От «рыксы» до «эвика»: самые интересные объявления недели на Авто.ру

Это — очень необычная Subaru WRX. Под её капотом стоит двух­литровый турбомотор, но форсиро­ванный до 300 лошадиных сил (у базовой версии 268 л.с.). Вариант S4 выпустили для японского рынка, но как минимум одна машина, кажется, добралась до России! Короче говоря, это что-то вроде промежуточного варианта между стандартным WRX и злющим WRX STI. Есть только один нюанс — вариатор. Впрочем, японцы давно научились настраивать бесступен­чатые трансмиссии, а значит, всё не так страшно. Наверное…