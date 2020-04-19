От Нивы до Гелика: самые интересные объявления недели на Авто.ру

Если вы смотрите на этот Гелик и чувствуете неладное, то вы крайне наблюда­тельны. Это не заводской 4х4 в квадрате и даже не его копия. Просто кто-то сильно хотел себе очень крутой Гелендеваген, когда никакого «4х4 в квадрате» не было и в помине. Поэтому в переделку машины вложили три с половиной миллиона рублей, чтобы получилось вот это. Почти 1,3 миллиона, кстати, ушли только на портальные мосты.