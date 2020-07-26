Вы нам не нравитесь: странные правила покупки автомобилей от разных марок

От супер-Прадо до Континенталя: самые интересные объявления на Авто.ру

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Александр Мирошкин

Всю неделю семь этих объявлений сгорали от нетер­пения, чтобы встретиться с вами. Потому что это самые крутые, интересные и необычные авто­мобили, которые прямо сейчас продают на Авто.ру. Традиционно мы подбираем варианты на любой вкус и кошелёк. Поэтому скроллим ниже и выбираем машину своей мечты!

Toyota Land Cruiser Prado

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Конечно, в Москве куда привычнее видеть Land Cruiser Prado чёрного цвета, со 100-процентной тонировкой и, вероятно, с про­блеско­вым маячком. Однако Прадо — это, в первую очередь, настоящий, суровый внедорожник. Поэтому лебёдки по кругу, шноркель, злющие покрышки, лифт-комплект, защитное покрытие по всему кузову и силовые бамперы идут этому авто­мобилю не меньше, чем обязатель­ные атрибуты силовых структур.

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Land Rover Defender

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Ну конечно, никакой это не Defender! Это спортивный прототип «Череп 2.0», построенный в 2014 году. Однако в основе этого короля оффроуда рама от британского вне­дорожника. И если Прадо из преды­дущего объяв­ления — отличная машина для тех, кто любит путеше­ствовать вне асфальта, то на «Черепе» можно забраться туда, где вашими един­ственными собесед­никами будут разве что медведи и короеды.

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Ford Mustang Mach 1

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Тише-тише-тише, но валокординчик лучше примите. Так, на всякий случай. Да, это и правда Ford Mustang Mach 1. И да, судя по всему, он в идеальном состоянии и пережил каче­ственную реставрацию. Есть только одна загвоздка: продавец утверж­дает, что рабочий объём мотора — 8,5 литра, а у Mach 1 в 1971-м ничего больше семи литров быть не могло. Но выглядит Мустанг всё равно потрясно, даже если он не вполне аутентичен.

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Mercedes-Benz W136

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Чтобы разобраться с ценностью этого авто­мобиля, стоило бы позвать специ­алиста, а то и не одного. Потому что, судя по открытым источникам, 136-х Мерседесов с разными типами кузова было выпущено более 70 000 штук, но продавец утверж­дает, что вот таких родстеров сделали менее 100 единиц, а в России находятся всего три. Если это так, то ценник в 35 000 000 вполне оправдан. Если нет, то у вас есть хороший повод поторговаться.

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Fiat 500

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Вы только гляньте, какой милаха! Это Fiat 500 1967 года выпуска с крошечным мотор­чиком на 18 сил и милейшим прицепом. Так и хочется привязать к его бамперу верё­вочку и пойти гулять, таская его за собой. А когда устанешь, сесть внутрь, загрузить вещи в прицеп и поехать домой.

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Nissan Leaf

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Пока Nissan официально зациклился на кроссо­верах в России, энтузи­асты делают всё, чтобы никто не подумал, будто Nissan — это только Terrano и Qashqai. Вот, например, новёхонький электрокар Leaf последнего поколения. 150 л.с., 290 км запаса хода и очень прикольный дизайн. Ну так что: Leaf или X-Trail?

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Lincoln Continental

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Допустим, вам до зуда в пятках хочется премиальный седан, но нет желания брать «немца», «японца», «шведа» или «корейца», потому что они попса. Мы нашли вариант для вас — Lincoln Continental последнего поколения. Тонны кожи и дерева, богатейшее оснащение, монумен­тальный образ и... вы только посмотрите на эти дверные ручки! Есть такие у «пятёрки» или «ешки»?

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