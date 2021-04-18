Пять безумно странных машин для гонок в гору

От гангста-«Лады» до бешеного Nissan GT-R: лучшие объявления на Авто.ру

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Александр Мирошкин

Знаете, что общего у наших еженедельных подборок лучших объявлений и 37 подтяги­ваний на турнике? Ладошки потеют и от того, и от другого, но от этой статьи у вас точно не будет ничего болеть. А ещё тут есть машины на любой вкус и кошелёк. Поэтому отставьте магнезию и листайте!

Lada 4x4 Urban

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Продавец этого автомобиля максимально немногословен. Впрочем, за этот автомобиль говорят его фото­графии! Новая «морда», колёса размером с ларёк с мороженым, кожаная обивка сидений с ромбовидной прострочкой, мульти­медийная система с камерой заднего вида и кнопка запуска двигателя! Идеальный авто­мобиль для молодого гангста-рэпера из Люблино!

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Mazda 323

Новый выпуск долгожданной рубрики «Погружение в мир доступных ретрокаров с Маздой». Эта 323-я стоит всего 390 000 рублей. При этом кузов хэтчбека в отличном состоянии, машина на ходу, а собрана она в Японии и предназна­чалась для канадского рынка. Поэтому левый руль здесь — с завода! Расчехляйте клёш и рубашки в огурцах: эта ласточка уже ждёт вас!

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Alpina XD3

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Продавец утверждает, что в мире всего 893 таких кроссовера, а это, судя по табличке в салоне — 69-й автомобиль из серии. Короче говоря, это не просто скучный дизельный кроссовер! Тем более, в Alpina научили мотор этого BMW X3 выдавать 350 лошадиных сил вместо стоковых 313. До сотни XD3 пуляет всего за 4,9 секунды. А ещё в комплекте — крутые колёса, новая отделка интерьера, стильный обвес и культовые шильдики по периметру.

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Suzuki Samurai

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«Соплей» — нет, трос — кевларовый, а зубьев — 37. Если для вас всё это пустые слова, то бездорожье для вас ограничи­вается твёрдой грунтовой до дачи. А на этом «Самурае» можно утонуть, выплыть, потом ещё раз утонуть, снова выплыть, а потом поехать в магазин за продуктами. Ещё продавец обещает организовать тест-драйв. Кажется, с ним стоит связаться только ради этого.

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Toyota Supra

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Если пару лет назад вы обивали пороги всех дилеров Тойоты в надежде стать одним из двух десятков счастлив­чиков, которым продадут новую Супру, но так и не смогли её заполучить, то теперь у вас есть шанс исправить эту несправед­ливость. Это купе проехало всего 2400 километров и выглядит именно так, как должен выглядеть новый автомобиль BM… ой, мы хотели сказать — Тойоты.

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Subaru Impreza WRX STI

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Парад скупых на описание продавцов продолжает владелец этой Импрезы. Настоящий ли это карбон или нет — не совсем понятно. Однако даже если это плёнка, смотрится «заряженный» седан крайне эффектно. Именно так, как должен выглядеть постоянный участник светофорных стартов и кальянных посиделок.

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Nissan GT-R

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Если предыдущая Subaru — машина среднего уровня в Need For Speed, то этот GT-R — высший класс! Автомобиль доработали в легендарном российском ателье GoshaTurboTech, поэтому мотор суперкара теперь выдаёт 1300 лошадиных сил (но есть городской режим на жалких 600 л.с.)! Бонусом идут крутой обвес, потрясающие колёсные диски и пневмо­подвеска. Если вы всё ещё думаете, что не хотите эту машину, то, скорее всего, вы врёте сами себе.

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