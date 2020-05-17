От «тройбана» до «тундрака»: самые интересные объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Пришло время смотреть на самые крутые машины, которые прямо сейчас можно купить на Авто.ру! По традиции, здесь исключительно интересные автомобили на самый разный вкус и кошелёк. Выбирайте, не торопитесь.
ВАЗ-2103
Миллион двести тысяч рублей за «тройку»?! Да, и это ни разу не BMW и даже не Mazda. Это ВАЗ-2103, но необыкновенный. Перед нами — реэкспортный вариант из Нидерландов, да ещё и с автоматической коробкой передач! Плюс ко всему, машина, судя по фотографиям, пребывает в идеальном состоянии, что подтверждает слова продавца о «комплексной реставрации». Отличный подарок самому себе на окончание карантина, не так ли?
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BMW 3 серии
Оцените иронию: ещё одна «тройка» в этой подборке, на этот раз уже BMW, да ещё и на «механике»! Впрочем, встретить в настоящем дрифт-каре автоматическую трансмиссию почти невозможно. И в пригодности этой тачки для скольжений уровня «про» нет никаких сомнений: обвес, полностью переделанный мотор, новая трансмиссия, правильная подвеска и 800 сил! Если по каким-то причинам на этой машине дрифтить вам не хочется, то у нас есть и другие варианты.
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Chevrolet 3600
Этот красавчик приехал в Россию в 2016-м, после чего пережил не только реставрацию, но и адаптацию для жизни в условиях суровых, реагентных зим. Например, раму покрыли «раптором». Заодно, чтобы два раза не вставать, пикапу во время реставрации поменяли базовый V6 на V8 посвежее. И ещё один интересный факт: с
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Land Rover Defender
Да, этот Land Rover Defender действительно выглядит как очень крутая игрушечная машинка. Однако на деле это серьёзнейшая оффроуд-машина с лифтованной подвеской, силовыми бамперами, двумя лебёдками, шинами, от одного вида которых грязь и лужи разбегутся в разные стороны, а также бортовыми редукторами! Знаете место, где он всё-таки застрянет? Покажите нам его!
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Mazda RX-7
Да-да, это обыкновенная Mazda RX-7. Не дрифт-корч, не в обвесе от VeilSide, не на огромных колёсах, не на 2JZ-GTE. Это, чёрт побери, первозданный, девственный сток! Машина ввозилась в Россию в
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Dodge Custom Royal
Кажется, этому автомобилю не требуется описание — достаточно просто посмотреть на фотографии. Скажем только, что это Dodge Cutom Royal 1959 года выпуска с 305-сильным мотором и трёхступенчатым «автоматом» с кнопочным управлением. В России хардтоп живёт с 2007 года. Всё, а теперь — просто наслаждайтесь.
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Toyota Tundra II Double Cab
Будем честны: мы сами несколько раз пролистывали это объявление мимо с мыслями «ну, крузак и крузак, что такого?». А то, что это не «крузак», а пикап Toyota Tundra с мордой от