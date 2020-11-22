Как изменится транспорт к 2150 году: 7 концепций

От 406 до DS: лучшие объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Каждую неделю мы не просто выбираем и показываем вам семь отличных авто­мобилей, которые продают на Авто.ру. Мы выбираем и показы­ваем вам семь билетов в счастливую и увлекатель­ную жизнь. И не требуем вообще ничего взамен! Смотрите и выбирайте. Ведь у нас есть варианты на любой вкус и кошелёк.

Peugeot 406

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Это не первый Peugeot 406 в наших подборках, который пытается казаться породистым итальянским жеребцом. Но если в предыдущий раз старенького француза пере­делывали в Lamborghini Aventador, то этот 406-й «превратили» в Ferrari F430. Оставим обсуждение культуро­логиче­ской ценности таких построек, но настоящий Ferrari за 800 000 рублей всё равно не купишь, а немного поэпатировать публику... чёрт, да почему бы и нет?!

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BMW 340

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Мало того, что это классический BMW в отличном состоянии, фактически не подвер­гавшийся эксплуатации три десятка лет, так ведь это ещё и в некоторой степени советский раритет! Потому что модель 340 выпускалась после Великой Отече­ственной войны на пред­приятии в Айзенахе — городе, который находился в советской части Германии. А ещё: вы обратили внимание на то, что это BMW без ноздрей?

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Volvo V90

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У Мерседеса есть 4х4 в квадрате, а это — Volvo-сарай в квадрате! Авто­мобиль делали для оказания скорой урологи­ческой помощи на дому, но она оказалась не слишком востребо­ванной, поэтому машину продают. Отличный и редкий экзем­пляр для перестройки, например, в дом на колёсах. Да ещё и за небольшие деньги.

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ГАЗ-24

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21 километр пробега! Вы только вдумайтесь, 21 кило­метр с 1992 года! Это факти­чески новая «Волга», на металле арок которой можно нарезать бутер­броды — настолько они чисты. Машину зачем-то слегка разобрали, но это не отменяет того, что перед нами абсолютно новый ГАЗ-24 в 2020 году. Это ли не чудо?!

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ЗАЗ 965

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Продавец этого «Запорожца» утверждает, что в 2002 году машину выкатили из гаража, чтобы её покрасить, покрасили, а потом вернули на место, где она хранилась до сегодняшнего дня. Кажется, оснований ему не верить немного. В любом случае, 250 000 рублей — деньги, которыми вполне можно рискнуть ради «капсулы времени». Ведь через несколько лет при должном содер­жании цена на неё может вырасти троекратно.

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Toyota Mega Cruiser

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Если Land Cruiser 200 кажется вам недостаточно большим и впечат­ляющим, то у нас есть отличный альтер­нативный вариант — Toyota Mega Cruiser! Этот громила размером с бытовку с трудом помещается в стандартную полосу на обычной дороге и занимает всю площадь зеркал заднего вида у всех автомо­билей, которые едут перед ним. И мы Mega Cruiser уже снимали — вот как это было.

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Citroen DS

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Ох... тут вообще непонятно, с чего начать. Да и надо ли? Ведь Citroen DS — одна из самых культовых машин не только для француз­ского бренда, но и для всей автомобильной индустрии в целом. Вы просто посмотрите на этот дизайн! А ещё это машина Фантомаса. И про неё у нас тоже есть большущее видео.

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