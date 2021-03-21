От идеального ИЖа до самого дорогого Мерседеса: лучшие объявления на Авто.ру

Если бы вы только знали, насколько мы не устали выбирать для вас семь самых крутых авто­мобилей, которые появились на Авто.ру за прошедшую неделю. Даже не пред­ставляем, что может быть лучше этого. Особенно когда подборка получается такой, как сегодня — максимально разно­шёрстной. И по традиции, на любой вкус и кошелёк. Эх, пожалуй, даже сами ещё раз посмотрим на все эти машины.