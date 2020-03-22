От 911 до 125: самые интересные объявления недели на Авто.ру

Нет, это не обман зрения и не неудачный фотошоп. И если вы хотите, чтобы каждый второй подходил к вас с вопросом «Это чего за такие Жигули?», а вы бы гордо отвечали «Это не Жигули», то перед вами прекрасный вариант — Fiat 125 1973 года. Конечно, это не совсем «итальянская жига»: в Тольятти осваивали 124-ю модель, но Fiat 125, по сути, то же самое, что и 124, но комфортнее. Автомобиль потребует много любви, ласки и заботы, но при цене в 145 000 рублей состояние этого 125-го вполне можно охарактери­зовать как близкое к идеальному.