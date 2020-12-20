От «Москвича» до Cosmo: лучшие объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Знаете ли вы, что содержание эндорфина в наших еженедельных подборках лучших объявлений такое же, как в 63 литрах молока? Научного обоснования у этого тезиса пока нет, но мы в этом почти уверены. Потому что посмотреть на семь классных автомобилей на любой вкус и кошелёк куда приятнее, чем выпить 63 литра молока за раз. Листайте, выбирайте и поднимайте себе настроение.
«Москвич»-2335
Продавец утверждает, что таких автомобилей всего 10 по всей стране. Конечно, тираж АЗЛКшного пикапа был скромный, но не настолько. Возможно, владелец хотел сказать, что по всей России сейчас не больше десяти пикапов в таком состоянии. С этим согласимся. Потому что своими глазами настолько живой 2335 видим впервые.
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BMW 3 серии
Этот кабриолет — ровесник предыдущего «Москвича». Продавец утверждает, что машину настолько берегли и нежно эксплуатировали, что вся она до сих пор в родной краске! Состояние салона и пробег эти слова подтверждают. Впрочем, даже если владелец машины лукавит про состояние и пробег, вы же без проблем это распознаете! Потому что смотрите «Осторожно, окрашено!», да?
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Ford Territory
Если вы хотите заявиться на тусовку фанатов электромобилей с максимальным эффектом, то рассмотрите этот вариант! Перед вами Ford Territory с полностью электрическим силовым агрегатом. Модель делали для Китая и, судя по фотографиям, оттуда её и привезут. Согласитесь, на фоне приевшихся Nissan Leaf и электрокаров Tesla такой Форд смотрится крайне экзотично, хотя он и похож на обычный автомобиль с ДВС.
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Mitsubishi Pajero Junior
Нет, это не гаражное творчество и не жертва неудачного тюнинга. Такие автомобили выпускала сама компания Mitsubishi Motors. Этот дизайн должен был вызвать ассоциацию с лондонскими кэбами, а получить его должна была тысяча экземпляров Pajero Junior. Однако внешность машины была раскритикована, и автопроизводитель собрал менее полутора сотен единиц. Поэтому перед вами спорный, но всё-таки эксклюзив.
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Nissan Sunny
Пожалуйста, уберите от экранов беременных фанатов JDM с заболеваниями сердца и нервной системы. Потому что здесь — автомобиль их мечты! Этот Ниссан выглядит настолько потрясающе, что цена в 1,8 миллиона рублей кажется шуткой. Причина продажи — проект достроен и ищет нового хозяина. Если вы замешкаетесь, возможно, им станет один из нас.
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Peugeot 203
Скорее всего, вы рехнётесь, когда начнёте реставрировать этот безусловно прекрасный Peugeot, а на поиск запчастей для него может уйти вся жизнь. Однако, как только вы закончите, вполне сможете стать звёздой любой из сходок фанатов олдтаймеров. А ещё
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Mazda Cosmo
А вот ретро, которое реставрировать не надо. Mazda Comso приехала к нам из США и находится в идеальном, заводском состоянии. Из доработок — только шумоизоляция. Вроде как даже ротор ещё на месте. А этот велюровый салон... Цветущая сакура, а не машина!