От Камаро до «хачироку»: лучшие объявления на Авто.ру

Возможно, это не самый восхити­тельный японский спорткар в истории и, очевидно, даже не самый красивый. Однако перед вами очень ухожен­ный экзем­пляр машины из середины 1980-х с прозрачной историей реставрации и долгим нахожде­нием в одних руках: Ниссан не менял хозяина последние 20 лет. Не хотите быть как все, но и не хотите быть как те, кто не как все? Кажется, это машина для вас.