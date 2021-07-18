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От Гембаллы до Зибара: объявления недели на Авто.ру

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Константин Новацкий

Один из способов справиться с летним зноем — сосредоточиться на чём-то ещё более горячем и ярком. И тут как тут — наша невероятно сочная семёрка автомобилей, ожидающих своего часа на Авто.ру: грозные и милые электрокары, тюнингованные спорткупе и лютые гряземесы. Цепляйте солнечные очки, надевайте огнеупорные рукавицы — и приступайте к просмотру!

Audi e-tron GT RS
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У горячего электроседана Audi имеется вот такая жаркая версия GT RS: у неё 598-сильная установка с моторами на осях и особый буст-режим, позволяющий на время поднять отдачу до 646 «лошадей» и стартовать до «сотни» за 3,3 секунды. Правда, потрогать новинку руками в России невозможно: официальные продажи ещё не начались.

Однако для пользователей Авто.ру невозможное возможно и даже осуществимо. Более того, этот экземпляр, ко всему прочему, — представитель лимитированной серии Edition One, выпущенной в честь дебюта модели. У таких и-тронов «своя» отделка салона с контрастными вставками, вентилируемые кресла, яркие тормозные суппорты и навороченная матричная оптика.

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Renault Twizy
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Если шестисотсильный Audi слишком дорог и горяч, то вот вам доступный и свежий, как бриз, электрический Renault — с двумя местами, моторчиком на 11 лошадиных сил и подъёмными полудверьми, которые позволят наслаждаться набегающим воздухом. Верхняя часть створок со сдвижными форточками — опция для Twizy. Зато в таком исполнении на электрокаре можно кататься и в дождь, и в сильный ветер, а также бесстрашно заезжать на мойку. Запас хода в 100 километров (по паспорту) позволит долго кружить по городу в поисках летней веранды или свободной скамейки: с парковкой-то проблем точно не возникнет.

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Porsche 911 Carrera
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Присмотритесь: это не совсем обычное купе от Porsche. Перед нами — двухдверка поколения 996, прошедшая тюнинг-подготовку в культовом ателье Gemballa. Таким Порше присваивают собственные имена и даруют новую внешность. В данном случае речь идёт о жёсткой крыше особого дизайна, развитом аэродинамическом обвесе, хитром антикрыле с воздушными каналами, разношироких многоспицевых колёсах и многом другом, о чём умолчал продавец. А зря: о спорткарах от конторы (ушедшего от нас) Уве Гембаллы можно говорить долго.

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ГАЗ-21
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Знаем — вы часто встречаете двадцать первые «Волги» разной степени аутентичности. Но погодите: если верить фотографиям и описанию, то конкретно этот седан 1960 года — один из самых люксовых и комплектных на сегодняшний день. Во всяком случае об этом рассказывает нынешний владелец, годами державший машину в тёплом гараже, не позволявший себе кататься в непогоду и до сих пор не снявший защитную плёнку с дверной обивки. Кузов «Волги» остался в превосходном состоянии, но краска за полвека потеряла блеск, что заставило хозяина перекрасить машину с сохранением оригинального серого оттенка. А техника — вплоть до мелких деталей и «резинок» — хранит дух времени, но при этом бодрствует и не требует внимания. Словом, оцените находку.

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Zibar Mk2
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Похожий на копию Хаммера грозный Зибар — родом из Израиля. Компания Ido Off-Road Center из местечка с очень сложным названием уже много лет создаёт выносливые внедорожники на стальной раме с использованием агрегатов от General Motors. Более того, производством Zibar интересовались в России и даже собрали небольшую партию вездеходов.

Один из таких уже продавался на Авто.ру в марте, а этот доступен прямо сейчас, по цене Mercedes-Benz G-Class в одной из топовых комплектаций. Правда, в отличие от Гелика, этот монстр способен буквально терроризировать бездорожье: у Mk2 нет свесов, угол въезда равен 90 градусам, глубина преодолеваемого брода достигает 80 сантиметров, а разгон до 100 км/ч, благодаря 6,2-литровому мотору, возможно уложить в короткие пять секунд.

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Mercedes-Benz G-Class
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Раз уж заговорили о Геликах, то как вам это трёхдверное исполнение внедорожника в состоянии «даже не суйтесь в грязь»? Короткий ландо «упакован» в бодикит от ателье Brabus, снабжён 20-дюймовыми колёсами и породистым выхлопом, а также наделён отличным кожаным салоном Designo с электроприводами, премиальной наппой и вентилируемыми креслами. Правда, в отличие от Зибара выше, который стоит «как Мерседес», этот Мерседес стоит как Lamborghini.

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Seat Leon
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Если вы вдруг мечтаете об автоспорте, на Авто.ру имеется целое пакетное предложение: гоночный автомобиль, подготовленный для туринговых чемпионатов, целый вагон резины и колёс для разных трасс и погодных условий, инструмент и лист с контактами механиков. За всё, включая мощный и готовый к гонке Seat Leon с каркасом и креслами-ковшами, продавец просит меньше трёх миллионов рублей. Как вам такой мотиватор для погружения в сложный, но увлекательный мир автоспорта?

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Готовы назвать лучшую машину недели?

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