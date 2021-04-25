От милых «Жигулей» до «Волги» апокалипсиса: лучшие объявления на Авто.ру

Ну а для тех, кто любит максимум внимания, имеется вот такой Lamborghini Huracan! И если за блестящей плёнкой градиентной раскраски вы не видите других доработок, то присмотри­тесь повнима­тель­нее. Потому что у этого Уракана ещё и карбоновый обвес! Силовой агрегат не трогали, но и без этого стоимость всех доработок авто­мобиля составляет несколько миллионов рублей. Все они, кстати, пере­числены в описании объявления. Респект таким продавцам!