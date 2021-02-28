От вишнёвой «девятки» до Камаро: лучшие объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Наступает весна! И если по какой-то причине вы всё ещё не выбрали автомобиль, на котором будет красиво рассекать по сухим, тёплым и свободным от реагентов дорогам, то сейчас самое время исправить это недоразумение. А чтобы вам было проще, мы, как десятки предыдущих недель, выбирали семь лучших машин в продаже на Авто.ру. Варианты у нас есть на любой вкус и кошелёк. Так что листайте!
ВАЗ-2109
Кажется, у кого-то прямо сейчас случится острый приступ ностальгии. Потому что у нас — та самая вишнёвая «девятка» в состоянии нового автомобиля! Легендарный хэтчбек, воспетый группой «Комбинация», пребывает в невероятном состоянии. Автомобиль хранился в гараже и проехал меньше шести с половиной тысяч километров. Машина мечты для тех, кто помнит, что такое «Очумелые ручки» и телекомпания «Вид».
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Toyota MR2
Это не легендарная Супра. И не уникальная Селика, которая была в предыдущей подборке. Зато эта MR2 явно небезразлична своему нынешнему владельцу. Причём настолько, что он знает её историю начиная от эксплуатации в Японии. Больше того, у него есть фотографии этой машины, сделанные на легендарной гоночной трассе Tsukuba первым владельцем! Это вам не сервисную книжку полистать...
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Jaguar XJS
Сейчас трудно сказать однозначно: представляет ли автомобиль коллекционную ценность и будет ли дорожать со временем. Но это однозначно будет покупка для души. Машина находится в прекрасном состоянии и прошла полную реставрацию, в ходе которой кресла обшили кожей буйвола! Давно искали классный классический Ягуар? Кажется, он только что нашёлся.
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AC Cobra
Спокойно! Это не оригинальная Кобра, а прекрасно сделанная реплика с огромным мотором и в завидном состоянии. Документы в порядке, пробег смехотворный. А цена? Оригинальная Кобра вполне может стоить на несколько порядков дороже! А перед вами — отличный способ прикоснуться к истории по цене нового и не слишком увлекательного люкс-внедорожника.
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Ligier JS51
И по уже хорошей традиции, в наших воскресных подборках обязательно есть что-нибудь гоночное. На этой неделе у нас настоящий болид — Ligier JS51! На этой машине можно не только распугивать участников трек-дней, но и заявляться в профессиональные соревнования. В 2017 году автомобиль перебрали в Италии. С того момента он проехал менее 2,7 тысячи километров. Естественно, только по автодромам.
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Mercedes-Benz S-класса
Типичный случай очень нетипичной «капсулы времени». Как правило, на
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Chevrolet Camaro
Этот Chevrolet Camaro выглядит именно так, как автомобили из американских передач про рестомоды. Придраться к купе попросту невозможно! А один только вид подкапотного пространства может вызвать экстаз. Кажется, этот Камаро идеален!