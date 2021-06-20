От «Ти-Рекса» до военного Гелика: объявления недели на Авто.ру

Трёхколёсный «Ти-рекс» от канадской конторы Campagna Motors умело балансирует между миром автомобилей и мотоциклов. От четырёх­колёсного транспорта ему достался полноценный двухместный салон с креслами-ковшами и привычными органами управления, а от байков — двигатели (от BMW, Suzuki или Kawasaki), часть элементов шасси и свист ветра на скорости 200 километров в час. Разумеется, гонять на трицикле без шлема некомфортно (и неправильно), а штатная музыка в отсутствие стёкол будет заглушаться моторным рыком и аэро­динамическим свистом. Вдобавок протиснуться между рядами на этой штуке у вас не получится, так что в пробках придётся дышать чужим выхлопом. Впрочем, прелесть подобных аппаратов стоит искать как можно дальше от всего рационального.