Гаджеты на колёсах. Как технологические компании перепридумывают автомобильную индустрию

От «Сливы» до «Галю»: самые интересные объявления на Авто.ру

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Константин Новацкий

Снова конец недели, и снова мы отправляемся на поиск необычных объяв­лений, чтобы принести с просторов Авто.ру нечто любопытное, стильное, редкое или дьявольски быстрое. Перед вами семь авто­мобилей, каждый из которых способен по-своему поднять тонус. А что ещё нужно от классного четырёх­колёсного металла?

Ferrari FF

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До пришествия в модельный справочник Ferrari сложно­выдуманных названий с вколочен­ными в середину цифровыми индексами самая орто­доксальная модель называлась до смешного просто: FF. Она отлично запомина­лась на слух и глаз, прекрасно вмещала четверых взрослых и оставляла место для огромного 660-сильного V12 безо всяких турбин. Кроме того, FF была по сути спорткаром-кроссовером с четырьмя ведущими колёсами. На Авто.ру мы нашли одно из гран-туризмо последних серий. Его можно купить или (по рекомендации продавца) получить в обмен на Lamborghini Urus или Rolls-Royce Cullinan. 

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Nissan Silvia S15

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Что тут скажешь: «пушка-гонка» есть «пушка-гонка». Спортивный обвес, довольно серьёзная подготовка к быстрым стартам и дымным апексам, а главное — пересадка сердца. Вместо родной ниссанов­ской «четвёрки» SR20 под капотом молотит поршнями наддутый до 392 сил движок 2JZ-GTE от Toyota. Так что перед нами не самая каноничная в мире «Слива», но одна из очень диких. Ещё и по цене кроссовера эконом-класса.

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Ford V8

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Если быть точнее — то Ford V8 De Luxe Fordor Sedan, 1939 год. Костюмный чёрный цвет, полиро­ванный хром, распашные двери с центральной стойкой и 3,6-литровый V-образный мотор мощностью 85 «лошадей». Этот седан не настроен на быструю езду, ведь в салоне стоят толстые пружинные диваны и ловит оригинальное ламповое радио. А про состояние отреставри­рованной машины вообще не говорим — его превосходно иллюстрируют фото.

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Mercedes-Benz G-Class

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Короткий, белый, с тканевым верхом — в строгом и брутальном мире «Геликов» такой пляжный «ландо» давно занимает особое место. Тем и продол­жает нравиться, даже сойдя со сцены. Короткая база дала внедорожнику не только причуд­ливый профиль, но и особенную геометри­ческую проходи­мость, которой грех не пользо­ваться, располагая внушительным потенциалом. Но этот G-Class просится на прогулку по хорошим дорогам — непременно с открытым верхом. Словом, присмотри­тесь и при случае расшеве­лите продавца на подробную информацию о судьбе машины.

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Dodge Viper

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С одной стороны, постеры с этой иконой Америки висели у наших кроватей с детства, и мы отлично знаем, какое сокровище скрывает бесконечный капот «Гадюки»: в третьем поколении у него десять цилиндров и увели­ченный до 8,3 литра рабочий объём.

С другой стороны, о столь ярком родстере хотелось бы получить чуть больше информации. Ведь и покупка, и владение, и тем более продажа Viper — самые настоящие поступки, за которыми стоят истории. Всё, что знаем мы, читая объяв­ление: этот Dodge находится в отличном состоянии и не требует вложений. Об остальном, будем считать, хозяин готов поведать лично.

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Isuzu VehiCROSS

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Даже к обычному VehiCROSS сложно быть равно­душным — уж больно любо­пытным и редким вышел этот рамный «японец» с дизайнер­ским кузовом. Про него мы даже сняли большой ролик. Однако перед нами нечто ещё более редкое: улучшенный вариант Isuzu в тюнинге. Есть настоящий карбон, есть щепотка внедорожных аксес­суаров, есть со вкусом обшитый салон. А главное — есть настроение. Покупка — дело индивиду­альное, но присмотреться к объявлению настойчиво рекомендуем.

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Mitsuoka Galue

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Знатоки японского автопрома мигом идентифи­цируют в этом видо­изменённом седане из 90-х серийную модель Mitsuoka Galue II. Да, это не тюнинг, а вполне себе гражданская модель от известного произво­дителя, на счету которого — псевдо­ретро из Nissan Micra и Silvia. Помимо пышной внешности в английском стиле (если не вставать к знатоку Британии в профиль) седан Galue хвастает ручной сборкой, стильным велюровым салоном и 2,5-литровым «ниссановским» V6 с 210 силами в ПТС. Что скажете?

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