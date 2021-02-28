Самые популярные дизельные автомобили января в России

От вишнёвой «девятки» до Камаро: лучшие объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Наступает весна! И если по какой-то причине вы всё ещё не выбрали автомобиль, на котором будет красиво рассекать по сухим, тёплым и свободным от реагентов дорогам, то сейчас самое время исправить это недоразу­мение. А чтобы вам было проще, мы, как десятки предыдущих недель, выбирали семь лучших машин в продаже на Авто.ру. Варианты у нас есть на любой вкус и кошелёк. Так что листайте!

ВАЗ-2109

1/10

Кажется, у кого-то прямо сейчас случится острый приступ ностальгии. Потому что у нас — та самая вишнёвая «девятка» в состоянии нового авто­мобиля! Легендарный хэтчбек, воспетый группой «Комбинация», пребывает в невероятном состоянии. Авто­мобиль хранился в гараже и проехал меньше шести с половиной тысяч кило­метров. Машина мечты для тех, кто помнит, что такое «Очумелые ручки» и теле­компания «Вид».

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Toyota MR2

1/7

Это не легендарная Супра. И не уникальная Селика, которая была в предыдущей подборке. Зато эта MR2 явно небезраз­лична своему нынешнему владельцу. Причём настолько, что он знает её историю начиная от эксплу­атации в Японии. Больше того, у него есть фото­графии этой машины, сделанные на леген­дарной гоночной трассе Tsukuba первым владельцем! Это вам не сервисную книжку полистать...

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Jaguar XJS

1/6

Сейчас трудно сказать однозначно: представляет ли авто­мобиль коллекци­онную ценность и будет ли дорожать со временем. Но это одно­значно будет покупка для души. Машина находится в прекрасном состоянии и прошла полную реставрацию, в ходе которой кресла обшили кожей буйвола! Давно искали классный класси­ческий Ягуар? Кажется, он только что нашёлся.

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AC Cobra

1/8

Спокойно! Это не оригинальная Кобра, а прекрасно сделанная реплика с огромным мотором и в завидном состоянии. Документы в порядке, пробег смехотворный. А цена? Оригиналь­ная Кобра вполне может стоить на несколько порядков дороже! А перед вами — отличный способ прикос­нуться к истории по цене нового и не слишком увлекатель­ного люкс-внедорожника.

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Ligier JS51

1/4

И по уже хорошей традиции, в наших воскресных подборках обязательно есть что-нибудь гоночное. На этой неделе у нас настоящий болид — Ligier JS51! На этой машине можно не только распугивать участников трек-дней, но и заявляться в профес­сиональ­ные соревно­вания. В 2017 году авто­мобиль перебрали в Италии. С того момента он проехал менее 2,7 тысячи километров. Естественно, только по автодромам.

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Mercedes-Benz S-класса

1/8

Типичный случай очень нетипичной «капсулы времени». Как правило, на S-классах в кузове W221 ездят много и интен­сивно, но эта машина с 2010 года проехала лишь 2000 километров! И, судя по фото­графиям, авто­мобиль действи­тельно пребывает в состоянии нового. Как и зачем седан заперли на консервации, мы не знаем. Но если вы хотите себе новый 221-й в 2021 году, то это ваш шанс.

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Chevrolet Camaro

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Этот Chevrolet Camaro выглядит именно так, как авто­мобили из американ­ских передач про рестомоды. Придраться к купе попросту невозможно! А один только вид подкапотного простран­ства может вызвать экстаз. Кажется, этот Камаро идеален!

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