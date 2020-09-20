От дровяного ЗиСа до «Катюши»: самые интересные грузовики на Авто.ру

От «Москвича» до «Крузака»: лучшие объявления на Авто.ру

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Александр Мирошкин

Кажется, скоро в начале этих статей мы будем рассказывать бородатые анекдоты и професси­ональные байки, потому что фантазия для подводок уже заканчи­вается. А поток крутых машин на Авто.ру — не иссякает! Сегодня у нас будет много очень недорогих, но очень классных авто­мобилей. Однако будет и парочка редких и дорогих экзем­пляров. Хватит рассу­соливать. Листайте!

Москвич 401

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Уважение таким продавцам! Потому что к объявлению приложены не только фото­графии блестящего авто­мобиля после детейлинга, но и снимки, сделанные во время реставрации. Судя по замотанным в плёнку сиденьям, к машине относятся с трепетом и делали действи­тельно для себя. И вся эта красота за 650 000 рублей! Берёте?

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Mazda 929

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Конечно, Мазды из 1970-х не такие культовые, как, например, авто­мобили Chevrolet или Buick. Однако за 400 000 рублей это роскошная возмож­ность прикоснуться к эпохе! Тем более, что этот седан 929 пребывает в очень боевом и близком к аутентичному состоянии. По словам продавца, автомобиль стоит подкрасить и можно в музей. А можно не красить и ездить. Мы бы, пожалуй, так и сделали.

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Skoda Felicia

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Да-да-да, свежие колёса, руль от автомобиля Seat, новые кресла. «Где аутен­тичность, дорогая редакция?!» — спросите вы. А вам не всё ли равно?! Это же идеальный городской пикап! Можете помогать друзьям с пере­ездами, можете устроиться в доставку, а можете чуть дропнуть и покорять стэнс-фести­вали. И всё это стоит копейки. Поторопитесь, иначе его купит кто-то из нас.

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Subaru SVX

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Это вам не какие-то банальные WRX или STI! Давным-давно компания Subaru делала большое купе SVX: такие машины пользо­вались неплохим спросом в начале 1990-х. И все атрибуты эпохи на месте: космиче­ский дизайн, сумасшедшие боковые окна, салон-кокпит. Продавец утверж­дает, что всё работает и машина на ходу. Когда-нибудь фанаты начнут гоняться за такими авто­мобилями, а пока его можно забрать за вполне вменяемую сумму.

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Toyota Land Cruiser

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Для одних «крузак» — показатель статуса. Для других — идеаль­ный инструмент для путеше­ствий. Если вы относитесь ко второй категории людей, то это пред­ложение для вас. 200-й, подготов­ленный известной компанией Arctic Trucks, со шноркелем, злющими, как голодный доберман, шинами и палаткой на крыше. Разве что лебёдки не хватает, но это вопрос пары дней.

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Bentley S

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Продавец этого кабриолета немного­словен. Известно лишь, что авто­мобиль находился в частной коллекции, состояние у него идеальное, а торг — уместен. Два первых пункта подтверж­даются фото­графиями, а также тем фактом, что в России у машины был один хозяин, владевший ей на протяжении 17 с лишним лет. Цена впечат­ляющая, но для такого автомобиля — вполне оправданная.

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BMW 321

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В случае с этой машиной не так важен её внешний вид и состояние. Потому что у 321-й очень крутая история. По словам продавца, в Россию авто­мобиль привёз его дед-ветеран после Великой Отече­ственной войны в 1945 году, а в 1947-м BMW выписали советские регистраци­онные документы. С того момента машина находилась в одной семье и пере­давалась по наследству. Это — очень круто!

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