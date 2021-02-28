От вишнёвой «девятки» до Камаро: лучшие объявления на Авто.ру

Наступает весна! И если по какой-то причине вы всё ещё не выбрали автомобиль, на котором будет красиво рассекать по сухим, тёплым и свободным от реагентов дорогам, то сейчас самое время исправить это недоразу­мение. А чтобы вам было проще, мы, как десятки предыдущих недель, выбирали семь лучших машин в продаже на Авто.ру. Варианты у нас есть на любой вкус и кошелёк. Так что листайте!