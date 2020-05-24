От «Ревентона» до «швимвагена»: самые интересные объявления на Авто.ру

Ну а если денег на настоящий Ламбо нет, то можно посмотреть вот такой вариант. На самом деле это купе Peugeot 406 со стекло­пластиковым обвесом, превраща­ющим французскую двухдверку в Lamborghini Aventador. Надо признать, детализация впечат­ляющая, в отличие, например, от вот этих ребят. Однако есть пара проблем. Судя по фото, салон ещё пилить и пилить, а по документам это всё ещё Peugeot 406. В твоём МРЭО таких 406-х ещё не видели.