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От «Волги» до «Запорожца»: лучшие объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Мы не устаём помогать вам в поисках автомобилей мечты. И если каким-то немыслимым образом вы ничего себе не выбрали с помощью предыдущих наших подборок, которые выходят каждое воскресенье, то давайте попробуем ещё раз. Как всегда, у нас есть автомобили на любой вкус и кошелёк, поэтому — приступаем.

ГАЗ-24 «Волга»

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В прошлой подборке у нас тоже была «Волга», но крайне эксцентричная. В этот же раз — максимально аутентичная. Экзем­пляр 1973 года, прошедший впечат­ляющую реставрацию. По словам продавца, все работы по восстанов­лению машины велись непосред­ственно на Горьковском автозаводе. Считай, новый автомобиль с конвейера!

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Jaguar XJS

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В некоторой степени эту модель можно считать идеологи­ческим преемником леген­дарного E-Type. И пусть таким же культовым XJS не стал, это всё равно породистое британское купе, а конкретно этот экзем­пляр — ещё и в отличном состоянии. Машина приехала в Россию из Японии в 2011 году и явно подвергалась исключи­тельно любви и заботе. Да и пробег для 1995 года выпуска мизерный — меньше 68 000 километров.

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Hummer H1

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Hummer H1 — машина крутая, но, откровенно говоря, староватая. Скоро, конечно, появится новый Хаммер, и он будет полностью электри­ческий... Но что делать, если хочется старый H1, но с современной начинкой? Поступить, как владелец этого экзем­пляра: взять современный мотор LS1, автомати­ческую коробку от Эскклейда и свапнуть всё в этого громилу. Не хотите замора­чиваться с перестройкой? Купите этот!

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Opel Insignia OPC

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Универсалы массовому российскому авто­любителю почему-то не полюбились. Поэтому и «заряженных» сараев в России не так чтобы уж очень много. Но мы-то их любим, потому что они быстрые и практичные. Поэтому не смогли пройти мимо этой Insignia OPC в фирменном синем цвете. Полный привод, 325 лошадиных сил, регулярное обслужи­вание. Мечта расчётливого поэта, а не машина.

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Ford Focus

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В одной из наших подборок уже был Focus-кабриолет от этих ребят. Но просто спилить крышу им показалось недостаточно. Поэтому они построили ещё один Фокус-кабриолет, натянув его на шасси кроссовера Kuga. И получился такой вот неожиданный бигфут. Есть только один нюанс: донор был передне­приводным. Поэтому ездить на этой машине можно весело и задорно, но лучше осторожно.

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Chevrolet C-10

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Над этим милейшим американским грузовичком ещё предстоит поработать. По словам продавца, преды­дущий владелец пытался привести его в порядок, но сделал только хуже. Поэтому всё пришлось начинать сначала. Мотор и подвеска Chevrolet уже готовы, но трансмиссии ещё нужны тепло, забота и запасные части. Возможно, именно вы решитесь довести начатое до конца?

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ЗАЗ 968

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Вам не показалось. Это действительно новый «Запорожец» 1991 года выпуска, на одометре которого всего 79 километров. Новый «Запорожец» в 2020 году. Кажется, это подарок судьбы!

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