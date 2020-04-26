От «рыксы» до «эвика»: самые интересные объявления недели на Авто.ру
Александр Мирошкин
Прошла ещё неделя, и мы собрали ещё одну порцию самых крутых машин, которые прямо сейчас продают на Авто.ру. Как и всегда, мы выбирали автомобили на любой вкус и любой кошелёк (ну, почти). Поэтому устраивайтесь поудобнее и мечтайте. Или берите телефон в руки и звоните — вдруг одна из этих машин станет вашей?!
Mazda RX-8
О, да — эта RX-8 действительно выглядит как машина, которую вы собирали в Need for Speed! А ещё продавец утверждает, что она чертовски громкая. И пламя из выхлопа на одной из фотографий это прямо подтверждает. Впрочем, как машина с 500-сильным роторным мотором от
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Nissan Safari
Просто представьте, что на фоне этих фотографий вместо милого дачного посёлка — пейзаж постапокалипсиса, с руинами, пожарами и прочими «ништяками». Согласитесь, этот Nissan впишется идеально! В комплекте — монструозные шины, шноркель, лифт подвески, багажник с люстрой на крыше, лебёдка и салатовый силовой бампер! Милая деталь, добавляющая абсурда в облик и без того абсурдно крутого автомобиля.
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Subaru WRX S4
Это — очень необычная Subaru WRX. Под её капотом стоит двухлитровый турбомотор, но форсированный до 300 лошадиных сил (у базовой версии 268 л.с.). Вариант S4 выпустили для японского рынка, но как минимум одна машина, кажется, добралась до России! Короче говоря, это что-то вроде промежуточного варианта между стандартным WRX и злющим WRX STI. Есть только один нюанс — вариатор. Впрочем, японцы давно научились настраивать бесступенчатые трансмиссии, а значит, всё не так страшно. Наверное…
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Buick Riviera
С какой стороны на эту машину ни посмотри: одни достоинства. Мотор — огромный: 7,5 литра! Где ещё такое найдёшь?! Дизайн — настоящий американский, с капотом длиной с малолитражку. По России машина вообще не ездила, а стоит столько же, сколько какая-нибудь Kia Optima. Похоже на сделку века?
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Mitsuoka Galue
Mitsuoka — крайне странная компания. Эти японцы превращают Ниссаны в машины, которые выглядят как ожившие тачки из манги и аниме. Этот Galue второго поколения — яркое тому подтверждение. Седан сделали из Nissan Cedric, полностью перекроив донору переднюю и заднюю часть кузова. Проще говоря, это максимально яркая и необычная машина, с запчастями для которой проблем быть не должно. Берёте?
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Porsche 911
Классический Porsche 911, с двигателем воздушного охлаждения. И, судя по фотографиям, в состоянии, близком к идеальному. Всё, добавить больше нечего. Перелистайте фотки ещё разок-другой, продавайте квартиру и звоните!
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Mitsubishi Lancer Evolution VI TME
Ещё одна машина, которая не нуждается в представлении — Mitsubishi Lancer Evolution VI Tommi Mäkinen Edition. Просто напомним: спецверсию сделали в честь четырёхкратного чемпиона WRC Томми Мякинена и в фанатских кругах этот вариант даже называли Evo 6,5. Потому что, помимо дизайна и интерьера, у TME поменяли подвеску, рулевое и турбину. Короче говоря, легенда, а не машина.