От Камаро до «хачироку»: лучшие объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Что лучше: семь iPhone 12 или семь объявлений из нашей еженедельной подборки? Конечно же, семь «айфонов»! Потому что с их помощью можно звонить владельцам всех семи машин из нашего материала одновременно, чтобы не упустить ни одну из этих великолепных ласточек! А они у нас как всегда — на любой вкус и кошелёк. Убедитесь в этом сами.
Chevrolet Camaro
На фоне двухлитровых Камаро, которые до недавнего времени продавались в России, это не машина, а исчадье ада! 660 сил и задний привод. Если вы решитесь натянуть на этот ZL1 какую-нибудь липучку и выехать на нём в типичный московский снегодождь, то в цирке вы смеётесь, лишь когда рвётся страховочная сетка.
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Nissan 300ZX
Возможно, это не самый восхитительный японский спорткар в истории и, очевидно, даже не самый красивый. Однако перед вами очень ухоженный экземпляр машины из середины
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AC Cobra
Роскошное пополнение в коллекции очень немногословных продавцов: автор этого объявления решил вообще никак не описывать машину. Если вы читаете нас: не надо так, пожалуйста! Если смотреть на год выпуска —
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Rolls-Royce Silver Wraith
А вот пример идеального продавца! Описание этого Rolls-Royce в объявлении вполне может заменить вам инструкцию от освежителя воздуха, который сами-знаете-где-стоит. Известно, кто был первым покупателем этой машины, когда он с ней расстался, и что было дальше. И если вы не можете прямо сейчас позволить себе такой автомобиль, то продавец заботливо охарактеризовал ощущения от поездки на нём следующим образом: «ощущения от поездки – как приятное чувство тяжести золотых часов на руке». Сразу стало понятнее, да?
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Chrysler New Yorker
Вряд ли этот Chrysler соответствует вашим стереотипам о типичных американских автомобилях. Но, во-первых, он лощённый и ухоженный (вы только гляньте на кожу на сиденьях!), а во-вторых, New Yorker ведёт свою историю ещё с
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СМЗ С-3Д
Тут ситуация, как с Крайслером из предыдущего объявления. Когда говорят «капсула времени», вы вряд ли представляете себе одну из угловатых инвалидок, которые в начале-середине
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Toyota Sprinter Trueno
Такуми и Бунта Фудживара, спуск с горы Акаги, «хачироку», тофу — если для вас вся эта мешанина из букв и пробелов складывается в ясную картину под названием Initial D, то можете считать себя самым трушным петролхэдом! Ах да, тут же продают машину как в легендарной магне. Даже цвет такой же! Для тех, кто так ничего и не понял: для автофанатов эта тачка как возможность поставить грендайзера себе в гараж.