Самые популярные подержанные кроссоверы и внедорожники 2020 года в России: рейтинг

От «двойки» до Гладиатора: лучшие объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Ну что, петролхэды? Устали всю неделю откапывать своих ласточек из-под толстого слоя снега? Пришло время расслабиться! Потому что у нас свежая подборка лучших объявлений и сегодня намечается ретро­передоз. Как всегда, варианты у нас на любой вкус и кошелёк. Короче говоря, отставьте в сторону лопаты и щётки, чтобы вам ничего не мешало смотреть подборку, и вперёд!

ВАЗ-2102

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Вы правда думали, что мы сможем проигнорировать «капсулу времени», особенно такую лапочку, как эта «двойка»? Она, конечно, покаталась: на одометре зафиксиро­ваны 28 000 километров. Однако состояние — эталонное! При этом авто­мобиль не подвергался реставрации, а лишь бережно хранился. 

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ГАЗ 3110 «Волга»

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Если вы подумали, что это ещё одна «Волга», которую кое-как научили ездить боком, то спешим вас разочаро­вать — перед нами куда более серьёзный и сложный проект. Во-первых, авто­мобиль подготовлен под регламент чемпионата RDS Запад, а это вам не «пончики» у гипер­маркета нарезать. Во-вторых, машину собирали, используя максималь­ное коли­чество отече­ственных компо­нентов. Даже мотор Заволжского завода, который каким-то образом раздули аж до 400 лошадиных сил!

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ЗАЗ 968

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Парад достижений отечественной автомо­бильной промышлен­ности продолжает... пикап «Запорожец»! И при­поднимите челюсть: пусть и мелкими сериями, но такие автомобили делали в заводских условиях. Это говорит о том, что документы на грузовичок с ноготок должны быть в полном порядке, а значит, на нём можно сколько душе угодно рассекать по сходкам и фестивалям, а не уныло хранить в гараже.

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«Москвич»-423

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А для любителей практичных автомобилей, но пред­почитающих, чтобы грузовой отсек всё-таки был с крышей, у нас нашёлся вот такой «Москвич». Да, он реставри­рованный, что немного снижает историческую ценность. Но если вы хотите советскую классику, чтобы получать от неё удоволь­ствие, а не для того, чтобы закон­серви­ровать её и продать подороже через пару десятков лет, то перед вами — один из лучших вариантов.

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Alfa Romeo Giulia

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От советской классики переходим к итальянской. И учитывая все машины, которые были до этого, тут логично было бы увидеть какой-нибудь Fiat 124. Но нет, у нас кое-что покруче — велико­лепная Alfa Romeo Giulia! Красный родстер из 1960-х с матерчатой крышей и дизайном Pininfarina, в отличном состоянии и с очень скромным для такого возраста пробегом. А это вообще законно, быть таким потрясающим?

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Volkswagen Transporter

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Нет, это не творчество бесславных гаражных воинов газовой горелки и болгарки, а весьма редкий VW Transporter от projektzwo. И, кажется, это самый необычный пикап, который можно встретить на дороге. Судя по фото­графиям, салону требуется любовь и забота (как минимум, мойка), но вы вряд ли заметите это сразу. Потому что, скорее всего, уже мечтаете о том, как едете на этом милахе в какое-нибудь путешествие.

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Jeep Gladiator

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Ну а тем, кому пикап нужен не только для асфальта, но и для злющего бездорожья, мы бы посовето­вали присмотреться к этому гиганту. Знакомьтесь, Jeep Gladiator — пикап, который в первую очередь внедорож­ник, а уже потом комтранс. Злющие шины, раздатки, понижайки, полностью оплаченная пошлина — все звёзды сошлись в правильном порядке.

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