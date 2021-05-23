От огненного Вайпера до бронированной «Нивы»: объявления недели на Авто.ру

«Нива» с полным набором качеств дорогого «Гелика» — это не пустой рекламный слоган, а вполне реальное пред­ложение на Авто.ру. Дорогое и весомое — в прямом смысле! У внедорожника брониро­ванный кузов, растянутая колёсная база, высокая крыша (особен­ности инкас­саторского испол­нения), 20-дюймовые колёса и радикально чёрная тонировка.

Все проблемные кузовные элементы заменены новыми, интерьер облагоро­жен кожей и обставлен атрибутами люксовой жизни (включая дорогую музыку и мини-бар), а внешность решительно не вызывает иронии. Серьёзный автомобиль! И почти в 20 раз дешевле Гелика...