От 90 до 240: лучшие объявления на Авто.ру

Если у вас Toyota Land Cruiser 100 ассоциируется только с крупно­габаритными парнями в кожаных курках и причёской, которую можно сделать с помощью кухонного ножа или хозяй­ствен­ных ножниц, то вот прямое опровер­жение этого образа. На такой сотке можно буквально форсиро­вать реки и горы. Потому что у неё есть шины низкого давления, подкачка, все блокировки, пневмо­подвеска, 300-литровый бак и даже люк для эвакуации. Если уж и решитесь бросить вызов природе, то лучше на машине вроде этой.