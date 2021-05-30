От «Волги» с V8 до «семёрки» с телеком: объявления недели на Авто.ру

Закончить подборку стоит на яркой ноте. Да, знаем, что, в отличие от 911-го, настоящему Кайену не пристало быть канареечно-жёлтым, но в этом экзем­пляре из Красноярска словно объедини­лись экспрессия и позитивный настрой.

Со слов нынешнего хозяина, эффектный бодикит с небольшим расшире­нием произведён тюнинг-конторой Lumma Design и не имеет дефектов. В арках располо­жились двухцветные колёса Cayenne Sport Design II на тонкой 20-дюймовой резине, а интерьер встречает сдер­жанными коньячными тонами. Находясь внутри, можно забыть, что катишь по дороге на кроссовере цвета одуванчика. А вот окружающим, наоборот, запомнится Porsche, который не пытается выглядеть как типичный Porsche. Что скажете?