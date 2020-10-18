Названы 10 самых популярных премиальных автомобилей с пробегом в сентябре

От «Жигулей» до «гэтера»: лучшие объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Устали смотреть на полчища одинаковых машин в вернув­шихся осенних пробках? Понимаем вас... Поэтому каждую неделю выбираем семь самых ярких и крутых машин, которые прямо сейчас продаются на Авто.ру. По традиции: варианты у нас есть на любой вкус и кошелёк. Ну, поехали.

ВАЗ-2102

1/6

Кто-то назовёт такое кощунством, а кто-то произве­дением искусства. Эту «двойку» купили у её первого владельца, а потом настолько закор­чевали, что от оригинала не осталось и следа. Но согласи­тесь: выглядит сарай очень эффектно! Особенно на этих дисках. Подход у автора явно имелся. Ну да, состояние не заводское. Ну и что?

Посмотреть объявление

«Москвич»-2140

1/6

Нет, вы только посмотрите на этого нахала: весь такой зелёный и сияющий! Это вообще законно, в его-то возрасте? «Москвичу», на секундочку, 41 год! А теперь без шуток: за 330 000 рублей вы можете купить ретро­авто­мобиль в отличном состоянии и с богатой историей побед в конкурсах и темати­ческих меро­приятиях. Одно из лучших предло­жений месяца, не иначе.

Посмотреть объявление

Mazda RX-7

1/8

Mazda RX-7, у которой руль с правильной стороны и ещё живой роторный мотор, а не какой-нибудь 2JZ, — экзем­пляр настолько редкий, что отрывать надо с руками и не задумы­ваться! Даже без торга. Тем более, что продавец скидывать цену не собирается. Потому что отлично знает, что продаёт.

Посмотреть объявление

Volkswagen Corrado

1/7

Считаете, что сток — для слабаков? Любите машины, переде­ланные до неузнава­емости? Для вас тоже есть вариант — этот Volkswagen Corrado. Развал, обвес, колёса, ламбо-двери. А цвет какой потрясающий! Идеальный авто­мобиль для ночных прогулок и станс-фестивалей.

Посмотреть объявление

Ferrari 488 Pista

1/6

Если вдруг, глядя на эту машину, у вас в голове крутится мысль: «Ну Ferrari и Ferrari, только с флажком», то просто знайте: этот 720-сильный задне­приводный монстр — лучший суперкар 2019 года по мнению Джереми Кларксона. Уж этот мужик точно разбирается в суперкарах.

Посмотреть объявление

Maserati Ghibli

1/4

И ещё одна итальянская машина, но для её покупки не надо продавать квартиру в центре Москвы. Этот Maserati стоит чуть более двух милли­онов рублей. Купе буквально пребывает в музейном состоянии. Потому что оно действи­тельно хранилось в музее! Даже немного жаль выпускать его в пучину соли и реагентов. И тащить их же на обуви в этот великолепный салон.

Посмотреть объявление

Nissan GT-R

1/4

Готов поспорить, многие из вас задавались вопросом, почему в наших подборках лучших объяв­лений так мало Nissan GT-R. Согласны, иногда мы незаслуженно обходим суперкар стороной, но не сегодня. Тем более, есть подходящий экзем­пляр: более 1000 сил, потрясающий цвет и вполне пригодный для повсе­дневной эксплу­атации салон. Готовы приручить зверя?

Посмотреть объявление

Лучшая машина в этой подборке?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение