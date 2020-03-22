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От 911 до 125: самые интересные объявления недели на Авто.ру

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Александр Мирошкин

Продолжаем помогать не просто выбрать себе машину, но и найти автомобиль, про который вы будет с придыха­нием рассказы­вать внукам и посвятите ему отдельную папку на телефоне. Итак, свежая порция самых крутых объявлений недели уже готова. Как всегда, мы выбрали машины на любой вкус и любой кошелёк.

Porsche 911

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Нельзя просто так взять и пройти мимо этого Porsche 911. Машину привезли из Италии в декабре 2019 года (то есть ещё до пандемии коронавируса, не переживайте). Все документы, подтверждающие аутентичность, в наличии. Без реставрации в случае с машиной 1976 года обойтись, кажется, невозможно, поэтому купе ещё в Италии полностью перекрасили, салон и декоративные элементы привели в порядок, двигатель откапиталили... Короче говоря, состояние «сел и поехал». Стоит дорого, но вы только посмотрите, как он хорош!

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Mercedes-Benz 190 SL

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О продаже этой машины у нас есть отдельная новость. Поэтому кратко, только факты: авто­мобиль находится в Ново­сибирске, машину реставрировали, но узлы и агрегаты сохранили заводские номера. Во многом из-за этого стоит такая красота 20 миллионов рублей.

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AC Cobra

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Держите карандаш, закатывайте губу: это не настоящая AC Cobra, а её копия. Но каче­ственная, сделанная американской компанией Shell Valley с большим вниманием к деталям. Кузовные панели изготовили из стекло­пластика, то есть они лёгкие, а мотор большой — значит, мощный: 4,9 литра, 370 лошадиных сил. Идеальное сочетание за вполне разумные деньги. Чтобы вы знали: BMW M2 стоит дороже.

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BMW 5 серии

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Несколько лет назад компания BMW шутки ради показала пикап, построенный на базе купе M3 в кузове E92. В Курске на это безобразие посмотрели и сказали: «Вызов принят!». Не можем поручиться за достоверность истории, но другой сценарий для появления пикапа BMW 5 серии (E39) представить трудно. Описывать объём работ бессмысленно — он колоссальный. Про эту машину важно знать, что она полностью легали­зована и встаёт на учёт. Невероятно!

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Mazda RX-7

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Очень трудно писать про эту машину, потому что пальцы влажнеют и соскаль­зывают с клави­атуры. В общем: Mazda RX-7, 1993 года, очень красивый и невычурный обвес, вложений не требует. Есте­ственно, никакого ротора под капотом давно нет: его поменяли на V8 1UZ-FE от Toyota Crown. Тем лучше: мотор V8 ещё никому не вредил.

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Chrysler Sebring

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Что? Да! 26-дюймовые колёса, ламбодвери и мониторы, врезанные прямо в передний бампер! Кажется, глядя на этот Chrysler Sebring, скупую мужскую слезу пустили все парни из West Coast Customs. Взяли бы себе такой кабриолет?

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Fiat 125

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Нет, это не обман зрения и не неудачный фотошоп. И если вы хотите, чтобы каждый второй подходил к вас с вопросом «Это чего за такие Жигули?», а вы бы гордо отвечали «Это не Жигули», то перед вами прекрасный вариант — Fiat 125 1973 года. Конечно, это не совсем «итальянская жига»: в Тольятти осваивали 124-ю модель, но Fiat 125, по сути, то же самое, что и 124, но комфортнее. Автомобиль потребует много любви, ласки и заботы, но при цене в 145 000 рублей состояние этого 125-го вполне можно охарактери­зовать как близкое к идеальному.

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Лучшая машина этой недели?

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