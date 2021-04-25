От милых «Жигулей» до «Волги» апокалипсиса: лучшие объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Наши еженедельные подборки лучших объявлений — олицетворение островка стабильности и спокойствия. Потому что они выходят бесперебойно и в них всегда только интересные машины, да ещё и на любой вкус и кошелёк. Не стесняйтесь, чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что всё, что вы тут увидите, можно купить!
ВАЗ-2101
Ну что, соскучились уже по крутым «капсулам времени»? Тогда смотрите, какая «копейка»! Этот автомобиль выпустили в 1971 году, но на его одометре сейчас меньше семи с половиной тысяч километров. По словам продавца, автомобиль находился в частной коллекции. Плюс к всему машина не была и в ДТП и ни разу не красилась. Идеал же, ну!
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Suzuki Samurai
По уровню няшности с предыдущей «копейкой» может сравниться только этот Suzuki Samurai 1987 года выпуска. Несмотря на почтенный возраст и, судя по фотографиям, весьма активную эксплуатацию — автомобиль находится в отличном состоянии. А этот цвет! Кажется, он идеально подойдёт вашему «айфону» в оттенке Midnight green.
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Lexus IS
До недавнего времени почти в каждой нашей подборке были настоящие гоночные машины. Теперь хорошей традицией становится появление крутых корчей. На той неделе был карбоновый седан Subaru Impreza WRX STI, а сегодня — Lexus IS с широченным обвесом и легендарным 2JZ под капотом. Тот самый момент, когда машине хочется завести аккаунт в инстаграме.
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Lamborghini Huracan
Ну а для тех, кто любит максимум внимания, имеется вот такой Lamborghini Huracan! И если за блестящей плёнкой градиентной раскраски вы не видите других доработок, то присмотритесь повнимательнее. Потому что у этого Уракана ещё и карбоновый обвес! Силовой агрегат не трогали, но и без этого стоимость всех доработок автомобиля составляет несколько миллионов рублей. Все они, кстати, перечислены в описании объявления. Респект таким продавцам!
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Ford Thunderbird
А теперь — немного американской классики! Мы очень долго думали, как бы получше описать это купе Ford Thunderbird 1963 года выпуска с красным кожаным салоном, но не придумали ничего лучше, чем просто назвать его ВЕЛИКОЛЕПНЫМ! И мы решительно не понимаем тех, кто не мечтал хотя бы раз поездить на такой машине.
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ЗиС 110
Это — первый советский автомобиль, выпущенный после Великой Отечественной войны. А ещё это очень редкая модель: её тираж составил всего 2089 экземпляров. Ну а роскоши этого ЗиСа могут позавидовать даже Роллс-Ройсы: вы только посмотрите, какой простор для задних пассажиров! А какой там диван: просто глядя на него, ощущаешь мягкость, комфорт и умиротворение.
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«Волга»
Руль с деревянным черепом на ступице, кастет на капоте, антикрыло из пилы со стойками из топоров... Возможно, это самая экстравагантная «Волга» в истории человечества. Какое практическое применение может быть у такой машины, представить трудно. Но если вы интроверт и не хотите, чтобы к вам приставали незнакомые люди, обязательно попробуйте этот седан.