От огненного Вайпера до бронированной «Нивы»: объявления недели на Авто.ру
Константин Новацкий
Наливайте кофе, протирайте глаза и бегом листать подборку свежих объявлений с бескрайних просторов Авто.ру! На этой неделе мы попробуем заинтересовать всех: от охотников за раритетами до ценителей эффектных форм и отборной тюнинговой дичи.
Ferrari F8 Spider
К чему лишние слова, когда об особенностях этой итальянской красотки с дизайном от Флавио Манцони вы знаете лучше нашего? Напомним лишь несколько сухих, но важных цифр. Под моторной крышкой Спайдера прячется 720-сильный турбомотор объёмом 3,9 литра, разгон с места до 100 километров в час происходит за 2,9 секунды, а «максималка» открытой F8 —
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Dodge SRT Viper
Что-что? Ferrari для вас недостаточно дикая?! Вот вам дерзкий Вайпер четвёртого поколения — того самого, которое номинально считалось неукротимым. Это позже американская «Гадюка» обзаведётся системой стабилизации и станет более цивилизованной и безопасной. А пока в вашем распоряжении настроенный компанией McLaren 608-сильный V10. Между ним и задними колёсами стоит шестиступенчатая «механика». В арсенале — сногсшибательная внешность, идеальное состояние и возможность кататься не только без башни, но и без крыши.
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Mercedes-Benz W116
В бесконечном споре о том, какой S-класс самый знаковый в истории немецкой марки, классическое поколение W116 стабильно удерживает второе-третье места. Мы же предлагаем отвлечься от полемики и обратить внимание на эту «эску», разменявшую пятый десяток. Чтобы найти царапинки на лакированном кузове, нужно хорошенько напрячь глаза, а изучение салонной эргономики семидесятых может стать приятным времяпрепровождением. Владелец, предъявивший длинный список работ по машине, говорит, что покупал Мерседес для души. Отсюда и завидное состояние седана. Листайте фото.
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BMW 502
А теперь познакомьтесь с самым обсуждаемым BMW на Авто.ру — моделью 502 1960 года. 61-летний седан появился в продаже совсем недавно, но уже успел пролететь вихрем по новостным заголовкам. Дело в том, что прекрасно отреставрированную модель прямо сейчас пытаются продать по цене двух кроссоверов X6 M — за 22,2 миллиона рублей! На восстановление раритета ушло четыре года, окраска кузова проводилась в Германии, а внимание к деталям и способ приведения их в должный вид были, мягко скажем, отнюдь не кустарными. Чтобы убедиться в качестве работ (или в адекватности ценника), взгляните на фото или пробегитесь по описанию объявления.
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Kia Soul EV
Если внешне этот хэтчбек походит на тысячи других Соулов на российских дорогах, то в плане начинки перед нами своеобразный эксклюзив. Официально симпатяга Soul продаётся у нас с бензиновыми моторами, а это — машина на батарейках! Электрокар от Kia снабжён аккумулятором на 39,6 киловатт-часа и мотором на 204 «лошади». Это, кстати, на четыре больше, чем у старшей бензиновой версии GT Line. А ещё Soul EV подкупает полностью цифровым приборным щитком и особой палитрой оттенков. Между прочим, год назад европейцы признали электро-Соул «лучшим городским автомобилем».
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ВАЗ-2121 Лаура
«Нива» с полным набором качеств дорогого «Гелика» — это не пустой рекламный слоган, а вполне реальное предложение на Авто.ру. Дорогое и весомое — в прямом смысле! У внедорожника бронированный кузов, растянутая колёсная база, высокая крыша (особенности инкассаторского исполнения), 20-дюймовые колёса и радикально чёрная тонировка.
Все проблемные кузовные элементы заменены новыми, интерьер облагорожен кожей и обставлен атрибутами люксовой жизни (включая дорогую музыку и мини-бар), а внешность решительно не вызывает иронии. Серьёзный автомобиль! И почти в 20 раз дешевле Гелика...
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Land Rover Defender
Но куда серьёзнее выглядит этот экстремально облегчённый вездеход на базе Дефендера, доступный за миллион с хвостиком. Несмотря на длинный список оснащения — от «боевой» подвески Fox Racing до усиления кузова — описание проекта предельно короткое и ёмкое: «подготовлен под бездорожье