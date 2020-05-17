От «тройбана» до «тундрака»: самые интересные объявления на Авто.ру

Будем честны: мы сами несколько раз пролистывали это объяв­ление мимо с мыслями «ну, крузак и крузак, что такого?». А то, что это не «крузак», а пикап Toyota Tundra с мордой от 200-го! Этот автомобиль строили специально для частного охранного пред­приятия, и с грузовой платформы «тундрака» (или «крундры», как больше нравится) должен взлетать коптер для осмотра терри­тории. Но это не значит, что машину можно исполь­зовать только где-нибудь за забором: все изменения внесены в ПТС, а значит, ездить можно везде, где захочется.