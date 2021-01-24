От «двойки» до Гладиатора: лучшие объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Ну что, петролхэды? Устали всю неделю откапывать своих ласточек из-под толстого слоя снега? Пришло время расслабиться! Потому что у нас свежая подборка лучших объявлений и сегодня намечается ретропередоз. Как всегда, варианты у нас на любой вкус и кошелёк. Короче говоря, отставьте в сторону лопаты и щётки, чтобы вам ничего не мешало смотреть подборку, и вперёд!
ВАЗ-2102
Вы правда думали, что мы сможем проигнорировать «капсулу времени», особенно такую лапочку, как эта «двойка»? Она, конечно, покаталась: на одометре зафиксированы 28 000 километров. Однако состояние — эталонное! При этом автомобиль не подвергался реставрации, а лишь бережно хранился.
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ГАЗ 3110 «Волга»
Если вы подумали, что это ещё одна «Волга», которую кое-как научили ездить боком, то спешим вас разочаровать — перед нами куда более серьёзный и сложный проект. Во-первых, автомобиль подготовлен под регламент чемпионата RDS Запад, а это вам не «пончики» у гипермаркета нарезать. Во-вторых, машину собирали, используя максимальное количество отечественных компонентов. Даже мотор Заволжского завода, который каким-то образом раздули аж до 400 лошадиных сил!
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ЗАЗ 968
Парад достижений отечественной автомобильной промышленности продолжает... пикап «Запорожец»! И приподнимите челюсть: пусть и мелкими сериями, но такие автомобили делали в заводских условиях. Это говорит о том, что документы на грузовичок с ноготок должны быть в полном порядке, а значит, на нём можно сколько душе угодно рассекать по сходкам и фестивалям, а не уныло хранить в гараже.
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«Москвич»-423
А для любителей практичных автомобилей, но предпочитающих, чтобы грузовой отсек всё-таки был с крышей, у нас нашёлся вот такой «Москвич». Да, он реставрированный, что немного снижает историческую ценность. Но если вы хотите советскую классику, чтобы получать от неё удовольствие, а не для того, чтобы законсервировать её и продать подороже через пару десятков лет, то перед вами — один из лучших вариантов.
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Alfa Romeo Giulia
От советской классики переходим к итальянской. И учитывая все машины, которые были до этого, тут логично было бы увидеть какой-нибудь Fiat 124. Но нет, у нас кое-что покруче — великолепная Alfa Romeo Giulia! Красный родстер из
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Volkswagen Transporter
Нет, это не творчество бесславных гаражных воинов газовой горелки и болгарки, а весьма редкий VW Transporter от projektzwo. И, кажется, это самый необычный пикап, который можно встретить на дороге. Судя по фотографиям, салону требуется любовь и забота (как минимум, мойка), но вы вряд ли заметите это сразу. Потому что, скорее всего, уже мечтаете о том, как едете на этом милахе в какое-нибудь путешествие.
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Jeep Gladiator
Ну а тем, кому пикап нужен не только для асфальта, но и для злющего бездорожья, мы бы посоветовали присмотреться к этому гиганту. Знакомьтесь, Jeep Gladiator — пикап, который в первую очередь внедорожник, а уже потом комтранс. Злющие шины, раздатки, понижайки, полностью оплаченная пошлина — все звёзды сошлись в правильном порядке.