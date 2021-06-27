От коллекционной «эмки» до «чёрного» AMG: объявления недели на Авто.ру
Константин Новацкий
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Даже удивительно, что маленькая и злая «эмка» с потрясной трёхлитровой 340-сильной «шестёркой» до сих пор не продана. Таких «зажигалок» было выпущено не так уж много, и стать обладателем экземпляра в отличном состоянии и без тюнинга — большое везение. Даже продавец BMW пока колеблется: продавать или всё же оставить себе. Поэтому к покупке «единички» стоит подходить с особой выдумкой. Вероятно, заинтересованность в машине придётся выражать не только деньгами, но и задушевной беседой с владельцем.
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Внимание: ретро! До 100-летнего юбилея этому «Адаму» не хватает всего четырнадцати лет. В прошлом автомобиль много ездил, снимался в кино (например, в картине «Под куполом цирка» 1989 года с Михаилом Пуговкиным) и участвовал в ретровыставках, а прямо сейчас пребывает в исправном техническом состоянии и, судя по фотографиям, не требует работ по кузову. Правда, под капотом не найти оригинального моторчика с боковым расположением клапанов — его место заняла более современная вазовская «четвёрка». Зато с этим двигателем (и трансмиссией от «копейки») повседневная эксплуатация Опеля становится проще. Да-да, на машине можно ездить каждый день — об этом говорит владелец.
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Как вы поняли по названию, на фото не обычный G 63. 585-сильный внедорожник «переодет» в обвес с карбоновыми элементами, снабжён 23-дюймовыми коваными колёсами Monoblock и модифицированным выхлопом, украшен LED-элементами по периметру и дополнительно прокачан до восьмисот лошадиных сил. Отсюда и цена в 34 с лишним миллиона рублей. Всё верно: один кастомизированный Widestar стоит как три обычных «Гелика» в исполнении G 350d.
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Настоящая редкость — представитель лимитированной серии Galant, выпущенной в честь раллийного чемпионата. Под капотом седана тот самый мотор «от Эвика» — рядная «четвёрка» 4G63T мощностью 250 лошадиных сил. А вся его мощь и тяга (304 Нм) передаются через «коробку-механику» на все четыре колеса. Правый руль, доработанное шасси, обилие шильдиков Ralliart по кузову, отличного вида салон и аэродинамический обвес с высоким антикрылом вытянут из кармана покупателя чуть меньше полумиллиона рублей. А расставшись с деньгами и получив взамен редкий спортседан, новый владелец cможет хвастаться, что гоняет на «предке» современных «Эволюшенов».
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На этом «азиате» надо штурмовать косогоры и атаковать грязевые участки — и автомобиль лишь скажет спасибо. От заводского трёхдверного Galloper этот экземпляр отличают расширители арок, мощные металлические бамперы, прочный багажник на крыше, внедорожная резина BFGoodrich, шноркель, лебёдка и хайджек, а также стильная защита кузова. К слову, ценник в 660 тысяч рублей продавец готов пересмотреть в сторону разумного уменьшения суммы. Будете проездом в Симферополе — заскочите посмотреть.
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Что ж, покупка этого монстра может стать самым большим обменом денег на кайф в вашей жизни. Во-первых, речь идёт о сумме в 55 миллионов рублей — именно столько стоит самая буйная двухдверка Mercedes-AMG на Авто.ру. Во-вторых, под карбоновым капотом «чёрного» купе скрыт неистовый 730-сильный мотор V8 с плоским коленвалом и парой турбин, ответственный за динамику в 3,2 секунды до «сотни» и 325 километров в час. К слову, официально флагманский Mercedes-AMG GT в России оценивается в 37 150 000 рублей. О причине «надбавки» в 48 процентов пусть поведает сам продавец.
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А пока вы считаете, сколько базовых 585-сильных AMG GT можно приобрести за цену одного дикого Black Series с Авто.ру (верный ответ — три), разрешите представить не менее дикий трек-кар с 2,7-литровым мотором и динамикой Porsche 918 Spyder. Само собой, гоночному Radical заказан путь на обычные дороги. Но его можно хранить в боксах и навещать на выходных, отлично проводя время за атакой поребриков. 2,7 секунды до «сотни», 430 лошадиных сил и всего-то 680-килограммовый кузов оценены продавцом на уровне базовой «пятёрки» BMW. Правда, не факт, что эту машину вообще можно купить — ранее она была приобретена под проект российским дрифтером Сергеем Кабаргиным, известного многим под ником ddkaba.