Большая энциклопедия мощности: самые-самые машины каждого автобренда. Часть 1

От 90 до 240: лучшие объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Если вы всю жизнь мечтали откапывать машину из сугроба каждое утро, хвататься за заледе­невший ночью руль и вдыхать ни с чем несрав­нимый аромат дешёвой омывайки, то совсем скоро сможете насладиться этим сполна! А пока мы выбрали для вас семь автомо­билей, с которыми все эти неприятные процессы станут настоящим праздником. Традици­онно предлагаем варианты на любой вкус и кошелёк. Приятного просмотра!

Land Rover Defender 90

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Продавец утверждает, что этот Дефендер подгото­вили для охоты. Однако не уточняет, на кого именно. Судя по внешнему виду, авто­мобиль пригоден для отлова зомби и враждебно настроенных инопла­нетян. А ещё там площадка для мотоцикла сзади есть и обещают хорошую скидку, но лишь при условии, что вы — хороший человек!

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Chevrolet Camaro

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Боже мой, вы видели?! Да эта машины теряет в год всего-навсего три процента стоимости! Кажется, Ленд Крузеру пора начинать волноваться! Но кроме шуток: перед нами отличный экзем­пляр Камаро 1970 года выпуска, который пережил масштабную реставрацию, а также аккуратный и вполне уместный тюнинг. Ну а цвет?! Пушка же!

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Mercedes-Benz G-класса

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При беглом осмотре может показаться, что это — тот самый 4x4 в квадрате. Но если вы присмотритесь повнима­тельнее, то заметите: этот авто­мобиль появился задолго до того, как в Мерседесе придумали своих шести- и четырёх­колёсных монстров. Подготовкой машины занималась компания ORC, которая, в частности, воткнула в этот Гелик портальные мосты от Unimog! Тот самый момент, когда раньше и правда было круче.

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Nissan Silvia

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Да-да, у нас опять дрифт-кар. И вы просто посмотрите, насколько он крут. На самом деле это не какой-нибудь невиданный масл-кар, а Nissan Silvia S14 с обвесом Rocket Bunny Boss. На почти такой же машине выступает, например, Владимир Чивчян. И одной только переделкой «морды» не ограни­чилось: у «сливы» стоят дрифтовая подвеска и каркас безопас­ности. Подготовку к следующему сезону можно начинать уже сейчас.

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Peugeot 508

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Не протирайте глаза — это действительно свежий Peugeot 508, который чудесным (и вместе с тем вполне официаль­ным) образом был ввезён в Россию. Машина, как говорит, «в жирах»! Красная кожа, карбоновый декор, 18-дюймовые колёса. Да, за эти деньги можно купить какого-нибудь премиального «немца». Но тогда вы будете, как все. А это же не круто, да?

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Toyota Land Cruiser 100

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Если у вас Toyota Land Cruiser 100 ассоциируется только с крупно­габаритными парнями в кожаных курках и причёской, которую можно сделать с помощью кухонного ножа или хозяй­ствен­ных ножниц, то вот прямое опровер­жение этого образа. На такой сотке можно буквально форсиро­вать реки и горы. Потому что у неё есть шины низкого давления, подкачка, все блокировки, пневмо­подвеска, 300-литровый бак и даже люк для эвакуации. Если уж и решитесь бросить вызов природе, то лучше на машине вроде этой.

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Volvo 240

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Если от мебели из Икеи вы испытываете что-то вроде экстаза, а блюдам из говядины пред­почтёте оленину или лосятину, то лучше присядьте перед тем, как начнёте смотреть листалку с фотографиями этого Volvo. Поэтому что это седан 240 1989 года выпуска в идеальнейшем состоянии! Причём по всем параметрам. И снаружи, и внутри, и, судя по всему, по технике. Ну что, покатали бы Стодью и Варьеру на этом 240-м?

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