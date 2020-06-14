От Скайлайна до Тайфуна: самые интересные объявления на Авто.ру

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, много где уже почти сняты. Может быть, пора выбирать себе новую машину! И не просто машину, а машину своей мечты. Их много на Авто.ру, но только для вас мы каждое воскре­сенье отбираем самый сок. Есть варианты на любой вкус и кошелёк. Не тяните, кто-то может увести ласточку буквально из-под носа!