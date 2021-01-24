От «двойки» до Гладиатора: лучшие объявления на Авто.ру

А для любителей практичных автомобилей, но пред­почитающих, чтобы грузовой отсек всё-таки был с крышей, у нас нашёлся вот такой «Москвич». Да, он реставри­рованный, что немного снижает историческую ценность. Но если вы хотите советскую классику, чтобы получать от неё удоволь­ствие, а не для того, чтобы закон­серви­ровать её и продать подороже через пару десятков лет, то перед вами — один из лучших вариантов.