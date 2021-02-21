От Нивы до Карбонадо: лучшие объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Знаете, какая наша любимая цифра? Семь! Потому что раз в семь дней мы выбираем для вас семь отличных автомобилей, которые прямо сейчас можно купить на Авто.ру. И в этой семёрке есть экземпляры на любой вкус и кошелёк. Не подборка, а праздник какой-то!
Lada 4x4
Вы правильно подумали о том, что когда-то эта Лада работала машиной инкассации, но потом попала в частные руки и понеслось! Автомобилю почти полностью переделали салон, поставили туда стол, сделали пару полок из древесины и завесили борта... картинами! Продавец описывает экземпляр как «прекрасный автомобиль для настоящих мужчин». Ну а кто сказал, что настоящие мужчины не могут любить живопись?!
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BMW 2000
Когда в следующий раз будете сетовать на огромные «ноздри» современных BMW, не забывайте, что всё это уже было! Вот, например, BMW 2000 1968 года, решётка у которого уже была большущей! И если вас это не смущает, то вам понравится музейное состояние машины, кузов хардтоп (без центральной стойки), потрясающий салон и минимум «колхоза». «Ноздри» видит тот, кто хочет их видеть.
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Nissan Skyline GT-R
Да, это явно не музейный экспонат и не инвестиция — через 10–15 лет эта машина вряд ли подорожает в два-три раза. А ещё есть риск купить этот «скай» и намотать на первый же столб, не осилив его нрав. Но выглядит этот
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Toyota Celica GT-Four
И сразу ещё один культовый японский спорткар, но в куда более аутентичном состоянии. Но даже не это делает его невероятно ценным. Перед вами — лимитированная версия Celica
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Porsche Cayman GT4
А это — профессиональная гоночная техника. Почти за 10 миллионов рублей продают Porsche Cayman GT4 с трековым пакетом от Manthey Racing. И в отличие от любого другого тюнинга, этот набор включает в себя не крылышки, колёсики и спойлеры, а систему пожаротушения, функцию записи телеметрии, устройство, позволяющее переговариваться с командным мостиком, и прочие спортивные ништяки. Но всем желающим стоит помнить: ездить на этом Porsche по обычным дорогам нельзя.
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Alfa Romeo 8C Competizione
Вообще неважно, какие у этой машины характеристики (хотя с ними всё в порядке). Это, возможно, одна из самых красивых машин XXI века. Да ещё и чрезвычайно редкая. Итальянцы собрали всего 500 таких купе (было ещё полтысячи родстверов), и, по словам продавца, в России всего один такой автомобиль. Где-то сейчас плачут все альфисты.
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Lamborghini Aventador
Это не просто Lamborghini в карбоновой плёнке. Это проект Carbonado великой и ужасной компании Mansory! И, как вы уже могли догадаться, дело одним только углепластиком, большими колёсами и килограммами замши в салоне не ограничилось. Мотор этого Ламбо выдаёт 1250 лошадиных сил! И круто, и страшно — не так ли?