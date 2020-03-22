От 911 до 125: самые интересные объявления недели на Авто.ру
Александр Мирошкин
Продолжаем помогать не просто выбрать себе машину, но и найти автомобиль, про который вы будет с придыханием рассказывать внукам и посвятите ему отдельную папку на телефоне. Итак, свежая порция самых крутых объявлений недели уже готова. Как всегда, мы выбрали машины на любой вкус и любой кошелёк.
Porsche 911
Нельзя просто так взять и пройти мимо этого Porsche 911. Машину привезли из Италии в декабре 2019 года (то есть ещё до пандемии коронавируса, не переживайте). Все документы, подтверждающие аутентичность, в наличии. Без реставрации в случае с машиной 1976 года обойтись, кажется, невозможно, поэтому купе ещё в Италии полностью перекрасили, салон и декоративные элементы привели в порядок, двигатель откапиталили... Короче говоря, состояние «сел и поехал». Стоит дорого, но вы только посмотрите, как он хорош!
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Mercedes-Benz 190 SL
О продаже этой машины у нас есть отдельная новость. Поэтому кратко, только факты: автомобиль находится в Новосибирске, машину реставрировали, но узлы и агрегаты сохранили заводские номера. Во многом из-за этого стоит такая красота 20 миллионов рублей.
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AC Cobra
Держите карандаш, закатывайте губу: это не настоящая AC Cobra, а её копия. Но качественная, сделанная американской компанией Shell Valley с большим вниманием к деталям. Кузовные панели изготовили из стеклопластика, то есть они лёгкие, а мотор большой — значит, мощный: 4,9 литра, 370 лошадиных сил. Идеальное сочетание за вполне разумные деньги. Чтобы вы знали: BMW M2 стоит дороже.
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BMW 5 серии
Несколько лет назад компания BMW шутки ради показала пикап, построенный на базе купе M3 в кузове E92. В Курске на это безобразие посмотрели и сказали: «Вызов принят!». Не можем поручиться за достоверность истории, но другой сценарий для появления пикапа BMW 5 серии (E39) представить трудно. Описывать объём работ бессмысленно — он колоссальный. Про эту машину важно знать, что она полностью легализована и встаёт на учёт. Невероятно!
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Mazda RX-7
Очень трудно писать про эту машину, потому что пальцы влажнеют и соскальзывают с клавиатуры. В общем: Mazda
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Chrysler Sebring
Что? Да! 26-дюймовые колёса, ламбодвери и мониторы, врезанные прямо в передний бампер! Кажется, глядя на этот Chrysler Sebring, скупую мужскую слезу пустили все парни из West Coast Customs. Взяли бы себе такой кабриолет?
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Fiat 125
Нет, это не обман зрения и не неудачный фотошоп. И если вы хотите, чтобы каждый второй подходил к вас с вопросом «Это чего за такие Жигули?», а вы бы гордо отвечали «Это не Жигули», то перед вами прекрасный вариант — Fiat 125 1973 года. Конечно, это не совсем «итальянская жига»: в Тольятти осваивали