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От идеального ИЖа до самого дорогого Мерседеса: лучшие объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Если бы вы только знали, насколько мы не устали выбирать для вас семь самых крутых авто­мобилей, которые появились на Авто.ру за прошедшую неделю. Даже не пред­ставляем, что может быть лучше этого. Особенно когда подборка получается такой, как сегодня — максимально разно­шёрстной. И по традиции, на любой вкус и кошелёк. Эх, пожалуй, даже сами ещё раз посмотрим на все эти машины.

ИЖ «Москвич»-412

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Если у вас ещё есть трёхпрограммник, венгерская стенка, а джинсы прямо сейчас довари­ваются до нужного цвета, то вы просто обязаны допол­нить свою коллекцию советских артефактов этим ИЖом! Потому что он идеален, окрашен синтетиче­ской эмалью цвета воды реки Иж и грациозен, как молодая Лайма Вайкуле. Ваш внутренний комсомолец сейчас должен верещать от восторга.

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Subaru Ascent

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Эта модель должна была официально появиться в России, но всё как-то не срасталось. И вот чьё-то терпение лопнуло: человек взял и привёз к нам самый большой кроссовер из ныне существующих кроссоверов Subaru. Вряд ли Ascent так же увлекателен, как BRZ или WRX STI, но в его жилах течёт правиль­ная кровь. Да и 260 лошадиных сил — это вам не шутки.

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Lexus LX

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Возможно, это одна из самых желанных для российских водителей «капсул времени» среди всех, что бывали в наших подборках. Продавец утверждает, что брутальный и солидный Lexus LX пригнали из Канады в 2008 году и забыли про него... до 2020-го! Потом раскон­серви­ровали, сдули пыль с его кожано-деревянной отделки и покатались ещё немного. Однако прямо сейчас машина опять стоит на пороге того, чтобы отправиться в гараж за ненадоб­ностью. Спасите же её кто-нибудь!

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Volkswagen Transporter

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Ну а это самый настоящий фудтрак. С грилем, холодиль­ником и кофеваркой. Причём стоит вся эта красота, которая, по словам продавца, пребывает в отличном техниче­ском состоянии, каких-то 480 000 рублей. Если вы всю жизнь мечтали поделиться с миром своим рецептом печёных яблок с горчицей и гуакамоле, то лучше шанса у вас может и не случиться.

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Mitsubishi Delica

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Чтобы два раза не вставать — ещё один минивэн, достойный вашего внимания: лифто­ванный и ярко-оранжевый Mitsubishi Delica. Помимо очевидных плюшек, эта машина получила кубо­метры допол­нительной шумо­изоляции, автономный отопитель, круговой обзор и ещё целую коллекцию тюнячек, которые превращают Делику в идеальный авто­мобиль для путе­шествий всей семьёй.

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BMW M3

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Да-да, у нас опять гоночная машина. Эта M3, по словам продавца, участво­вала в кольцевых соревно­ваниях и, судя по фото­графиям, боролась за позиции как цербер. Но шрамы ведь украшают, не так ли? Куда интереснее, что сейчас на машине можно ездить по обычным дорогам. Осталось только понять, зачем это делать.

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Mercedes-Maybach

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Знакомьтесь: самый дорогой Mercedes-Benz в России прямо сейчас. Но если вы думаете, что кто-то просто обнаглел и просит за Maybach почти шесть­десят миллионов рублей, то вы заблужда­етесь. Этот лимузин бронирован по классу VR10. Проще говоря, на этой машине можно проехать через зону боевых действий, попивая кофеёк на заднем диване.

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