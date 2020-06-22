Для наших дорог: удивительные советские вездеходы инженера Грачёва

От Прадо до Дьябло: самые интересные объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Тише-тише, чего вы так разнервничались? Да, подборка самых крутых машин в продаже на Авто.ру в этот раз вышла в понедельник, потому что вчерашний день мы посвятили крутейшим машинам ГАЗа. Ну а теперь пришло время для сладкого. Как всегда, у нас есть машины на любой вкус и кошелёк. Заваривайте кофеёк и листайте дальше.

Toyota Land Cruiser Prado

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Кажется, кто-то строил этот Прадо для зомби-апокалип­сиса, но он так и не случился, поэтому машину выставили на продажу. Объём доработок — колоссальный! Чтобы пере­числить их все, понадобится написать отдельный текст. Куда важнее, что все они внесены в ПТС и, по словам владельца (да и на фото­графиях это видно), сделаны качественно и професси­онально. А теперь оцените салон: кресла Recaro, кожа, ромбовидная прострочка… Это даже слишком хорошо, чтобы быть правдой.

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БА-64

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Ну а если вам не нужен пусть и крутой, но просто внедорожник, то у нас есть… броневичок! Это БА-64, сделанный из ГАЗ-64 в начале 1940-х. Всего собрали чуть более 9000 таких машин. То есть с некоторыми поправками 64-й можно даже считать эксклюзивом. Не захотите ездить на нём сами, будет сдавать для съёмок в кино. Отличное предло­жение за половину стоимости Дастера, не так ли?

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Alfa Romeo RZ

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А вот это действительно настоящий эксклюзив! Таких Alfa Romeo всего 284 в мире. По крайней мере, должно быть 284: сколько осталось живых экзем­пляров, непонятно. Дизайном модели занимались специ­алисты ателье Zagato. Это однозначно далеко не самая красивая модель Alfa Romeo, но точно одна из редчайших. Поэтому 8,2 миллиона рублей не кажется таким уж невероятным ценником.

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Honda Civic Type R

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Что же за день такой, а? Эксклюзив на эксклюзиве! Это последний Civic Type R — одна из быстрейших передне­приводных машин Нюрбург­ринга. Достать хот-хэтч по «белым» каналам в России невозможно: офици­альный дистри­бьютор активнее торгует лодочными моторами и газоно­косилками, нежели крутыми и быстрыми машинами. Поэтому этот экземпляр приехал к нам из США и, судя по всему, он действи­тельно единственный в России. По крайней мере, на данный момент.

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Buick Riviera

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Это сейчас компания Buick делает безликие автомобили для китайцев, а когда-то фирма выпускала машины, которые можно было давать Бэтмену без каких-либо переделок. Вроде Riviera второго поколения, который сейчас стоит как Toyota Camry. По словам продавца, эта машина сейчас находится на финальной стадии восста­нов­ления. Что именно это значит, не очень понятно. Однако, судя по фото­графиям, осталась и правда мелочёвка.

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Ford Galaxie

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Не будем долго распаляться. Семь и четыре литра, роскошный синий салон, диван спереди, полная реставрация и подготовка к эксплу­атации. Отличный вариант как в коллекцию, так и для прогулок по выходным. Жаль только, что крыша не откиды­вается — а то взяли бы сами.

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Lamborghini Diablo

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Так, руки на стол! Да, это действительно Lamborghini Diablo. Та самая машина с вкладышей и Need for Speed! Кажется, у вас снова появился повод экономить на обедах, внима­тельнее пере­считывать сдачу и выбрать у мобильного оператора самый дешёвый тариф на следующие 20 лет — вдруг появится такая же?!

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