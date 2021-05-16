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От военного Доджа до монстра с крюком: объявления недели на Авто.ру

Подборки

Константин Новацкий

Надеемся, что еженедельные подборки лучших объявлений полезны всем и каждому: кто-то знакомится здесь со своей будущей машиной, кто-то черпает вдохно­вение для тюнинг-проекта, а кто-то с восторгом изучает яркие картинки. Поэтому мы вновь собрали для вас крутые тачки — листайте, смотрите, прицени­вайтесь.

Dodge WC-63

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Эхо далёких побед, американский лэндлиз, истинно армейская закалка и завидная бодрость тела и духа — в истории этого шести­колёсного транс­портёра найдётся не один десяток интересных фактов. Причём говорить о биографии машины можно не только в прошедшем времени — авто­мобиль прекрасно восстанов­лен и на ходу. Благодаря установке третьей ведущей оси и удлинению кузова исходной модели WC-52 до 5,7 метров, в задней части могут помещаться до десяти пассажиров. Хотя фото­карточки военных лет говорят о куда большей вместитель­ности внедорожного Доджа.

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ГАЗ-69

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А этот стильный «козлик» лишь формально числится в тусовке внедорож­ников военных лет. Наследника модели ГАЗ-67 начали проекти­ровать в конце сороковых, а серийный выпуск стартовал в 1953-м. Но перед нами не только более свежий, но и старательно омоложенный экзем­пляр, прошедший бьюти... то есть тюнинг-процедуры. Карбюраторная газовская «четвёрка» осталась на своём месте, а вот часть трансмиссии и колёса у авто­мобиля новые. Кузову возвращён лоск, а комфорт в салоне улучшен благодаря сиденьям от Лады и мягкой обивке багажных «лавок». Со слов хозяина, «шесть­десят девятый» участво­вал в парадах Победы, а большую часть времени хранился в гараже. Чем не вариант для выходного (или праздничного) дня?

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Toyota Crown

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Покупка этой олдскульной Тойоты не вытрясет всё из вашего кошелька. Более того, рамный седан с инжекторной «шестёркой» серии G выглядит живым и здоровым, а его салон на какое-то время станет предметом изучения японского дизайна и эргономики. Но для хорошей и долгой жизни машине всё же необходимо внимание. Нынешний хозяин прямо сообщает, что «автомат» пинается, но не собирается умирать, а внешний вид требует ухода. Зато в остальном «Краун» бодр и весел: его можно вернуть к перво­зданному виду или превратить в эффектный кастоми­зиро­ванный шоу-стоппер.

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Fiat 500

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Нет, это не полноценный «злой» Abarth, хотя большая часть доработок «фиатика» несёт на себе клеймо именно этой компании. Хэтчбек получил тюнинговый обвес, выпускную систему, заниженную на 30 милли­метров подвеску, перфори­рованные тормоза с вентили­ру­емыми дисками, а также трушные стикеры Abarth. В допол­нение к этому установ­лены биксенон, мощная аудио­система с сабвуфером под креслом, подо­гревы сидений, спортивный руль (оригиналь­ный отдают в придачу) и не менее спортивные шильдики. Если что, под капотом малыша по-прежнему ровно 100 лошадиных сил. До показателя настоящих горячих «турбо-Абартов» не хватает ещё около пяти­десяти. Но вид уже имеется! 

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Ford Bronco

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Полагаем, что всем, кто восторгается возрождённым Bronco, по душе и олд­скульная версия вездехода. Как вам, например, этот трёх­дверный вариант 1987 года выпуска? Кузов и рама выглядят превосходно, следов коррозии не обнаружено, 2,9-литровый мотор V6 с механи­ческой коробкой — надёжны, да и настоящей грязи авто­мобиль вроде бы не знал. Более того, удивляет и неожиданно адекватная цена этого Бронко!

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VW Karmann-Ghia

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Сколько картин с участием винтажной двухдверки от Volkswagen вы видели? Загибаем пальцы: «Однажды в Голливуде», «Убить Билла 2», «Движение вверх», «Рик и Морти». А если покопаться в памяти, то найдётся ещё несколько именитых лент. Но вместо их просмотра можно заняться живым изучением этого лота с Авто.ру — купе родом из Калифорнии сейчас обитает в Санкт-Петер­бурге. Помимо занижения подвески, владелец прилично вложился в ходовую часть, трансмиссию, кузов и оформле­ние салона. Субъективный вердикт: иных вложений в Karmann-Ghia не требуется. Но к чему гадать, когда сомнения можно развеять простым теле­фонным звонком?

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Ford F-350

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На закуску — брутальный эвакуатор, от вида которого взгрустнётся сотрудникам столичного АМПП. Дизельный Ford F-серии развивает 350 лошадиных сил и способен утянуть «добычу» массой до восьми тонн. В ПТС авто­мобиля стоит отметка «специаль­ный эвакуатор», а в числе навыков пере­числены мото­эвакуация, спасение внедорожной техники, подъём из кюветов, пере­мещение авто­мобилей без колёс и прочее. Крепкое резюме! Но, помимо внушитель­ного набора оборудо­вания и инструментов, некогда обычный пикап ещё и «вид имеет»!

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Ну, и кто же тут самый крутой?

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