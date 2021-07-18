От Гембаллы до Зибара: объявления недели на Авто.ру

У горячего электроседана Audi имеется вот такая жаркая версия GT RS: у неё 598-сильная установка с моторами на осях и особый буст-режим, позволяющий на время поднять отдачу до 646 «лошадей» и стартовать до «сотни» за 3,3 секунды. Правда, потрогать новинку руками в России невозможно: официальные продажи ещё не начались.

Однако для пользователей Авто.ру невозможное возможно и даже осуществимо. Более того, этот экземпляр, ко всему прочему, — представитель лимитированной серии Edition One, выпущенной в честь дебюта модели. У таких и-тронов «своя» отделка салона с контрастными вставками, вентилируемые кресла, яркие тормозные суппорты и навороченная матричная оптика.