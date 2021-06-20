От «Ти-Рекса» до военного Гелика: объявления недели на Авто.ру
Константин Новацкий
Что может быть приятнее, чем устроиться в тени со стаканчиком кваса и полистать подборку бодрящих объявлений? Разве что купить один из этих автомобилей и наслаждаться свежим ветром. В общем, желаем приятного просмотра лучших машин на Авто.ру прошедших семи дней.
Огненная двухдверка с американским V8 от «Корвета», полосы вдоль кузова, море хрома и «открывающиеся» фары — ну как пройти мимо?! Судя по описанию, биография этого Camaro почти образцовая. Автомобиль приехал из США в хорошем состоянии и стал ещё лучше благодаря усилиям российских кастомайзеров. Под капотом в настоящий момент прячутся 355 американских «лошадей». Идеальное дополнение внешности.
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Если длины, статуса и возможностей стандартного или удлинённого S‑класса вам (вдруг) мало, положение может выправить 6,4-метровый лимузин, доступный на Авто.ру по цене новой «ешки». Помимо мотора V12 на 525 лошадиных сил и традиционной для лимузинов перегородки между водителем и VIP-пассажирами, «Пульман» порадует интерьером с дорогой отделкой и оборудованием для создания полноценного мобильного кабинета. К слову, от важного звонка не сможет отвлечь даже пистолетная пуля! Кузов и стёкла автомобиля бронированы по стандарту B7 и B6 соответственно.
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Это не просто SRT8, щедро покрытый матом. Перед нами — Challenger HPE 600, продукт инжиниринга американской компании Hennessey и её европейского отделения Hammink Performance. А значит, под капотом стоит компрессорный вариант «доджевского» V8 мощностью 491 л.с. — причём показатели мощи и тяги (её, к слову, почти 700 Нм) тут взяты «с колёс», а сам движок с диковатым нравом. Тюнеры добавили компрессор TVS 2300, провели апгрейд систем питания и охлаждения, перепрошили «мозги» и заменили выхлоп. А чтобы внешний вид автомобиля соответствовал потенциалу, «Челленджеру» добавили обвес с расширением и 20-дюймовые колёса.
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Оригинальные заводские элементы, полувековая история эксплуатации и миллион с увесистым хвостиком в графе «цена». В том, что аутентичная «копейка» может стоить дороже заряженной Vesta Sport, нет ничего удивительного: даже сейчас эти «Жигули» не самые дорогие на Авто.ру. Но особенным автомобиль делают детали и состояние. К большой радости любителей «визуала», продавец седана сделал несколько интересных фото с правильных ракурсов. Оцените, например, днище и моторный отсек.
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Трёхколёсный «Ти-рекс» от канадской конторы Campagna Motors умело балансирует между миром автомобилей и мотоциклов. От четырёхколёсного транспорта ему достался полноценный двухместный салон с креслами-ковшами и привычными органами управления, а от байков — двигатели (от BMW, Suzuki или Kawasaki), часть элементов шасси и свист ветра на скорости 200 километров в час. Разумеется, гонять на трицикле без шлема некомфортно (и неправильно), а штатная музыка в отсутствие стёкол будет заглушаться моторным рыком и аэродинамическим свистом. Вдобавок протиснуться между рядами на этой штуке у вас не получится, так что в пробках придётся дышать чужим выхлопом. Впрочем, прелесть подобных аппаратов стоит искать как можно дальше от всего рационального.
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Узкий, как тумбочка, электрокар от Renault на самом деле тоже очень экспрессивен. Пока за окном начало лета, плюсы от обладания яркой полуоткрытой коробочкой с «максималкой» 80 км/ч перевешивают возможные минусы: тесноту, отсутствие багажника, слабую защиту от непогоды и откровенно «бедное» оснащение. Будьте уверены: на дороге вас непременно заметят, у светофора завалят вопросами, а на тихих улочках — подмигнут или попросят прокатиться. При всей несерьёзности «Твизи» выглядит как инструмент для получения лайков. При этом запас хода в сотню километров — вполне серьёзный аргумент для покупки. Главное — чтобы в хозяйстве при этом имелся ещё один автомобиль на каждый день.
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Знакомьтесь: «Волк». Или Wolf, если быть точнее — то есть грубый армейский вариант трёхдверного «Гелика». У внедорожника нет жёсткой крыши, эффектных расширителей колёсных арок, а отделка и наполнение салона на фоне гражданских G-Class бедны как церковная мышь. MBUX и наппа? Забудьте! Зато уровень «трушности» этого дизельного вояки повыше большинства полированных асфальтовых G‑классов. А вдобавок тридцатилетний внедорожник выглядит и функционирует так, будто был собран вчера.