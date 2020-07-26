От супер-Прадо до Континенталя: самые интересные объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Всю неделю семь этих объявлений сгорали от нетерпения, чтобы встретиться с вами. Потому что это самые крутые, интересные и необычные автомобили, которые прямо сейчас продают на Авто.ру. Традиционно мы подбираем варианты на любой вкус и кошелёк. Поэтому скроллим ниже и выбираем машину своей мечты!
Toyota Land Cruiser Prado
Конечно, в Москве куда привычнее видеть Land Cruiser Prado чёрного цвета, со 100-процентной тонировкой и, вероятно, с проблесковым маячком. Однако Прадо — это, в первую очередь, настоящий, суровый внедорожник. Поэтому лебёдки по кругу, шноркель, злющие покрышки, лифт-комплект, защитное покрытие по всему кузову и силовые бамперы идут этому автомобилю не меньше, чем обязательные атрибуты силовых структур.
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Land Rover Defender
Ну конечно, никакой это не Defender! Это спортивный прототип «Череп 2.0», построенный в 2014 году. Однако в основе этого короля оффроуда рама от британского внедорожника. И если Прадо из предыдущего объявления — отличная машина для тех, кто любит путешествовать вне асфальта, то на «Черепе» можно забраться туда, где вашими единственными собеседниками будут разве что медведи и короеды.
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Ford Mustang Mach 1
Тише-тише-тише, но валокординчик лучше примите. Так, на всякий случай. Да, это и правда Ford Mustang Mach 1. И да, судя по всему, он в идеальном состоянии и пережил качественную реставрацию. Есть только одна загвоздка: продавец утверждает, что рабочий объём мотора — 8,5 литра, а у Mach 1 в
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Mercedes-Benz W136
Чтобы разобраться с ценностью этого автомобиля, стоило бы позвать специалиста, а то и не одного. Потому что, судя по открытым источникам,
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Fiat 500
Вы только гляньте, какой милаха! Это Fiat 500 1967 года выпуска с крошечным моторчиком на 18 сил и милейшим прицепом. Так и хочется привязать к его бамперу верёвочку и пойти гулять, таская его за собой. А когда устанешь, сесть внутрь, загрузить вещи в прицеп и поехать домой.
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Nissan Leaf
Пока Nissan официально зациклился на кроссоверах в России, энтузиасты делают всё, чтобы никто не подумал, будто Nissan — это только Terrano и Qashqai. Вот, например, новёхонький электрокар Leaf последнего поколения. 150 л.с., 290 км запаса хода и очень прикольный дизайн. Ну так что: Leaf или
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Lincoln Continental
Допустим, вам до зуда в пятках хочется премиальный седан, но нет желания брать «немца», «японца», «шведа» или «корейца», потому что они попса. Мы нашли вариант для вас — Lincoln Continental последнего поколения. Тонны кожи и дерева, богатейшее оснащение, монументальный образ и... вы только посмотрите на эти дверные ручки! Есть такие у «пятёрки» или «ешки»?