От гангста-«Лады» до бешеного Nissan GT-R: лучшие объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Знаете, что общего у наших еженедельных подборок лучших объявлений и 37 подтягиваний на турнике? Ладошки потеют и от того, и от другого, но от этой статьи у вас точно не будет ничего болеть. А ещё тут есть машины на любой вкус и кошелёк. Поэтому отставьте магнезию и листайте!
Lada 4x4 Urban
Продавец этого автомобиля максимально немногословен. Впрочем, за этот автомобиль говорят его фотографии! Новая «морда», колёса размером с ларёк с мороженым, кожаная обивка сидений с ромбовидной прострочкой, мультимедийная система с камерой заднего вида и кнопка запуска двигателя! Идеальный автомобиль для молодого гангста-рэпера из Люблино!
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Mazda 323
Новый выпуск долгожданной рубрики «Погружение в мир доступных ретрокаров с Маздой». Эта
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Alpina XD3
Продавец утверждает, что в мире всего 893 таких кроссовера, а это, судя по табличке в салоне —
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Suzuki Samurai
«Соплей» — нет, трос — кевларовый, а зубьев — 37. Если для вас всё это пустые слова, то бездорожье для вас ограничивается твёрдой грунтовой до дачи. А на этом «Самурае» можно утонуть, выплыть, потом ещё раз утонуть, снова выплыть, а потом поехать в магазин за продуктами. Ещё продавец обещает организовать тест-драйв. Кажется, с ним стоит связаться только ради этого.
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Toyota Supra
Если пару лет назад вы обивали пороги всех дилеров Тойоты в надежде стать одним из двух десятков счастливчиков, которым продадут новую Супру, но так и не смогли её заполучить, то теперь у вас есть шанс исправить эту несправедливость. Это купе проехало всего 2400 километров и выглядит именно так, как должен выглядеть новый автомобиль BM… ой, мы хотели сказать — Тойоты.
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Subaru Impreza WRX STI
Парад скупых на описание продавцов продолжает владелец этой Импрезы. Настоящий ли это карбон или нет — не совсем понятно. Однако даже если это плёнка, смотрится «заряженный» седан крайне эффектно. Именно так, как должен выглядеть постоянный участник светофорных стартов и кальянных посиделок.
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Nissan GT-R
Если предыдущая Subaru — машина среднего уровня в Need For Speed, то этот