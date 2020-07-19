От «Сливы» до «Галю»: самые интересные объявления на Авто.ру

С одной стороны, постеры с этой иконой Америки висели у наших кроватей с детства, и мы отлично знаем, какое сокровище скрывает бесконечный капот «Гадюки»: в третьем поколении у него десять цилиндров и увели­ченный до 8,3 литра рабочий объём.

С другой стороны, о столь ярком родстере хотелось бы получить чуть больше информации. Ведь и покупка, и владение, и тем более продажа Viper — самые настоящие поступки, за которыми стоят истории. Всё, что знаем мы, читая объяв­ление: этот Dodge находится в отличном состоянии и не требует вложений. Об остальном, будем считать, хозяин готов поведать лично.