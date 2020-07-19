От «Сливы» до «Галю»: самые интересные объявления на Авто.ру
Константин Новацкий
Снова конец недели, и снова мы отправляемся на поиск необычных объявлений, чтобы принести с просторов Авто.ру нечто любопытное, стильное, редкое или дьявольски быстрое. Перед вами семь автомобилей, каждый из которых способен по-своему поднять тонус. А что ещё нужно от классного четырёхколёсного металла?
Ferrari FF
До пришествия в модельный справочник Ferrari сложновыдуманных названий с вколоченными в середину цифровыми индексами самая ортодоксальная модель называлась до смешного просто: FF. Она отлично запоминалась на слух и глаз, прекрасно вмещала четверых взрослых и оставляла место для огромного 660-сильного V12 безо всяких турбин. Кроме того, FF была по сути спорткаром-кроссовером с четырьмя ведущими колёсами. На Авто.ру мы нашли одно из гран-туризмо последних серий. Его можно купить или (по рекомендации продавца) получить в обмен на Lamborghini Urus или Rolls-Royce Cullinan.
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Nissan Silvia S15
Что тут скажешь: «пушка-гонка» есть «пушка-гонка». Спортивный обвес, довольно серьёзная подготовка к быстрым стартам и дымным апексам, а главное — пересадка сердца. Вместо родной ниссановской «четвёрки» SR20 под капотом молотит поршнями наддутый до 392 сил движок 2JZ-GTE от Toyota. Так что перед нами не самая каноничная в мире «Слива», но одна из очень диких. Ещё и по цене кроссовера эконом-класса.
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Ford V8
Если быть точнее — то Ford V8 De Luxe Fordor Sedan, 1939 год. Костюмный чёрный цвет, полированный хром, распашные двери с центральной стойкой и 3,6-литровый
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Mercedes-Benz G-Class
Короткий, белый, с тканевым верхом — в строгом и брутальном мире «Геликов» такой пляжный «ландо» давно занимает особое место. Тем и продолжает нравиться, даже сойдя со сцены. Короткая база дала внедорожнику не только причудливый профиль, но и особенную геометрическую проходимость, которой грех не пользоваться, располагая внушительным потенциалом. Но этот
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Dodge Viper
С одной стороны, постеры с этой иконой Америки висели у наших кроватей с детства, и мы отлично знаем, какое сокровище скрывает бесконечный капот «Гадюки»: в третьем поколении у него десять цилиндров и увеличенный до 8,3 литра рабочий объём.
С другой стороны, о столь ярком родстере хотелось бы получить чуть больше информации. Ведь и покупка, и владение, и тем более продажа Viper — самые настоящие поступки, за которыми стоят истории. Всё, что знаем мы, читая объявление: этот Dodge находится в отличном состоянии и не требует вложений. Об остальном, будем считать, хозяин готов поведать лично.
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Isuzu VehiCROSS
Даже к обычному VehiCROSS сложно быть равнодушным — уж больно любопытным и редким вышел этот рамный «японец» с дизайнерским кузовом. Про него мы даже сняли большой ролик. Однако перед нами нечто ещё более редкое: улучшенный вариант Isuzu в тюнинге. Есть настоящий карбон, есть щепотка внедорожных аксессуаров, есть со вкусом обшитый салон. А главное — есть настроение. Покупка — дело индивидуальное, но присмотреться к объявлению настойчиво рекомендуем.
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Mitsuoka Galue
Знатоки японского автопрома мигом идентифицируют в этом видоизменённом седане из