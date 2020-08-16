От «Волги» до «Запорожца»: лучшие объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Мы не устаём помогать вам в поисках автомобилей мечты. И если каким-то немыслимым образом вы ничего себе не выбрали с помощью предыдущих наших подборок, которые выходят каждое воскресенье, то давайте попробуем ещё раз. Как всегда, у нас есть автомобили на любой вкус и кошелёк, поэтому — приступаем.
ГАЗ-24 «Волга»
В прошлой подборке у нас тоже была «Волга», но крайне эксцентричная. В этот же раз — максимально аутентичная. Экземпляр 1973 года, прошедший впечатляющую реставрацию. По словам продавца, все работы по восстановлению машины велись непосредственно на Горьковском автозаводе. Считай, новый автомобиль с конвейера!
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Jaguar XJS
В некоторой степени эту модель можно считать идеологическим преемником легендарного
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Hummer H1
Hummer H1 — машина крутая, но, откровенно говоря, староватая. Скоро, конечно, появится новый Хаммер, и он будет полностью электрический... Но что делать, если хочется старый H1, но с современной начинкой? Поступить, как владелец этого экземпляра: взять современный мотор LS1, автоматическую коробку от Эскклейда и свапнуть всё в этого громилу. Не хотите заморачиваться с перестройкой? Купите этот!
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Opel Insignia OPC
Универсалы массовому российскому автолюбителю почему-то не полюбились. Поэтому и «заряженных» сараев в России не так чтобы уж очень много. Но мы-то их любим, потому что они быстрые и практичные. Поэтому не смогли пройти мимо этой Insignia OPC в фирменном синем цвете. Полный привод, 325 лошадиных сил, регулярное обслуживание. Мечта расчётливого поэта, а не машина.
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Ford Focus
В одной из наших подборок уже был Focus-кабриолет от этих ребят. Но просто спилить крышу им показалось недостаточно. Поэтому они построили ещё один Фокус-кабриолет, натянув его на шасси кроссовера Kuga. И получился такой вот неожиданный бигфут. Есть только один нюанс: донор был переднеприводным. Поэтому ездить на этой машине можно весело и задорно, но лучше осторожно.
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Chevrolet C-10
Над этим милейшим американским грузовичком ещё предстоит поработать. По словам продавца, предыдущий владелец пытался привести его в порядок, но сделал только хуже. Поэтому всё пришлось начинать сначала. Мотор и подвеска Chevrolet уже готовы, но трансмиссии ещё нужны тепло, забота и запасные части. Возможно, именно вы решитесь довести начатое до конца?
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ЗАЗ 968
Вам не показалось. Это действительно новый «Запорожец» 1991 года выпуска, на одометре которого всего 79 километров. Новый «Запорожец» в 2020 году. Кажется, это подарок судьбы!