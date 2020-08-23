От удлинённой «семёрки» до длинного «пулльмана»: лучшие объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Мы с вами стали ещё на неделю старше, но это совсем не повод унывать. Ведь за прошедшие семь дней в продаже на Авто.ру появилось множество крутых машин, которые ищут нового хозяина. Мы выбрали семь самых феноменальных, чарующих, великолепных... Впрочем, смотрите сами. Как всегда, варианты есть на любой вкус и кошелёк.
BMW 7 серии
Вероятно, самая красивая «семёрка» BMW в истории, да ещё и с удлинённой колёсной базой и мотором V12 на 326 лошадиных сил. Пробег этого экземпляра — всего-навсего 29 161 километр! Продавец, увы, немногословен. Поэтому подробности об этом автомобиле придётся узнавать в личной беседе. Смущает только, что владельцев всего два (это подтверждено отчётом Авто.ру), а ПТС — уже дубликат. Вероятно, самый первый хозяин захотел остаться неизвестным.
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Ford Explorer
В США бронированный Ford Explorer вряд ли вызовет удивление и повышенный интерес, но у нас таких машин немного, и это одна из них. По словам продавца, автомобиль подготовили по индивидуальному заказу и он использовался в качестве выставочного образца. Однако, судя по фотографиям окон на задних дверях, к эксплуатации в боевом режиме этот автомобиль тоже готов.
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Mazda MX-5
Предпоследних MX-5 в России навалом: потому что родстер прошлого поколения был представлен у нас официально. А вот двухдвёрок из начала
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Opel Olympia
Эта неделя официально объявляется неделей самых неразговорчивых продавцов. Владелец этого автомобиля посчитал достаточным сообщить, что машина — чудо и сказка, салон у неё — кожаный, а вид — идеальный. Как Опель очутился в нашей стране, что с ним делали и почему на одометре всего 200 километров — не объясняется. Впрочем, Олимпия стоит как топовый Солярис: не так и много, чтобы ввязаться в увлекательную авантюру, правда?
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Toyota Altezza Gita
Уникальное предложение для тех, кто всю жизнь мечтал о быстром, полноприводном «сарае», но покрывался сыпью рядом с автомобилями Audi. Со слов продавца — это не конструктор и не распил, а кузов спустя 18 лет сохраняет идеальное состояние. Машину готовы поменять на самосвалы «Урал» или КАМАЗ. Ах да, под капотом — тот-самый-2JZ-GTE. У нас всё.
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ГАЗ-24 «Волга»
Абсолютно уникальный экспонат! Эта «Волга» работала «скорой помощью» в санатории «Узбекистан» в Ялте. Трудилась машина с 1991 по 2002 год, после чего встала в гараже и, по словам продавца, использовалась только для того, чтобы списывать на неё бензин. Поэтому пробег автомобиля прямо сейчас составляет 90 000 километров, а в комплектации с ним идут каталка, все сумки и документация. Говорят, внутри пахнет новой машиной и... таблетками.
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Mercedes-Benz S600 Pullman
Даже немного удивительно видеть