Горизонт событий: когда автопроизводители окончательно перейдут на электричество

От милых «Жигулей» до «Волги» апокалипсиса: лучшие объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Наши еженедельные подборки лучших объявлений — олице­творение островка стабиль­ности и спокой­ствия. Потому что они выходят беспере­бойно и в них всегда только интересные машины, да ещё и на любой вкус и кошелёк. Не стесняйтесь, чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что всё, что вы тут увидите, можно купить!

ВАЗ-2101

1/7

Ну что, соскучились уже по крутым «капсулам времени»? Тогда смотрите, какая «копейка»! Этот автомобиль выпустили в 1971 году, но на его одометре сейчас меньше семи с половиной тысяч кило­метров. По словам продавца, авто­мобиль находился в частной коллекции. Плюс к всему машина не была и в ДТП и ни разу не красилась. Идеал же, ну!

Посмотреть объявление

Suzuki Samurai

1/4

По уровню няшности с предыдущей «копейкой» может сравниться только этот Suzuki Samurai 1987 года выпуска. Несмотря на почтенный возраст и, судя по фото­графиям, весьма активную эксплуатацию — авто­мобиль находится в отличном состоянии. А этот цвет! Кажется, он идеально подойдёт вашему «айфону» в оттенке Midnight green.

Посмотреть объявление

Lexus IS

1/3

До недавнего времени почти в каждой нашей подборке были настоящие гоночные машины. Теперь хорошей традицией становится появление крутых корчей. На той неделе был карбоно­вый седан Subaru Impreza WRX STI, а сегодня — Lexus IS с широченным обвесом и леген­дарным 2JZ под капотом. Тот самый момент, когда машине хочется завести аккаунт в инстаграме.

Посмотреть объявление

Lamborghini Huracan

1/9

Ну а для тех, кто любит максимум внимания, имеется вот такой Lamborghini Huracan! И если за блестящей плёнкой градиентной раскраски вы не видите других доработок, то присмотри­тесь повнима­тель­нее. Потому что у этого Уракана ещё и карбоновый обвес! Силовой агрегат не трогали, но и без этого стоимость всех доработок авто­мобиля составляет несколько миллионов рублей. Все они, кстати, пере­числены в описании объявления. Респект таким продавцам!

Посмотреть объявление

Ford Thunderbird

1/10

А теперь — немного американской классики! Мы очень долго думали, как бы получше описать это купе Ford Thunderbird 1963 года выпуска с красным кожаным салоном, но не придумали ничего лучше, чем просто назвать его ВЕЛИКО­ЛЕПНЫМ! И мы решительно не понимаем тех, кто не мечтал хотя бы раз поездить на такой машине.

Посмотреть объявление

ЗиС 110

1/7

Это — первый советский автомобиль, выпущенный после Великой Отече­ственной войны. А ещё это очень редкая модель: её тираж составил всего 2089 экзем­пляров. Ну а роскоши этого ЗиСа могут позавидовать даже Роллс-Ройсы: вы только посмотрите, какой простор для задних пассажиров! А какой там диван: просто глядя на него, ощущаешь мягкость, комфорт и умиро­творение.

Посмотреть объявление

«Волга»

1/8

Руль с деревянным черепом на ступице, кастет на капоте, анти­крыло из пилы со стойками из топоров... Возможно, это самая экстра­вагантная «Волга» в истории челове­чества. Какое практическое примене­ние может быть у такой машины, пред­ставить трудно. Но если вы интро­верт и не хотите, чтобы к вам приставали незнакомые люди, обязательно попробуйте этот седан.

Посмотреть объявление

Лучшая машина в этой подборке?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение