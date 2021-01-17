Рейтинг самых популярных кроссоверов 2020 года в России

От новых «Жигулей» до сумасшедшей «Волги»: лучшие объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Пора! Пора выкидывать осыпавшуюся ёлку, вешать в кухне новый кален­дарь, со слезами на глазах класть деньги на проездной и начинать жить в ожидании воскресенья. Потому что каждый последний день каждой недели мы публикуем подборки лучших объяв­лений на Авто.ру, в который есть авто­мобили на любой вкус и кошелёк. Пора начинать!

ВАЗ-2107

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Продавец этой «семёрки» в блестящем состоянии абсолютно уверен в том, что краткость — сестра таланта. Поэтому в описании к объяв­лению он написал всего два слова: «Новый авто­мобиль». Судя по состоянию и показа­ниям одометра, скорее всего, так и есть. Да и кому взбредёт в голову восстанав­ливать ВАЗ-2107 до заводского состояния. Кажется, проще и правда найти седан, дотянувший до 2021-го в таком вот виде.

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ВАЗ-2106

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А если круглая оптика нравится вам больше прямо­угольной, то встречайте ВАЗ-2106 1995 года, который проехал... 12 кило­метров! Машина вся в заводских пломбах, на сиденьях всё ещё натянут защитный поли­этилен, а из всех дверей, по словам продавца, открыва­лась всего одна — водитель­ская. В статье про «капсулы времени» на Википедии должна стоять фото­графия этой «шестёрки». Но цена вас наверняка удивит!

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Xpeng P7

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Нет, это не Kia K5 в бешеном тюнинге от какого-нибудь Mansory или Brabus. Это — китайский электрический седан Xpeng P7. 265 лошадиных сил, 500-кило­метровый запас хода (правда, в тёплое время года), крутой дизайн. Заявлен даже автопилот! Если вы хотите электрокар, но испыты­ваете личную неприязнь к Илону Маску, то это вариант для вас.

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BMW 3 серии

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Просто напоминаем, что уже можно начинать готовиться к дрифт-сезону RDS GP. Как? Ну, например, купить новый корч. Вроде этой «тройки» BMW в кузове E36. Авто­мобиль уже подготовлен под регламент топового отече­ственного чемпионата. А узнали старичка под капотом? Это же легендарный JZ!

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Chevrolet Apache

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Если вы любите носить джинсовый комби­незон на голое тело, жевать соломинку и выращивать кукурузу (ну или просто любите классиче­ские американ­ские грузовички), то этот Апач не может оставить вас равно­душным. Потрясающее состояние, стильный цвет и при этом недюжинная практич­ность — беспроигрышное сочетание!

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Toyota Supra

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Продавец этой Супры несколько погорячился, называя её «капсулой времени»: такой статус как-то не очень сочетается с пробегом 209 000 километров. Однако состояние у купе действи­тельно превос­ходное. Причём не только снаружи, но и внутри: обивка кресел выглядит так, будто две сотни тысяч кило­метров машина проехала без водителя за рулём. Отличный экземпляр в JDM-коллекцию.

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ГАЗ-21

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Совсем недавно мы вспоминали самые необычные проекты на базе ГАЗ-21. И, видимо, прочитав наш материал, владелец этой машины расстроился и решил проникнуть в Журнал через подборку лучших объяв­лений. «Волга», конечно, крайне экстра­вагантная. Да и не «Волга» это вовсе, а Mercedes-Benz CLS, стилизо­ванный под совет­скую классику. Историческая ценность авто­мобиля некоторые сомнения вызывает, но с другой стороны — а почему бы и нет?!

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Лучшая машина в этой подборке...

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