От Прадо до Дьябло: самые интересные объявления на Авто.ру

Кажется, кто-то строил этот Прадо для зомби-апокалип­сиса, но он так и не случился, поэтому машину выставили на продажу. Объём доработок — колоссальный! Чтобы пере­числить их все, понадобится написать отдельный текст. Куда важнее, что все они внесены в ПТС и, по словам владельца (да и на фото­графиях это видно), сделаны качественно и професси­онально. А теперь оцените салон: кресла Recaro, кожа, ромбовидная прострочка… Это даже слишком хорошо, чтобы быть правдой.