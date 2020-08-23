От удлинённой «семёрки» до длинного «пулльмана»: лучшие объявления на Авто.ру

Предпоследних MX-5 в России навалом: потому что родстер прошлого поколения был пред­ставлен у нас официально. А вот двухдвёрок из начала 1990-х, вроде этой, не так много. Оценивать машину по фото­графиям — не наша работа, и для этого у нас есть специально обученные люди. Но, похоже, каждый из 155 000 километров был пройден на этой Мазде с заботой и вниманием. Потому что, например, кожа на креслах — как новая. Либо отреставри­рованная, а это тоже говорит о том, что машина хозяину небезразлична.