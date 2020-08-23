Самые-самые автомобили планеты. Часть 2: спорткары и суперкары

От удлинённой «семёрки» до длинного «пулльмана»: лучшие объявления на Авто.ру

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Александр Мирошкин

Мы с вами стали ещё на неделю старше, но это совсем не повод унывать. Ведь за прошедшие семь дней в продаже на Авто.ру появилось множество крутых машин, которые ищут нового хозяина. Мы выбрали семь самых феноменальных, чарующих, великолепных... Впрочем, смотрите сами. Как всегда, варианты есть на любой вкус и кошелёк.

BMW 7 серии

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Вероятно, самая красивая «семёрка» BMW в истории, да ещё и с удлинённой колёсной базой и мотором V12 на 326 лошадиных сил. Пробег этого экзем­пляра — всего-навсего 29 161 километр! Продавец, увы, немного­словен. Поэтому подроб­ности об этом автомобиле придётся узнавать в личной беседе. Смущает только, что владельцев всего два (это подтверж­дено отчётом Авто.ру), а ПТС — уже дубликат. Вероятно, самый первый хозяин захотел остаться неизвестным. 

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Ford Explorer

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В США бронированный Ford Explorer вряд ли вызовет удивление и повышенный интерес, но у нас таких машин немного, и это одна из них. По словам продавца, автомобиль подготовили по индивиду­альному заказу и он использовался в качестве выста­вочного образца. Однако, судя по фото­графиям окон на задних дверях, к эксплуатации в боевом режиме этот автомобиль тоже готов.

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Mazda MX-5

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Предпоследних MX-5 в России навалом: потому что родстер прошлого поколения был пред­ставлен у нас официально. А вот двухдвёрок из начала 1990-х, вроде этой, не так много. Оценивать машину по фото­графиям — не наша работа, и для этого у нас есть специально обученные люди. Но, похоже, каждый из 155 000 километров был пройден на этой Мазде с заботой и вниманием. Потому что, например, кожа на креслах — как новая. Либо отреставри­рованная, а это тоже говорит о том, что машина хозяину небезразлична.

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Opel Olympia

Эта неделя официально объявляется неделей самых неразго­ворчивых продавцов. Владелец этого авто­мобиля посчитал достаточным сообщить, что машина — чудо и сказка, салон у неё — кожаный, а вид — идеальный. Как Опель очутился в нашей стране, что с ним делали и почему на одометре всего 200 километров — не объясняется. Впрочем, Олимпия стоит как топовый Солярис: не так и много, чтобы ввязаться в увлека­тельную авантюру, правда?

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Toyota Altezza Gita

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Уникальное предложение для тех, кто всю жизнь мечтал о быстром, полно­приводном «сарае», но покрывался сыпью рядом с автомо­билями Audi. Со слов продавца — это не конструктор и не распил, а кузов спустя 18 лет сохраняет идеальное состояние. Машину готовы поменять на самосвалы «Урал» или КАМАЗ. Ах да, под капотом — тот-самый-2JZ-GTE. У нас всё.

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ГАЗ-24 «Волга»

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Абсолютно уникальный экспонат! Эта «Волга» работала «скорой помощью» в санатории «Узбеки­стан» в Ялте. Трудилась машина с 1991 по 2002 год, после чего встала в гараже и, по словам продавца, использо­валась только для того, чтобы списывать на неё бензин. Поэтому пробег авто­мобиля прямо сейчас составляет 90 000 километров, а в комплектации с ним идут каталка, все сумки и документация. Говорят, внутри пахнет новой машиной и... таблетками.

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Mercedes-Benz S600 Pullman

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Даже немного удивительно видеть 220-й S-класс, который не встал на прикол в каком-нибудь глухом дворе, рухнув на асфальт из-за умершей пневмы, да? Но это не обычный W220, а брониро­ванный лимузин из гаража особого назна­чения (ГОН), который возил первых лиц государ­ства. Каких именно, неизвестно. Но, судя по высокому классу брони, каких-то очень важных и очень первых лиц. Внутри всё по высшему разряду: теле­визоры, дерево, роскошные кресла. С какой стороны ни посмотри, а 8 000 000 рублей кажутся вполне оправданным ценником.

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