От гангста-«Лады» до бешеного Nissan GT-R: лучшие объявления на Авто.ру

«Соплей» — нет, трос — кевларовый, а зубьев — 37. Если для вас всё это пустые слова, то бездорожье для вас ограничи­вается твёрдой грунтовой до дачи. А на этом «Самурае» можно утонуть, выплыть, потом ещё раз утонуть, снова выплыть, а потом поехать в магазин за продуктами. Ещё продавец обещает организовать тест-драйв. Кажется, с ним стоит связаться только ради этого.