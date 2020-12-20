Мотоциклы «Урал»: из чего они сделаны и почему их любят в Америке

От «Москвича» до Cosmo: лучшие объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Знаете ли вы, что содержание эндорфина в наших еженедель­ных подборках лучших объяв­лений такое же, как в 63 литрах молока? Научного обосно­вания у этого тезиса пока нет, но мы в этом почти уверены. Потому что посмотреть на семь классных автомо­билей на любой вкус и кошелёк куда приятнее, чем выпить 63 литра молока за раз. Листайте, выбирайте и поднимайте себе настроение.

«Москвич»-2335

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Продавец утверждает, что таких автомо­­билей всего 10 по всей стране. Конечно, тираж АЗЛКшного пикапа был скромный, но не настолько. Возможно, владелец хотел сказать, что по всей России сейчас не больше десяти пикапов в таком состоянии. С этим согласимся. Потому что своими глазами настолько живой 2335 видим впервые.

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BMW 3 серии

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Этот кабриолет — ровесник предыдущего «Москвича». Продавец утверждает, что машину настолько берегли и нежно эксплу­атировали, что вся она до сих пор в родной краске! Состояние салона и пробег эти слова подтверждают. Впрочем, даже если владелец машины лукавит про состояние и пробег, вы же без проблем это распо­знаете! Потому что смотрите «Осторожно, окрашено!», да?

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Ford Territory

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Если вы хотите заявиться на тусовку фанатов электро­мобилей с максимальным эффектом, то рассмотрите этот вариант! Перед вами Ford Territory с полностью электрическим силовым агрегатом. Модель делали для Китая и, судя по фото­графиям, оттуда её и привезут. Согласитесь, на фоне приев­шихся Nissan Leaf и электрокаров Tesla такой Форд смотрится крайне экзотично, хотя он и похож на обычный авто­мобиль с ДВС.

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Mitsubishi Pajero Junior

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Нет, это не гаражное творчество и не жертва неудачного тюнинга. Такие авто­мобили выпускала сама компания Mitsubishi Motors. Этот дизайн должен был вызвать ассоциацию с лондонскими кэбами, а получить его должна была тысяча экзем­пляров Pajero Junior. Однако внешность машины была раскритико­вана, и автопроиз­водитель собрал менее полутора сотен единиц. Поэтому перед вами спорный, но всё-таки эксклюзив.

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Nissan Sunny

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Пожалуйста, уберите от экранов беременных фанатов JDM с заболе­ваниями сердца и нервной системы. Потому что здесь — авто­мобиль их мечты! Этот Ниссан выглядит настолько потрясающе, что цена в 1,8 милли­она рублей кажется шуткой. Причина продажи — проект достроен и ищет нового хозяина. Если вы замешка­етесь, возможно, им станет один из нас.

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Peugeot 203

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Скорее всего, вы рехнётесь, когда начнёте рестав­рировать этот безусловно прекрасный Peugeot, а на поиск запчастей для него может уйти вся жизнь. Однако, как только вы закончите, вполне сможете стать звёздой любой из сходок фанатов олд­таймеров. А ещё 203-й на ходу, что сильно упрощает процесс его восстановления.

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Mazda Cosmo

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А вот ретро, которое реставриро­вать не надо. Mazda Comso приехала к нам из США и находится в идеаль­ном, заводском состоянии. Из доработок — только шумо­изоляция. Вроде как даже ротор ещё на месте. А этот велюровый салон... Цветущая сакура, а не машина!

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