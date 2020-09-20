От «Москвича» до «Крузака»: лучшие объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Кажется, скоро в начале этих статей мы будем рассказывать бородатые анекдоты и профессиональные байки, потому что фантазия для подводок уже заканчивается. А поток крутых машин на Авто.ру — не иссякает! Сегодня у нас будет много очень недорогих, но очень классных автомобилей. Однако будет и парочка редких и дорогих экземпляров. Хватит рассусоливать. Листайте!
Москвич 401
Уважение таким продавцам! Потому что к объявлению приложены не только фотографии блестящего автомобиля после детейлинга, но и снимки, сделанные во время реставрации. Судя по замотанным в плёнку сиденьям, к машине относятся с трепетом и делали действительно для себя. И вся эта красота за 650 000 рублей! Берёте?
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Mazda 929
Конечно, Мазды из 1970-х не такие культовые, как, например, автомобили Chevrolet или Buick. Однако за 400 000 рублей это роскошная возможность прикоснуться к эпохе! Тем более, что этот седан 929 пребывает в очень боевом и близком к аутентичному состоянии. По словам продавца, автомобиль стоит подкрасить и можно в музей. А можно не красить и ездить. Мы бы, пожалуй, так и сделали.
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Skoda Felicia
Да-да-да, свежие колёса, руль от автомобиля Seat, новые кресла. «Где аутентичность, дорогая редакция?!» — спросите вы. А вам не всё ли равно?! Это же идеальный городской пикап! Можете помогать друзьям с переездами, можете устроиться в доставку, а можете чуть дропнуть и покорять стэнс-фестивали. И всё это стоит копейки. Поторопитесь, иначе его купит кто-то из нас.
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Subaru SVX
Это вам не какие-то банальные WRX или STI! Давным-давно компания Subaru делала большое купе SVX: такие машины пользовались неплохим спросом в начале
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Toyota Land Cruiser
Для одних «крузак» — показатель статуса. Для других — идеальный инструмент для путешествий. Если вы относитесь ко второй категории людей, то это предложение для вас.
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Bentley S
Продавец этого кабриолета немногословен. Известно лишь, что автомобиль находился в частной коллекции, состояние у него идеальное, а торг — уместен. Два первых пункта подтверждаются фотографиями, а также тем фактом, что в России у машины был один хозяин, владевший ей на протяжении 17 с лишним лет. Цена впечатляющая, но для такого автомобиля — вполне оправданная.
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BMW 321
В случае с этой машиной не так важен её внешний вид и состояние. Потому что у