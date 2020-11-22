От 406 до DS: лучшие объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Каждую неделю мы не просто выбираем и показываем вам семь отличных автомобилей, которые продают на Авто.ру. Мы выбираем и показываем вам семь билетов в счастливую и увлекательную жизнь. И не требуем вообще ничего взамен! Смотрите и выбирайте. Ведь у нас есть варианты на любой вкус и кошелёк.
Peugeot 406
Это не первый Peugeot 406 в наших подборках, который пытается казаться породистым итальянским жеребцом. Но если в предыдущий раз старенького француза переделывали в Lamborghini Aventador, то этот
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BMW 340
Мало того, что это классический BMW в отличном состоянии, фактически не подвергавшийся эксплуатации три десятка лет, так ведь это ещё и в некоторой степени советский раритет! Потому что модель 340 выпускалась после Великой Отечественной войны на предприятии в Айзенахе — городе, который находился в советской части Германии. А ещё: вы обратили внимание на то, что это BMW без ноздрей?
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Volvo V90
У Мерседеса есть 4х4 в квадрате, а это — Volvo-сарай в квадрате! Автомобиль делали для оказания скорой урологической помощи на дому, но она оказалась не слишком востребованной, поэтому машину продают. Отличный и редкий экземпляр для перестройки, например, в дом на колёсах. Да ещё и за небольшие деньги.
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ГАЗ-24
21 километр пробега! Вы только вдумайтесь, 21 километр с 1992 года! Это фактически новая «Волга», на металле арок которой можно нарезать бутерброды — настолько они чисты. Машину зачем-то слегка разобрали, но это не отменяет того, что перед нами абсолютно новый
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ЗАЗ 965
Продавец этого «Запорожца» утверждает, что в 2002 году машину выкатили из гаража, чтобы её покрасить, покрасили, а потом вернули на место, где она хранилась до сегодняшнего дня. Кажется, оснований ему не верить немного. В любом случае, 250 000 рублей — деньги, которыми вполне можно рискнуть ради «капсулы времени». Ведь через несколько лет при должном содержании цена на неё может вырасти троекратно.
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Toyota Mega Cruiser
Если Land Cruiser 200 кажется вам недостаточно большим и впечатляющим, то у нас есть отличный альтернативный вариант — Toyota Mega Cruiser! Этот громила размером с бытовку с трудом помещается в стандартную полосу на обычной дороге и занимает всю площадь зеркал заднего вида у всех автомобилей, которые едут перед ним. И мы Mega Cruiser уже снимали — вот как это было.
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Citroen DS
Ох... тут вообще непонятно, с чего начать. Да и надо ли? Ведь Citroen DS — одна из самых культовых машин не только для французского бренда, но и для всей автомобильной индустрии в целом. Вы просто посмотрите на этот дизайн! А ещё это машина Фантомаса. И про неё у нас тоже есть большущее видео.