От идеального ИЖа до самого дорогого Мерседеса: лучшие объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Если бы вы только знали, насколько мы не устали выбирать для вас семь самых крутых автомобилей, которые появились на Авто.ру за прошедшую неделю. Даже не представляем, что может быть лучше этого. Особенно когда подборка получается такой, как сегодня — максимально разношёрстной. И по традиции, на любой вкус и кошелёк. Эх, пожалуй, даже сами ещё раз посмотрим на все эти машины.
ИЖ «Москвич»-412
Если у вас ещё есть трёхпрограммник, венгерская стенка, а джинсы прямо сейчас довариваются до нужного цвета, то вы просто обязаны дополнить свою коллекцию советских артефактов этим ИЖом! Потому что он идеален, окрашен синтетической эмалью цвета воды реки Иж и грациозен, как молодая Лайма Вайкуле. Ваш внутренний комсомолец сейчас должен верещать от восторга.
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Subaru Ascent
Эта модель должна была официально появиться в России, но всё как-то не срасталось. И вот чьё-то терпение лопнуло: человек взял и привёз к нам самый большой кроссовер из ныне существующих кроссоверов Subaru. Вряд ли Ascent так же увлекателен, как BRZ или WRX STI, но в его жилах течёт правильная кровь. Да и 260 лошадиных сил — это вам не шутки.
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Lexus LX
Возможно, это одна из самых желанных для российских водителей «капсул времени» среди всех, что бывали в наших подборках. Продавец утверждает, что брутальный и солидный Lexus LX пригнали из Канады в 2008 году и забыли про него... до
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Volkswagen Transporter
Ну а это самый настоящий фудтрак. С грилем, холодильником и кофеваркой. Причём стоит вся эта красота, которая, по словам продавца, пребывает в отличном техническом состоянии, каких-то 480 000 рублей. Если вы всю жизнь мечтали поделиться с миром своим рецептом печёных яблок с горчицей и гуакамоле, то лучше шанса у вас может и не случиться.
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Mitsubishi Delica
Чтобы два раза не вставать — ещё один минивэн, достойный вашего внимания: лифтованный и ярко-оранжевый Mitsubishi Delica. Помимо очевидных плюшек, эта машина получила кубометры дополнительной шумоизоляции, автономный отопитель, круговой обзор и ещё целую коллекцию тюнячек, которые превращают Делику в идеальный автомобиль для путешествий всей семьёй.
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BMW M3
Да-да, у нас опять гоночная машина. Эта M3, по словам продавца, участвовала в кольцевых соревнованиях и, судя по фотографиям, боролась за позиции как цербер. Но шрамы ведь украшают, не так ли? Куда интереснее, что сейчас на машине можно ездить по обычным дорогам. Осталось только понять, зачем это делать.
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Mercedes-Maybach
Знакомьтесь: самый дорогой Mercedes-Benz в России прямо сейчас. Но если вы думаете, что кто-то просто обнаглел и просит за Maybach почти шестьдесят миллионов рублей, то вы заблуждаетесь. Этот лимузин бронирован по классу VR10. Проще говоря, на этой машине можно проехать через зону боевых действий, попивая кофеёк на заднем диване.