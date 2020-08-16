От «Волги» до «Запорожца»: лучшие объявления на Авто.ру

В одной из наших подборок уже был Focus-кабриолет от этих ребят. Но просто спилить крышу им показалось недостаточно. Поэтому они построили ещё один Фокус-кабриолет, натянув его на шасси кроссовера Kuga. И получился такой вот неожиданный бигфут. Есть только один нюанс: донор был передне­приводным. Поэтому ездить на этой машине можно весело и задорно, но лучше осторожно.