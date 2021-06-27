От коллекционной «эмки» до «чёрного» AMG: объявления недели на Авто.ру

Внимание: ретро! До 100-летнего юбилея этому «Адаму» не хватает всего четырнадцати лет. В прошлом автомобиль много ездил, снимался в кино (например, в картине «Под куполом цирка» 1989 года с Михаилом Пуговкиным) и участвовал в ретро­выставках, а прямо сейчас пребывает в исправном техническом состоянии и, судя по фотографиям, не требует работ по кузову. Правда, под капотом не найти оригиналь­ного моторчика с боковым расположением клапанов — его место заняла более современная вазовская «четвёрка». Зато с этим двигателем (и трансмиссией от «копейки») повседневная эксплуатация Опеля становится проще. Да-да, на машине можно ездить каждый день — об этом говорит владелец.