсит гараж. Как обычно, у нас на выданье сразу семь классных моделей. Смотрите, охайте-ахайте и слушайте своё сердце!
Lamborghini Urus
Да, это — самый дорогой Ламбо в России: он украшен карбоном и стоит 50 миллионов рублей, то есть в три раза дороже базового Уруса. Но не вешайте нос — каждый миллион переплаты гарантированно будет заметен издалека. 650-сильный вседорожник «одет» в бодикит от ателье Mansory и хвастает матово-серым цветом с оранжевыми росчерками. А для тех, кто наизусть помнит все тюнинг-новинки последних лет, уточним: это тот самый Ламбо, что красовался на Женевском автосалоне 2018 года. Круто?
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BMW 750i
Не менее крутым выглядит этот 21-летний седан, который успел пробежать 161 000 километров, но при этом остаться свежим, как баварский брецель. Так называемая «короткая» (4,9 метра в длину) версия «семёрки» представлена в богатой комплектации Individual — а значит, помимо дорогой кожаной обивки в салоне можно встретить полный набор ТВ- и радиоаппаратуры, откидные столики с деревянными вставками и электроприводы всего, что движется. Под капотом, разумеется, спрятан топовый мотор V12 на 326 лошадиных сил. За всю эту красоту придётся выложить эквивалент стоимости нового BMW X5. Но ценители редких «семёрок» наверняка видели цифры и побольше...
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Toyota FJ Cruiser
Одна из самых неформатных Тойот обладает минимум двумя яркими качествами: её начинка надёжна, а дизайн не способен устаревать. Вне зависимости от цвета FJ Cruiser выглядит ярко, что лишь подтверждает этот экземпляр в золотисто-бежевом кузове. Биографию Тойоты желательно изучить с продавцом, поскольку пробег в 45 000 километров кажется подозрительно скромным. Но в остальном — если «доналоговый» 239-сильный мотор работает как часики, а шасси действительно не требует к себе внимания — предложение можно считать заманчивым.
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ГАЗ-21
На Авто.ру мы не раз показывали крутые «Волги». И, как вы догадались, эта тоже ого-го. Под капотом кастомизированного седана 1964 года выпуска установлена массивная пятилитровая «восьмёрка» от Chevrolet Camaro мощностью 140 лошадиных сил. Делать своё дело мотору помогают система питания Edelbrock и пятиступенчатая автоматическая коробка передач, а помимо интеграции этих элементов «Волга» может удивить гидроусилителем руля, современной «музыкой», замаскированной под ретро, и раскатистым звуком выхлопа.
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VW Golf R
Этот «горячий» Гольф едва ли затеряется в потоке — стильная внешность, дополненная аэрографией с ежом Соником, здесь соседствует с мощным мотором. Да, мы помним, что «эрки» в седьмом поколении развивали 300 лошадиных сил, но здесь двухлитровая «четвёрка» EA888 за счёт форсировки до уровня Stage 3 выдаёт свыше полутысячи «коников», позволяя ускоряться от 100 до 200 километров в час примерно за семь секунд. Едва ли такая динамика будет полезна по дороге на работу, но на роль машины выходного дня «сверхзвуковой» Гольф вполне тянет.
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Ford Taunus
А как насчёт классики? 1973 год, двухдверный кузов работы Сэмона Кнудсена и Луиджи Колани, экономичный мотор и механическая коробка, адресованные европейскому рынку, — уже не верится, что когда-то этот Taunus гнил на севере Москвы. По счастью, машину не бросили: довели до идеального состояния, прокачали двигатель, полностью обновили подвеску и тормоза, переделали всю электрику и осовременили интерьер. Чтобы в деталях оценить возрождённый автомобиль, вы можете воспользоваться функцией 360-градусного обзора в объявлении или просто пробежаться по 47 пунктам доработок. Пусть с точки зрения мощности этот Ford и соперничает с «Жигулями», выглядит он на миллион. А стоит дешевле...
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Porsche Cayenne
Закончить подборку стоит на яркой ноте. Да, знаем, что, в отличие от
Со слов нынешнего хозяина, эффектный бодикит с небольшим расширением произведён тюнинг-конторой Lumma Design и не имеет дефектов. В арках расположились двухцветные колёса Cayenne Sport Design II на тонкой 20-дюймовой резине, а интерьер встречает сдержанными коньячными тонами. Находясь внутри, можно забыть, что катишь по дороге на кроссовере цвета одуванчика. А вот окружающим, наоборот, запомнится Porsche, который не пытается выглядеть как типичный Porsche. Что скажете?