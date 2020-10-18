От «Жигулей» до «гэтера»: лучшие объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Устали смотреть на полчища одинаковых машин в вернувшихся осенних пробках? Понимаем вас... Поэтому каждую неделю выбираем семь самых ярких и крутых машин, которые прямо сейчас продаются на Авто.ру. По традиции: варианты у нас есть на любой вкус и кошелёк. Ну, поехали.
ВАЗ-2102
Кто-то назовёт такое кощунством, а кто-то произведением искусства. Эту «двойку» купили у её первого владельца, а потом настолько закорчевали, что от оригинала не осталось и следа. Но согласитесь: выглядит сарай очень эффектно! Особенно на этих дисках. Подход у автора явно имелся. Ну да, состояние не заводское. Ну и что?
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«Москвич»-2140
Нет, вы только посмотрите на этого нахала: весь такой зелёный и сияющий! Это вообще законно, в
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Mazda RX-7
Mazda RX-7, у которой руль с правильной стороны и ещё живой роторный мотор, а не какой-нибудь 2JZ, — экземпляр настолько редкий, что отрывать надо с руками и не задумываться! Даже без торга. Тем более, что продавец скидывать цену не собирается. Потому что отлично знает, что продаёт.
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Volkswagen Corrado
Считаете, что сток — для слабаков? Любите машины, переделанные до неузнаваемости? Для вас тоже есть вариант — этот Volkswagen Corrado. Развал, обвес, колёса, ламбо-двери. А цвет какой потрясающий! Идеальный автомобиль для ночных прогулок и станс-фестивалей.
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Ferrari 488 Pista
Если вдруг, глядя на эту машину, у вас в голове крутится мысль: «Ну Ferrari и Ferrari, только с флажком», то просто знайте: этот 720-сильный заднеприводный монстр — лучший суперкар 2019 года по мнению Джереми Кларксона. Уж этот мужик точно разбирается в суперкарах.
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Maserati Ghibli
И ещё одна итальянская машина, но для её покупки не надо продавать квартиру в центре Москвы. Этот Maserati стоит чуть более двух миллионов рублей. Купе буквально пребывает в музейном состоянии. Потому что оно действительно хранилось в музее! Даже немного жаль выпускать его в пучину соли и реагентов. И тащить их же на обуви в этот великолепный салон.
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Nissan GT-R
Готов поспорить, многие из вас задавались вопросом, почему в наших подборках лучших объявлений так мало Nissan