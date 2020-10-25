Рейтинг самых популярных дизельных автомобилей сентября в России

От Камаро до «хачироку»: лучшие объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Что лучше: семь iPhone 12 или семь объявлений из нашей еженедельной подборки? Конечно же, семь «айфонов»! Потому что с их помощью можно звонить владельцам всех семи машин из нашего материала одно­временно, чтобы не упустить ни одну из этих велико­лепных ласточек! А они у нас как всегда — на любой вкус и кошелёк. Убедитесь в этом сами.

Chevrolet Camaro

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На фоне двухлитровых Камаро, которые до недавнего времени прода­вались в России, это не машина, а исчадье ада! 660 сил и задний привод. Если вы решитесь натянуть на этот ZL1 какую-нибудь липучку и выехать на нём в типичный москов­ский снегодождь, то в цирке вы смеётесь, лишь когда рвётся страхо­вочная сетка.

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Nissan 300ZX

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Возможно, это не самый восхити­тельный японский спорткар в истории и, очевидно, даже не самый красивый. Однако перед вами очень ухожен­ный экзем­пляр машины из середины 1980-х с прозрачной историей реставрации и долгим нахожде­нием в одних руках: Ниссан не менял хозяина последние 20 лет. Не хотите быть как все, но и не хотите быть как те, кто не как все? Кажется, это машина для вас.

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AC Cobra

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Роскошное пополнение в коллекции очень немного­словных продавцов: автор этого объявления решил вообще никак не описы­вать машину. Если вы читаете нас: не надо так, пожалуйста! Если смотреть на год выпуска — 1999-й, можно пред­положить, что это очень каче­ствен­ная реплика. Однако ценник в 11 000 000 рублей наводит на мысли, что это может быть и одна из редких Кобр, выпущенных в конце 1990-х с благо­словения самого Кэрролла Шелби.

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Rolls-Royce Silver Wraith

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А вот пример идеального продавца! Описание этого Rolls-Royce в объяв­лении вполне может заменить вам инструкцию от освежи­теля воздуха, который сами-знаете-где-стоит. Известно, кто был первым покупате­лем этой машины, когда он с ней рас­стался, и что было дальше. И если вы не можете прямо сейчас позволить себе такой авто­мобиль, то продавец заботливо охарактери­зовал ощущения от поездки на нём следующим образом: «ощущения от поездки – как приятное чувство тяжести золотых часов на руке». Сразу стало понятнее, да?

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Chrysler New Yorker

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Вряд ли этот Chrysler соответ­ствует вашим стерео­типам о типичных американ­ских автомо­билях. Но, во-первых, он лощённый и ухоженный (вы только гляньте на кожу на сиденьях!), а во-вторых, New Yorker ведёт свою историю ещё с 1940-х. Это, кстати, пред­последнее поколение седана: обмылок из 1990-х не оставил модели шансов.

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СМЗ С-3Д

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Тут ситуация, как с Крайслером из предыдущего объяв­ления. Когда говорят «капсула времени», вы вряд ли представ­ляете себе одну из угловатых инвалидок, которые в начале-середине 1990-х неумолимо врастали в ландшафт дворов почти всех московских пятиэтажек. Тем не менее, это именно «капсула» (1994 года и 610 кило­метров пробега), причём — за копейки!

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Toyota Sprinter Trueno

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Такуми и Бунта Фудживара, спуск с горы Акаги, «хачироку», тофу — если для вас вся эта мешанина из букв и пробелов склады­вается в ясную картину под назва­нием Initial D, то можете считать себя самым трушным петрол­хэдом! Ах да, тут же продают машину как в леген­дарной магне. Даже цвет такой же! Для тех, кто так ничего и не понял: для автофанатов эта тачка как возмож­ность поставить грендай­зера себе в гараж.

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