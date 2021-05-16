От военного Доджа до монстра с крюком: объявления недели на Авто.ру

А этот стильный «козлик» лишь формально числится в тусовке внедорож­ников военных лет. Наследника модели ГАЗ-67 начали проекти­ровать в конце сороковых, а серийный выпуск стартовал в 1953-м. Но перед нами не только более свежий, но и старательно омоложенный экзем­пляр, прошедший бьюти... то есть тюнинг-процедуры. Карбюраторная газовская «четвёрка» осталась на своём месте, а вот часть трансмиссии и колёса у авто­мобиля новые. Кузову возвращён лоск, а комфорт в салоне улучшен благодаря сиденьям от Лады и мягкой обивке багажных «лавок». Со слов хозяина, «шесть­десят девятый» участво­вал в парадах Победы, а большую часть времени хранился в гараже. Чем не вариант для выходного (или праздничного) дня?