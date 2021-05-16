От военного Доджа до монстра с крюком: объявления недели на Авто.ру
Константин Новацкий
Надеемся, что еженедельные подборки лучших объявлений полезны всем и каждому: кто-то знакомится здесь со своей будущей машиной, кто-то черпает вдохновение для тюнинг-проекта, а кто-то с восторгом изучает яркие картинки. Поэтому мы вновь собрали для вас крутые тачки — листайте, смотрите, приценивайтесь.
Dodge WC-63
Эхо далёких побед, американский лэндлиз, истинно армейская закалка и завидная бодрость тела и духа — в истории этого шестиколёсного транспортёра найдётся не один десяток интересных фактов. Причём говорить о биографии машины можно не только в прошедшем времени — автомобиль прекрасно восстановлен и на ходу. Благодаря установке третьей ведущей оси и удлинению кузова исходной модели
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ГАЗ-69
А этот стильный «козлик» лишь формально числится в тусовке внедорожников военных лет. Наследника модели
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Toyota Crown
Покупка этой олдскульной Тойоты не вытрясет всё из вашего кошелька. Более того, рамный седан с инжекторной «шестёркой» серии G выглядит живым и здоровым, а его салон на какое-то время станет предметом изучения японского дизайна и эргономики. Но для хорошей и долгой жизни машине всё же необходимо внимание. Нынешний хозяин прямо сообщает, что «автомат» пинается, но не собирается умирать, а внешний вид требует ухода. Зато в остальном «Краун» бодр и весел: его можно вернуть к первозданному виду или превратить в эффектный кастомизированный шоу-стоппер.
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Fiat 500
Нет, это не полноценный «злой» Abarth, хотя большая часть доработок «фиатика» несёт на себе клеймо именно этой компании. Хэтчбек получил тюнинговый обвес, выпускную систему, заниженную на 30 миллиметров подвеску, перфорированные тормоза с вентилируемыми дисками, а также трушные стикеры Abarth. В дополнение к этому установлены биксенон, мощная аудиосистема с сабвуфером под креслом, подогревы сидений, спортивный руль (оригинальный отдают в придачу) и не менее спортивные шильдики. Если что, под капотом малыша по-прежнему ровно 100 лошадиных сил. До показателя настоящих горячих «турбо-Абартов» не хватает ещё около пятидесяти. Но вид уже имеется!
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Ford Bronco
Полагаем, что всем, кто восторгается возрождённым Bronco, по душе и олдскульная версия вездехода. Как вам, например, этот трёхдверный вариант 1987 года выпуска? Кузов и рама выглядят превосходно, следов коррозии не обнаружено, 2,9-литровый мотор V6 с механической коробкой — надёжны, да и настоящей грязи автомобиль вроде бы не знал. Более того, удивляет и неожиданно адекватная цена этого Бронко!
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VW Karmann-Ghia
Сколько картин с участием винтажной двухдверки от Volkswagen вы видели? Загибаем пальцы: «Однажды в Голливуде», «Убить Билла 2», «Движение вверх», «Рик и Морти». А если покопаться в памяти, то найдётся ещё несколько именитых лент. Но вместо их просмотра можно заняться живым изучением этого лота с Авто.ру — купе родом из Калифорнии сейчас обитает в Санкт-Петербурге. Помимо занижения подвески, владелец прилично вложился в ходовую часть, трансмиссию, кузов и оформление салона. Субъективный вердикт: иных вложений в Karmann-Ghia не требуется. Но к чему гадать, когда сомнения можно развеять простым телефонным звонком?
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Ford F-350
На закуску — брутальный эвакуатор, от вида которого взгрустнётся сотрудникам столичного АМПП. Дизельный Ford