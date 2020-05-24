Бордюр, побег, река: семь несуразных новостей прошедшей недели

От «Ревентона» до «швимвагена»: самые интересные объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Соскучились? Лучшие машины, которые прямо сейчас можно купить на Авто.ру, тоже заждались. Поэтому не затяги­вайте, листайте вниз и наслаж­дайтесь. По традиции, мы стараемся выбирать авто­мобили на любой вкус и кошелёк — главное, чтобы они были интересными.

Lamborghini Reventon

1/3

Таких машин всего 15 на этой планете, и одна из них прямо сейчас продаётся на Авто.ру! Этот родстер Lamborghini Reventon дислоци­руется в Санкт-Петер­бурге. Автомобиль регулярно обслужи­вали перед летним сезоном. 2020 год, несмотря на все передряги, исключе­нием не стал. Причина продажи — владелец пополняет коллекцию машинами посвежее. Интересно, что займёт место Ревентона? Pagani? Bugatti? Vesta Sport?

Посмотреть объявление 

Peugeot 406

1/3

Ну а если денег на настоящий Ламбо нет, то можно посмотреть вот такой вариант. На самом деле это купе Peugeot 406 со стекло­пластиковым обвесом, превраща­ющим французскую двухдверку в Lamborghini Aventador. Надо признать, детализация впечат­ляющая, в отличие, например, от вот этих ребят. Однако есть пара проблем. Судя по фото, салон ещё пилить и пилить, а по документам это всё ещё Peugeot 406. В твоём МРЭО таких 406-х ещё не видели.

Посмотреть объявление 

Ford Thunderbird

1/2

Отличный вариант для тех, кто мечтает об американской классике с огромным мотором, но не хочет избитые и попсовые Мустанги, Корветты или Камаро. Это Ford Thunderbird 1976 года с семи­литровым мотором V8 под капотом. Его готовы поменять на недвижи­мость или несколько других автомобилей. Можете попробовать устроить фандрайзинг среди соседей по гаражному кооперативу. 

Посмотреть объявление 

Mazda 929

1/3

Цифровой индекс 929 компания Mazda выписала экспортным версиям модели Luce, так же известной как RX-4. Да-да, на почти такие же авто­мобили ставили те самые роторные моторы. Однако 929-е комп­лектовали только рядными агрегатами 1.8. Конкретно эта машина прибыла в Россию из Нидер­ландов и по нашим дорогам ездила только до фестивалей и фото­сессий. Короче говоря, ещё один вариант отличного, непопсового ретро за вполне умеренные деньги.

Посмотреть объявление 

Nissan Figaro

1/4

Внимательные гики уже всё поняли, а менее искушённым читателям сейчас всё объясним. Это Nissan Figaro — крошечный родстер, который выпускался всего один год, 1991-й. За 12 месяцев сделали примерно 20 000 автомобилей, и все они были праворульными. Однако российский владелец этой машины решил, что руль у пассажира — это не комильфо, и перенёс «баранку» на правильную сторону. Правда, это заняло два года, но результат впечат­ляет: от заводской версии, по крайней мере по фото­графиям, не отличишь.

Посмотреть объявление 

Fisker Karma

1/4

Когда-то Karma была, пожалуй, «зеленейшим» автомобилем на планете. На такой машине ездил один из главных голливудских эко­активи­стов — Леонардо Ди Каприо. Но потом у Fisker дела как-то не задались и статус главных автомо­билей защитников полярных мишек и лесов Амазонии перешёл к Тесле. Вот только фото­графий Ди Каприо с Кармой намного больше, чем картинок Лео с Теслой. Понимаете, о чём мы?

Посмотреть объявление 

Volkswagen Type 166

1/5

Амфибия Volkswagen Type 166 выпускалась во времена Второй мировой войны. Всего было собрано около 15 000 экзем­пляров. Однако, как утверж­дает продавец этой лодки на колёсах, во всём мире осталось только 163 живые машины и лишь 13 из них пребывают в заводском состоянии. Это якобы один из них. Если это правда, то ценник в 12 000 000 рублей уже не так шокирует. Ведь этих автомо­билей в мире меньше, чем Bugatti Chiron!

Посмотреть объявление 

Лучшая машина в этой подборке?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение