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От «тройбана» до «тундрака»: самые интересные объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Пришло время смотреть на самые крутые машины, которые прямо сейчас можно купить на Авто.ру! По традиции, здесь исключительно интересные автомобили на самый разный вкус и кошелёк. Выбирайте, не торопитесь.

ВАЗ-2103

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Миллион двести тысяч рублей за «тройку»?! Да, и это ни разу не BMW и даже не Mazda. Это ВАЗ-2103, но необыкно­венный. Перед нами — реэкспортный вариант из Нидер­ландов, да ещё и с автомати­ческой коробкой передач! Плюс ко всему, машина, судя по фото­графиям, пребывает в идеальном состоянии, что подтвер­ждает слова продавца о «комплексной реставрации». Отличный подарок самому себе на окончание карантина, не так ли?

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BMW 3 серии

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Оцените иронию: ещё одна «тройка» в этой подборке, на этот раз уже BMW, да ещё и на «механике»! Впрочем, встретить в настоящем дрифт-каре автомати­ческую трансмиссию почти невозможно. И в пригод­ности этой тачки для скольжений уровня «про» нет никаких сомнений: обвес, полностью переде­ланный мотор, новая трансмиссия, правильная подвеска и 800 сил! Если по каким-то причинам на этой машине дрифтить вам не хочется, то у нас есть и другие варианты.

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Chevrolet 3600

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Этот красавчик приехал в Россию в 2016-м, после чего пережил не только рестав­рацию, но и адаптацию для жизни в условиях суровых, реагентных зим. Например, раму покрыли «рап­тором». Заодно, чтобы два раза не вставать, пикапу во время реставрации поменяли базовый V6 на V8 посвежее. И ещё один интересный факт: с 1954-го по 2014 год этот авто­мобиль находился в одних руках и жил в штате Нью-Мексико. 60 лет не менять владельца — это сильно!

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Land Rover Defender

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Да, этот Land Rover Defender действительно выглядит как очень крутая игрушечная машинка. Однако на деле это серьёз­нейшая оффроуд-машина с лифтованной подвеской, силовыми бамперами, двумя лебёдками, шинами, от одного вида которых грязь и лужи разбегутся в разные стороны, а также бортовыми редукторами! Знаете место, где он всё-таки застрянет? Покажите нам его!

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Mazda RX-7

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Да-да, это обыкновенная Mazda RX-7. Не дрифт-корч, не в обвесе от VeilSide, не на огромных колёсах, не на 2JZ-GTE. Это, чёрт побери, перво­зданный, девственный сток! Машина ввозилась в Россию в 2007-м, она полностью растаможена и стоит всего миллион рублей. Ага, именно всего. Потому что это дешевле некоторых версий Kia Rio! Но будьте готовы, под какие-нибудь бешеные проекты владелец отдавать её не собирается.

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Dodge Custom Royal

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Кажется, этому автомобилю не требуется описание — достаточно просто посмотреть на фотографии. Скажем только, что это Dodge Cutom Royal 1959 года выпуска с 305-сильным мотором и трёх­ступен­чатым «автоматом» с кнопочным управ­лением. В России хардтоп живёт с 2007 года. Всё, а теперь — просто наслаждайтесь.

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Toyota Tundra II Double Cab

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Будем честны: мы сами несколько раз пролистывали это объяв­ление мимо с мыслями «ну, крузак и крузак, что такого?». А то, что это не «крузак», а пикап Toyota Tundra с мордой от 200-го! Этот автомобиль строили специально для частного охранного пред­приятия, и с грузовой платформы «тундрака» (или «крундры», как больше нравится) должен взлетать коптер для осмотра терри­тории. Но это не значит, что машину можно исполь­зовать только где-нибудь за забором: все изменения внесены в ПТС, а значит, ездить можно везде, где захочется.

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