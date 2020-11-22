От 406 до DS: лучшие объявления на Авто.ру

Ох... тут вообще непонятно, с чего начать. Да и надо ли? Ведь Citroen DS — одна из самых культовых машин не только для француз­ского бренда, но и для всей автомобильной индустрии в целом. Вы просто посмотрите на этот дизайн! А ещё это машина Фантомаса. И про неё у нас тоже есть большущее видео.