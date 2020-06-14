Не буди зверя: 10 примеров того, что животные способны сделать с машинами

От Скайлайна до Тайфуна: самые интересные объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, много где уже почти сняты. Может быть, пора выбирать себе новую машину! И не просто машину, а машину своей мечты. Их много на Авто.ру, но только для вас мы каждое воскре­сенье отбираем самый сок. Есть варианты на любой вкус и кошелёк. Не тяните, кто-то может увести ласточку буквально из-под носа!

Nissan Skyline GT-R R32

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Японский спорткар, который не превратили в корч, станс-проект или хлам, — большущая редкость. Не так давно на Авто.ру продавали Mazda RX-7 в фактически заводском состоянии. Теперь в продаже появился Skyline GT-R R32. Продавец настолько красно­речив в описании стоковости своего авто­мобиля, что ему невозможно не поверить. А если учесть, что пробег у машины 1990 года выпуска составляет всего 87 000 километров, то её вполне можно причислить к «капсулам времени».

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Honda S2000

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Ещё один японский спорткар, но помоложе — Honda S2000 2002 года выпуска. Да, заявленный пробег великоват — 210 000 километров, однако последние 11 с лишним лет машина находи­лась в одних руках и подвер­глась серьёзной перестройке. И тюнингу. Мотор развивает 630 лошадиных сил и, со слов продавца, пробежал всего 10 000 километров. Хочешь почувство­вать себя героем «Форсажа»? Тогда тебе точно нужна эта Хонда.

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Lada 4x4

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Пришло время для тяжёлой артиллерии. Эту Ладу купили и сразу отправили на доработки. Машину усилили везде, где можно было хоть что-то усилить, поставили на неё злющие шины Simex, шноркель, лебёдку и расшири­тели арок. Хозяин утверж­дает, что серьёзного бездорожья машина не видела. Кажется, кто-то немного лукавит…

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Chevrolet K5 Blazer

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И ещё один крутейший внедорожник в этой подборке. K5 Blazer по сути своей является предше­ственником Tahoe. А это и вовсе модификация M1009, созданная для армии США. Авто­мобиль не то чтобы в оригинальном состоянии, зато продавец обещает отличное техническое состояние. Злющая утка на капоте в комплекте.

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BMW 321

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Да, это BMW. И да, она не 500-сильная, не для дрифта и выпущена давным-давно, аж в 1948 году. Несколько лет назад этот экзем­пляр обнаружили в России, судя по всему, в плачевном состоянии. Потому что автомобиль реставри­ровали на протяжении двух лет — с 2017-го по 2019-й. Однако машина умудрилась сохранить большую часть заводских агрегатов. Короче говоря, экземпляр ценный.

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Renault Avantime

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Ловите уникальную возможность стать обладателем купе-минивэна всего за 720 000 рублей. Да-да, это Renault Avantime! Да ещё и никаких технических проблем у машины нет. Как минимум, со слов продавца. Вдаваться в подроб­ности и историю этой модели сейчас не будем — потому что уже сделали это!

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GMC Typhoon

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Говорят, такая машина была у Клинта Иствуда. В 1992 году выпустили чуть более 500 экзем­пляров Тайфуна. Под капотом внедорожника стоит наддувный мотор на 4,3 литра, и в начале 1990-х с завода такой авто­мобиль ехал до сотни за пять с небольшим секунд. Неужели вам нужны ещё причины для покупки этого эксклю­зива вместо, например, Kia Sportage или VW Tiguan?

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Лучшая машина в этой подборке?

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