От новых «Жигулей» до сумасшедшей «Волги»: лучшие объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Пора! Пора выкидывать осыпавшуюся ёлку, вешать в кухне новый календарь, со слезами на глазах класть деньги на проездной и начинать жить в ожидании воскресенья. Потому что каждый последний день каждой недели мы публикуем подборки лучших объявлений на Авто.ру, в который есть автомобили на любой вкус и кошелёк. Пора начинать!
ВАЗ-2107
Продавец этой «семёрки» в блестящем состоянии абсолютно уверен в том, что краткость — сестра таланта. Поэтому в описании к объявлению он написал всего два слова: «Новый автомобиль». Судя по состоянию и показаниям одометра, скорее всего, так и есть. Да и кому взбредёт в голову восстанавливать ВАЗ-2107 до заводского состояния. Кажется, проще и правда найти седан, дотянувший до
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ВАЗ-2106
А если круглая оптика нравится вам больше прямоугольной, то встречайте ВАЗ-2106 1995 года, который проехал... 12 километров! Машина вся в заводских пломбах, на сиденьях всё ещё натянут защитный полиэтилен, а из всех дверей, по словам продавца, открывалась всего одна — водительская. В статье про «капсулы времени» на Википедии должна стоять фотография этой «шестёрки». Но цена вас наверняка удивит!
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Xpeng P7
Нет, это не Kia K5 в бешеном тюнинге от какого-нибудь Mansory или Brabus. Это — китайский электрический седан Xpeng P7. 265 лошадиных сил, 500-километровый запас хода (правда, в тёплое время года), крутой дизайн. Заявлен даже автопилот! Если вы хотите электрокар, но испытываете личную неприязнь к Илону Маску, то это вариант для вас.
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BMW 3 серии
Просто напоминаем, что уже можно начинать готовиться к дрифт-сезону RDS GP. Как? Ну, например, купить новый корч. Вроде этой «тройки» BMW в кузове E36. Автомобиль уже подготовлен под регламент топового отечественного чемпионата. А узнали старичка под капотом? Это же легендарный JZ!
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Chevrolet Apache
Если вы любите носить джинсовый комбинезон на голое тело, жевать соломинку и выращивать кукурузу (ну или просто любите классические американские грузовички), то этот Апач не может оставить вас равнодушным. Потрясающее состояние, стильный цвет и при этом недюжинная практичность — беспроигрышное сочетание!
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Toyota Supra
Продавец этой Супры несколько погорячился, называя её «капсулой времени»: такой статус как-то не очень сочетается с пробегом 209 000 километров. Однако состояние у купе действительно превосходное. Причём не только снаружи, но и внутри: обивка кресел выглядит так, будто две сотни тысяч километров машина проехала без водителя за рулём. Отличный экземпляр в JDM-коллекцию.
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ГАЗ-21
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