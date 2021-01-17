От новых «Жигулей» до сумасшедшей «Волги»: лучшие объявления на Авто.ру

Продавец этой «семёрки» в блестящем состоянии абсолютно уверен в том, что краткость — сестра таланта. Поэтому в описании к объяв­лению он написал всего два слова: «Новый авто­мобиль». Судя по состоянию и показа­ниям одометра, скорее всего, так и есть. Да и кому взбредёт в голову восстанав­ливать ВАЗ-2107 до заводского состояния. Кажется, проще и правда найти седан, дотянувший до 2021-го в таком вот виде.