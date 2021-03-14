Вторая жизнь Porsche: как взбодрить 911-й из середины 1990-х. Фотопост

От электро-Мустанга до «девятки» без пробега: лучшие объявления на Авто.ру

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Александр Мирошкин

Тук-тук! Кто там? Семь самых крутых машин, которые прямо сейчас продаются на Авто.ру! Сегодня — сразу несколько «капсул времени», очень впечат­ляющие раритеты, а также один крайне заниматель­ный электрокар. Как всегда, у нас варианты на любой вкус и кошелёк. Понеслась!

Ford Mustang Mach-E

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Многим не нравится, что легендарное имя присвоили кроссоверу, да ещё и электри­ческому! Если честно — нам тоже. Зато тем, кто очень переживает за популяцию капибар, эта машина должна прийтись по душе. Выглядит стильно, выбросы нулевые и здоровенный экран, как у Теслы, тоже имеется.

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ВАЗ-2109

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Совсем недавно в наших подборках была вишнёвая «девятка» с очень небольшим пробегом. А сегодня — хэтчбек вообще без пробега! Заводские пломбы на местах, зеркала и брызговики ещё не прикручены, из всех дверей открывалась только водитель­ская, а на учёте машина не стояла никогда. Сдувайте пыль с коллекции аудио­кассет: в этой машине музыку можно слушать только с аналоговых носителей.

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ГАЗ-24 «Волга»

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Ещё одна отечественная «капсула»: «Волга», на одометре которой жалкие 332 километра! Авто­мобиль находится в частной коллекции, бережно обслуживался и практически не эксплуатиро­вался. А какая обивка в салоне! Советский шик в своём эталонном виде.

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BMW 5 серии

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Это, конечно, не слишком традиционная «капсула времени», но данная «пятёрка» с 2000 года проехала всего 48 500 километров. Судя по фото­графиям, салон, багажник и подкапотка находятся в идеальном состоянии. Если продавец не лукавит, то перед вами практически не бывший в употреб­лении 21-летний авто­мобиль по цене новой машины гольф-класса.

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Bentley Continental

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Современный Bentley Continental — машина хорошая и роскошная, но несколько скомпро­мети­ро­вавшая образ аристо­кратичной двухдверки. То ли дело кабриолет 1992 года! Роскошная кожа, деревянная отделка, традици­онный зелёный цвет кузова. В такой машине действи­тельно чувствуешь себя аристо­кратом, а не звездой тик-тока.

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Hummer H1

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Хаммеры — частые гости в наших подборках лучших объявлений. Но этот, кажется, самый брутальный. Весь в кенгурят­никах, с лебёдкой, багажником на крыше, на котором можно разместить два комплекта запасных колёс или небольшой домо­комплект. А в салоне — роскошь покруче, чем в некоторых лимузинах! Кстати, о лимузинах...

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Lincoln Town Car

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Вообще, мы не в восторге от лимузинов. Но это редкий случай, когда мы не смогли пройти мимо. То ли дело в том, что Линкольн выглядит так, будто его прокачивали в West Coast Customs под тщательным надзором Икзибита. То ли из-за того, что в этой машине можно почув­ствовать себя Снуп Догом не выезжая за пределы Востряково. Короче говоря, что-то в этом есть, и попробуйте убедить нас в обратном.

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