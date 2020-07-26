От супер-Прадо до Континенталя: самые интересные объявления на Авто.ру

Чтобы разобраться с ценностью этого авто­мобиля, стоило бы позвать специ­алиста, а то и не одного. Потому что, судя по открытым источникам, 136-х Мерседесов с разными типами кузова было выпущено более 70 000 штук, но продавец утверж­дает, что вот таких родстеров сделали менее 100 единиц, а в России находятся всего три. Если это так, то ценник в 35 000 000 вполне оправдан. Если нет, то у вас есть хороший повод поторговаться.