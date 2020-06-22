От Прадо до Дьябло: самые интересные объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Тише-тише, чего вы так разнервничались? Да, подборка самых крутых машин в продаже на Авто.ру в этот раз вышла в понедельник, потому что вчерашний день мы посвятили крутейшим машинам ГАЗа. Ну а теперь пришло время для сладкого. Как всегда, у нас есть машины на любой вкус и кошелёк. Заваривайте кофеёк и листайте дальше.
Toyota Land Cruiser Prado
Кажется, кто-то строил этот Прадо для зомби-апокалипсиса, но он так и не случился, поэтому машину выставили на продажу. Объём доработок — колоссальный! Чтобы перечислить их все, понадобится написать отдельный текст. Куда важнее, что все они внесены в ПТС и, по словам владельца (да и на фотографиях это видно), сделаны качественно и профессионально. А теперь оцените салон: кресла Recaro, кожа, ромбовидная прострочка… Это даже слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Посмотреть объявление
БА-64
Ну а если вам не нужен пусть и крутой, но просто внедорожник, то у нас есть… броневичок! Это
Посмотреть объявление
Alfa Romeo RZ
А вот это действительно настоящий эксклюзив! Таких Alfa Romeo всего 284 в мире. По крайней мере, должно быть 284: сколько осталось живых экземпляров, непонятно. Дизайном модели занимались специалисты ателье Zagato. Это однозначно далеко не самая красивая модель Alfa Romeo, но точно одна из редчайших. Поэтому 8,2 миллиона рублей не кажется таким уж невероятным ценником.
Посмотреть объявление
Honda Civic Type R
Что же за день такой, а? Эксклюзив на эксклюзиве! Это последний Civic Type R — одна из быстрейших переднеприводных машин Нюрбургринга. Достать хот-хэтч по «белым» каналам в России невозможно: официальный дистрибьютор активнее торгует лодочными моторами и газонокосилками, нежели крутыми и быстрыми машинами. Поэтому этот экземпляр приехал к нам из США и, судя по всему, он действительно единственный в России. По крайней мере, на данный момент.
Посмотреть объявление
Buick Riviera
Это сейчас компания Buick делает безликие автомобили для китайцев, а когда-то фирма выпускала машины, которые можно было давать Бэтмену без каких-либо переделок. Вроде Riviera второго поколения, который сейчас стоит как Toyota Camry. По словам продавца, эта машина сейчас находится на финальной стадии восстановления. Что именно это значит, не очень понятно. Однако, судя по фотографиям, осталась и правда мелочёвка.
Посмотреть объявление
Ford Galaxie
Не будем долго распаляться. Семь и четыре литра, роскошный синий салон, диван спереди, полная реставрация и подготовка к эксплуатации. Отличный вариант как в коллекцию, так и для прогулок по выходным. Жаль только, что крыша не откидывается — а то взяли бы сами.
Посмотреть объявление
Lamborghini Diablo
Так, руки на стол! Да, это действительно Lamborghini Diablo. Та самая машина с вкладышей и Need for Speed! Кажется, у вас снова появился повод экономить на обедах, внимательнее пересчитывать сдачу и выбрать у мобильного оператора самый дешёвый тариф на следующие 20 лет — вдруг появится такая же?!