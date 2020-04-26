Разбить за 60 секунд: 10 ярких машин, погибших сразу после покупки

От «рыксы» до «эвика»: самые интересные объявления недели на Авто.ру

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Александр Мирошкин

Прошла ещё неделя, и мы собрали ещё одну порцию самых крутых машин, которые прямо сейчас продают на Авто.ру. Как и всегда, мы выбирали автомобили на любой вкус и любой кошелёк (ну, почти). Поэтому устраивайтесь поудобнее и мечтайте. Или берите телефон в руки и звоните — вдруг одна из этих машин станет вашей?!

Mazda RX-8

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О, да — эта RX-8 действительно выглядит как машина, которую вы собирали в Need for Speed! А ещё продавец утверждает, что она чертовски громкая. И пламя из выхлопа на одной из фото­графий это прямо подтверж­дает. Впрочем, как машина с 500-сильным роторным мотором от RX-7 и большой турбиной может быть тихой?!

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Nissan Safari

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Просто представьте, что на фоне этих фотографий вместо милого дачного посёлка — пейзаж постапо­калип­сиса, с руинами, пожарами и прочими «ништяками». Согласитесь, этот Nissan впишется идеально! В комплекте — монструозные шины, шноркель, лифт подвески, багажник с люстрой на крыше, лебёдка и салатовый силовой бампер! Милая деталь, добавляющая абсурда в облик и без того абсурдно крутого автомобиля.

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Subaru WRX S4

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Это — очень необычная Subaru WRX. Под её капотом стоит двух­литровый турбомотор, но форсиро­ванный до 300 лошадиных сил (у базовой версии 268 л.с.). Вариант S4 выпустили для японского рынка, но как минимум одна машина, кажется, добралась до России! Короче говоря, это что-то вроде промежуточного варианта между стандартным WRX и злющим WRX STI. Есть только один нюанс — вариатор. Впрочем, японцы давно научились настраивать бесступен­чатые трансмиссии, а значит, всё не так страшно. Наверное…

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Buick Riviera

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С какой стороны на эту машину ни посмотри: одни достоинства. Мотор — огромный: 7,5 литра! Где ещё такое найдёшь?! Дизайн — настоящий американский, с капотом длиной с малолитражку. По России машина вообще не ездила, а стоит столько же, сколько какая-нибудь Kia Optima. Похоже на сделку века?

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Mitsuoka Galue

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Mitsuoka — крайне странная компания. Эти японцы превращают Ниссаны в машины, которые выглядят как ожившие тачки из манги и аниме. Этот Galue второго поколения — яркое тому подтверждение. Седан сделали из Nissan Cedric, полностью перекроив донору переднюю и заднюю часть кузова. Проще говоря, это максимально яркая и необычная машина, с запчастями для которой проблем быть не должно. Берёте?

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Porsche 911

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Классический Porsche 911, с двигателем воздушного охлаждения. И, судя по фото­графиям, в состоянии, близком к идеальному. Всё, добавить больше нечего. Пере­листайте фотки ещё разок-другой, продавайте квартиру и звоните!

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Mitsubishi Lancer Evolution VI TME

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Ещё одна машина, которая не нуждается в представлении — Mitsubishi Lancer Evolution VI Tommi Mäkinen Edition. Просто напомним: спецверсию сделали в честь четырёх­кратного чемпиона WRC Томми Мякинена и в фанатских кругах этот вариант даже называли Evo 6,5. Потому что, помимо дизайна и интерьера, у TME поменяли подвеску, рулевое и турбину. Короче говоря, легенда, а не машина. 

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