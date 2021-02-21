От Нивы до Карбонадо: лучшие объявления на Авто.ру

И сразу ещё один культовый японский спорткар, но в куда более аутентичном состоянии. Но даже не это делает его невероятно ценным. Перед вами — лимитиро­ванная версия Celica GT-Four, выпущенная в честь легенды ралли Карлоса Сайнса. В мире всего 5000 таких авто­мобилей — меньше, чем тираж BMW Z8! И за машину сейчас просят чуть больше миллиона. Что-то нам подсказы­вает, что, если её не использовать для ралли и каршеринга, а бережно хранить и периоди­чески аккуратно выгуливать, её стоимость через 5–10 лет может заметно вырасти.