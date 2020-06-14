От Скайлайна до Тайфуна: самые интересные объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, много где уже почти сняты. Может быть, пора выбирать себе новую машину! И не просто машину, а машину своей мечты. Их много на Авто.ру, но только для вас мы каждое воскресенье отбираем самый сок. Есть варианты на любой вкус и кошелёк. Не тяните, кто-то может увести ласточку буквально из-под носа!
Nissan Skyline GT-R R32
Японский спорткар, который не превратили в корч, станс-проект или хлам, — большущая редкость. Не так давно на Авто.ру продавали Mazda
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Honda S2000
Ещё один японский спорткар, но помоложе — Honda S2000 2002 года выпуска. Да, заявленный пробег великоват — 210 000 километров, однако последние 11 с лишним лет машина находилась в одних руках и подверглась серьёзной перестройке. И тюнингу. Мотор развивает 630 лошадиных сил и, со слов продавца, пробежал всего 10 000 километров. Хочешь почувствовать себя героем «Форсажа»? Тогда тебе точно нужна эта Хонда.
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Lada 4x4
Пришло время для тяжёлой артиллерии. Эту Ладу купили и сразу отправили на доработки. Машину усилили везде, где можно было хоть что-то усилить, поставили на неё злющие шины Simex, шноркель, лебёдку и расширители арок. Хозяин утверждает, что серьёзного бездорожья машина не видела. Кажется, кто-то немного лукавит…
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Chevrolet K5 Blazer
И ещё один крутейший внедорожник в этой подборке. K5 Blazer по сути своей является предшественником Tahoe. А это и вовсе модификация M1009, созданная для армии США. Автомобиль не то чтобы в оригинальном состоянии, зато продавец обещает отличное техническое состояние. Злющая утка на капоте в комплекте.
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BMW 321
Да, это BMW. И да, она не 500-сильная, не для дрифта и выпущена давным-давно, аж в 1948 году. Несколько лет назад этот экземпляр обнаружили в России, судя по всему, в плачевном состоянии. Потому что автомобиль реставрировали на протяжении двух лет — с
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Renault Avantime
Ловите уникальную возможность стать обладателем купе-минивэна всего за 720 000 рублей. Да-да, это Renault Avantime! Да ещё и никаких технических проблем у машины нет. Как минимум, со слов продавца. Вдаваться в подробности и историю этой модели сейчас не будем — потому что уже сделали это!
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GMC Typhoon
Говорят, такая машина была у Клинта Иствуда. В 1992 году выпустили чуть более 500 экземпляров Тайфуна. Под капотом внедорожника стоит наддувный мотор на 4,3 литра, и в начале