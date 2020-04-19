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От Нивы до Гелика: самые интересные объявления недели на Авто.ру

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Александр Мирошкин

Признавайтесь: всю неделю сидели как на иголках и ждали очередную порцию самых крутых объявлений на Авто.ру? Ну, завари­вайте чай, заканчи­вайте сборку бутер­брода, присажи­вайтесь поудобнее и смотрите, какие машины ждут вас на Авто.ру прямо сейчас. Как всегда, мы выбрали самое интересное.

Chrysler Imperial

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Продавец оказался весьма скуп на описание. «Очень редкий авто­мобиль в хорошем состо­янии!» — вот, собственно говоря, и всё. От себя добавим, что это последний Империал последнего года выпуска: после этого от модели отказались. Кстати, когда-то Imperial был не просто моделью, а отдельным брендом под крылом Chrysler. Как Lexus у Тойоты.

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Lada 2121

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Пожалуйста, держите себя в руках! Дочитайте хотя бы этот абзац перед тем, как звонить и брони­ровать машину, чтобы забрать её, когда закончится самоизо­ляция. Но «Нива» потряса­ющая. Крышу срезали, каркас поставили, силовые бамперы, шноркели и расшири­тели в наличии. Самое главное, что все изменения внесены и зафикси­рованы, а значит машину можно ставить на учёт. Всё, теперь звоните.

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Subaru BRZ

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Это не просто машина, на которой можно выехать на трек. Это настоящий гоночный авто­мобиль! BRZ подготовили для участия в российской серии кольцевых гонок (РСКГ). Каркас, подвеска, мотор — всё спортивное и омологиро­ванное. Соответ­ствующие документы для соревно­ваний в наличии. Кстати, продавец готов продолжить обслужи­вание машины, если вы возьмёте её не в коллекцию, а для участия в соревнованиях.

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Volkswagen T1

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Машина, которая не нуждается в представлении. Автомобиль любви и свободы. Вэн, в который хочется запрыгнуть с подругой и уехать к океану… Но если с работы всё-таки не отпустят, то можете просто кататься по выходным — цвет и стиль к этому располагают.

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Mercedes-Benz G-класса

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Если вы смотрите на этот Гелик и чувствуете неладное, то вы крайне наблюда­тельны. Это не заводской 4х4 в квадрате и даже не его копия. Просто кто-то сильно хотел себе очень крутой Гелендеваген, когда никакого «4х4 в квадрате» не было и в помине. Поэтому в переделку машины вложили три с половиной миллиона рублей, чтобы получилось вот это. Почти 1,3 миллиона, кстати, ушли только на портальные мосты.

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Ford Ranchero

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Фанаты американской классики оценят. Это Ford Ranchero в не самой распро­странённой комплектации GT 1972 года выпуска. Несколько смущает отсут­ствие наклеек на бортах на некоторых фото­графиях, но, чёрт побери, семилитровый мотор! Да кому нужны эти наклейки?!

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Cadillac Deville

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Огромный красный американский кабриолет — мечта, а не машина! Кстати, этот Кадиллак в России с 1999 года и посмотрите, в каком состоянии он сохранился! Продавец честно говорит, что косметический ремонт машине всё-таки требуется, но очевидно, что острой необходимости в нём нет.

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