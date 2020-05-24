От «Ревентона» до «швимвагена»: самые интересные объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Соскучились? Лучшие машины, которые прямо сейчас можно купить на Авто.ру, тоже заждались. Поэтому не затягивайте, листайте вниз и наслаждайтесь. По традиции, мы стараемся выбирать автомобили на любой вкус и кошелёк — главное, чтобы они были интересными.
Lamborghini Reventon
Таких машин всего 15 на этой планете, и одна из них прямо сейчас продаётся на Авто.ру! Этот родстер Lamborghini Reventon дислоцируется в Санкт-Петербурге. Автомобиль регулярно обслуживали перед летним сезоном. 2020 год, несмотря на все передряги, исключением не стал. Причина продажи — владелец пополняет коллекцию машинами посвежее. Интересно, что займёт место Ревентона? Pagani? Bugatti? Vesta Sport?
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Peugeot 406
Ну а если денег на настоящий Ламбо нет, то можно посмотреть вот такой вариант. На самом деле это купе Peugeot 406 со стеклопластиковым обвесом, превращающим французскую двухдверку в Lamborghini Aventador. Надо признать, детализация впечатляющая, в отличие, например, от вот этих ребят. Однако есть пара проблем. Судя по фото, салон ещё пилить и пилить, а по документам это всё ещё Peugeot 406. В твоём МРЭО таких
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Ford Thunderbird
Отличный вариант для тех, кто мечтает об американской классике с огромным мотором, но не хочет избитые и попсовые Мустанги, Корветты или Камаро. Это Ford Thunderbird 1976 года с семилитровым мотором V8 под капотом. Его готовы поменять на недвижимость или несколько других автомобилей. Можете попробовать устроить фандрайзинг среди соседей по гаражному кооперативу.
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Mazda 929
Цифровой индекс 929 компания Mazda выписала экспортным версиям модели Luce, так же известной как
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Nissan Figaro
Внимательные гики уже всё поняли, а менее искушённым читателям сейчас всё объясним. Это Nissan Figaro — крошечный родстер, который выпускался всего один год,
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Fisker Karma
Когда-то Karma была, пожалуй, «зеленейшим» автомобилем на планете. На такой машине ездил один из главных голливудских экоактивистов — Леонардо Ди Каприо. Но потом у Fisker дела как-то не задались и статус главных автомобилей защитников полярных мишек и лесов Амазонии перешёл к Тесле. Вот только фотографий Ди Каприо с Кармой намного больше, чем картинок Лео с Теслой. Понимаете, о чём мы?
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Volkswagen Type 166
Амфибия Volkswagen Type 166 выпускалась во времена Второй мировой войны. Всего было собрано около 15 000 экземпляров. Однако, как утверждает продавец этой лодки на колёсах, во всём мире осталось только 163 живые машины и лишь 13 из них пребывают в заводском состоянии. Это якобы один из них. Если это правда, то ценник в