От «Жигулей» до «гэтера»: лучшие объявления на Авто.ру

И ещё одна итальянская машина, но для её покупки не надо продавать квартиру в центре Москвы. Этот Maserati стоит чуть более двух милли­онов рублей. Купе буквально пребывает в музейном состоянии. Потому что оно действи­тельно хранилось в музее! Даже немного жаль выпускать его в пучину соли и реагентов. И тащить их же на обуви в этот великолепный салон.