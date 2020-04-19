От Нивы до Гелика: самые интересные объявления недели на Авто.ру
Александр Мирошкин
Признавайтесь: всю неделю сидели как на иголках и ждали очередную порцию самых крутых объявлений на Авто.ру? Ну, заваривайте чай, заканчивайте сборку бутерброда, присаживайтесь поудобнее и смотрите, какие машины ждут вас на Авто.ру прямо сейчас. Как всегда, мы выбрали самое интересное.
Chrysler Imperial
Продавец оказался весьма скуп на описание. «Очень редкий автомобиль в хорошем состоянии!» — вот, собственно говоря, и всё. От себя добавим, что это последний Империал последнего года выпуска: после этого от модели отказались. Кстати, когда-то Imperial был не просто моделью, а отдельным брендом под крылом Chrysler. Как Lexus у Тойоты.
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Lada 2121
Пожалуйста, держите себя в руках! Дочитайте хотя бы этот абзац перед тем, как звонить и бронировать машину, чтобы забрать её, когда закончится самоизоляция. Но «Нива» потрясающая. Крышу срезали, каркас поставили, силовые бамперы, шноркели и расширители в наличии. Самое главное, что все изменения внесены и зафиксированы, а значит машину можно ставить на учёт. Всё, теперь звоните.
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Subaru BRZ
Это не просто машина, на которой можно выехать на трек. Это настоящий гоночный автомобиль! BRZ подготовили для участия в российской серии кольцевых гонок (РСКГ). Каркас, подвеска, мотор — всё спортивное и омологированное. Соответствующие документы для соревнований в наличии. Кстати, продавец готов продолжить обслуживание машины, если вы возьмёте её не в коллекцию, а для участия в соревнованиях.
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Volkswagen T1
Машина, которая не нуждается в представлении. Автомобиль любви и свободы. Вэн, в который хочется запрыгнуть с подругой и уехать к океану… Но если с работы всё-таки не отпустят, то можете просто кататься по выходным — цвет и стиль к этому располагают.
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Mercedes-Benz G-класса
Если вы смотрите на этот Гелик и чувствуете неладное, то вы крайне наблюдательны. Это не заводской 4х4 в квадрате и даже не его копия. Просто кто-то сильно хотел себе очень крутой Гелендеваген, когда никакого «4х4 в квадрате» не было и в помине. Поэтому в переделку машины вложили три с половиной миллиона рублей, чтобы получилось вот это. Почти 1,3 миллиона, кстати, ушли только на портальные мосты.
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Ford Ranchero
Фанаты американской классики оценят. Это Ford Ranchero в не самой распространённой комплектации GT 1972 года выпуска. Несколько смущает отсутствие наклеек на бортах на некоторых фотографиях, но, чёрт побери, семилитровый мотор! Да кому нужны эти наклейки?!
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Cadillac Deville
Огромный красный американский кабриолет — мечта, а не машина! Кстати, этот Кадиллак в России с 1999 года и посмотрите, в каком состоянии он сохранился! Продавец честно говорит, что косметический ремонт машине всё-таки требуется, но очевидно, что острой необходимости в нём нет.