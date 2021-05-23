Огонь, ненависть и «синий экран смерти»: какие проблемы поджидают владельцев электрокаров

От огненного Вайпера до бронированной «Нивы»: объявления недели на Авто.ру

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Константин Новацкий

Наливайте кофе, протирайте глаза и бегом листать подборку свежих объявлений с бескрайних просторов Авто.ру! На этой неделе мы попробуем заинтересо­вать всех: от охотников за рарите­тами до ценителей эффектных форм и отборной тюнинговой дичи.

Ferrari F8 Spider

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К чему лишние слова, когда об особенностях этой итальянской красотки с дизайном от Флавио Манцони вы знаете лучше нашего? Напомним лишь несколько сухих, но важных цифр. Под моторной крышкой Спайдера прячется 720-сильный турбо­мотор объёмом 3,9 литра, разгон с места до 100 кило­метров в час происходит за 2,9 секунды, а «максималка» открытой F8 — 340 км/ч. Жёсткий двух­секционный верх здесь можно сложить за 14 секунд и получить самый летний вариант суперкара. 

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Dodge SRT Viper

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Что-что? Ferrari для вас недостаточно дикая?! Вот вам дерзкий Вайпер четвёртого поколения — того самого, которое номинально считалось неукротимым. Это позже американ­ская «Гадюка» обзаведётся системой стабили­зации и станет более цивилизо­ванной и безопасной. А пока в вашем распоря­жении настроенный компанией McLaren 608-сильный V10. Между ним и задними колёсами стоит шести­ступен­чатая «механика». В арсенале — сног­сшибатель­ная внешность, идеальное состояние и возмож­ность кататься не только без башни, но и без крыши. 

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Mercedes-Benz W116

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В бесконечном споре о том, какой S-класс самый знаковый в истории немецкой марки, классическое поколение W116 стабильно удер­живает второе-третье места. Мы же предлагаем отвлечься от полемики и обратить внимание на эту «эску», разменяв­шую пятый десяток. Чтобы найти царапинки на лакиро­ванном кузове, нужно хорошенько напрячь глаза, а изучение салонной эргономики семи­десятых может стать приятным время­препро­вождением. Владелец, предъявив­ший длинный список работ по машине, говорит, что покупал Мерседес для души. Отсюда и завидное состояние седана. Листайте фото.

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BMW 502

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А теперь познакомьтесь с самым обсуждаемым BMW на Авто.ру — моделью 502 1960 года. 61-летний седан появился в продаже совсем недавно, но уже успел пролететь вихрем по новостным заголовкам. Дело в том, что прекрасно отрес­таври­рованную модель прямо сейчас пытаются продать по цене двух кроссоверов X6 M — за 22,2 миллиона рублей! На восстанов­ление раритета ушло четыре года, окраска кузова прово­дилась в Германии, а внимание к деталям и способ приве­дения их в должный вид были, мягко скажем, отнюдь не кустарными. Чтобы убедиться в качестве работ (или в адекват­ности ценника), взгляните на фото или пробегитесь по описанию объявления.

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Kia Soul EV

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Если внешне этот хэтчбек походит на тысячи других Соулов на российских дорогах, то в плане начинки перед нами свое­образный эксклюзив. Официально симпатяга Soul продаётся у нас с бензино­выми моторами, а это — машина на батарейках! Электрокар от Kia снабжён аккуму­лятором на 39,6 киловатт-часа и мотором на 204 «лошади». Это, кстати, на четыре больше, чем у старшей бензиновой версии GT Line. А ещё Soul EV подкупает полностью цифровым приборным щитком и особой палитрой оттенков. Между прочим, год назад европейцы признали электро-Соул «лучшим городским автомобилем».

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ВАЗ-2121 Лаура

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«Нива» с полным набором качеств дорогого «Гелика» — это не пустой рекламный слоган, а вполне реальное пред­ложение на Авто.ру. Дорогое и весомое — в прямом смысле! У внедорожника брониро­ванный кузов, растянутая колёсная база, высокая крыша (особен­ности инкас­саторского испол­нения), 20-дюймовые колёса и радикально чёрная тонировка.

Все проблемные кузовные элементы заменены новыми, интерьер облагоро­жен кожей и обставлен атрибутами люксовой жизни (включая дорогую музыку и мини-бар), а внешность решительно не вызывает иронии. Серьёзный автомобиль! И почти в 20 раз дешевле Гелика...

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Land Rover Defender

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Но куда серьёзнее выглядит этот экстремально облег­чённый вездеход на базе Дефен­дера, доступный за миллион с хвостиком. Несмотря на длинный список оснащения — от «боевой» подвески Fox Racing до усиления кузова — описание проекта предельно короткое и ёмкое: «подготов­лен под бездорожье TP-2». Расшифруем: при внешнем сходстве с серийным Defender (да-да, с натяжкой) этот монстр может мучать косогоры, пробивать дорогу в непролазной грязи и выбивать пыль из грунтовок как настоящий леший. Продавец, к слову, готов продемон­стрировать внедорожник во всей красе — стоит лишь воспользо­ваться функцией онлайн-показа на Авто.ру.

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Который из лотов — самый-самый?

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