От «Москвича» до «Крузака»: лучшие объявления на Авто.ру

Конечно, Мазды из 1970-х не такие культовые, как, например, авто­мобили Chevrolet или Buick. Однако за 400 000 рублей это роскошная возмож­ность прикоснуться к эпохе! Тем более, что этот седан 929 пребывает в очень боевом и близком к аутентичному состоянии. По словам продавца, автомобиль стоит подкрасить и можно в музей. А можно не красить и ездить. Мы бы, пожалуй, так и сделали.