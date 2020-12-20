От «Москвича» до Cosmo: лучшие объявления на Авто.ру

Знаете ли вы, что содержание эндорфина в наших еженедель­ных подборках лучших объяв­лений такое же, как в 63 литрах молока? Научного обосно­вания у этого тезиса пока нет, но мы в этом почти уверены. Потому что посмотреть на семь классных автомо­билей на любой вкус и кошелёк куда приятнее, чем выпить 63 литра молока за раз. Листайте, выбирайте и поднимайте себе настроение.