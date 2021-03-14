От электро-Мустанга до «девятки» без пробега: лучшие объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Тук-тук! Кто там? Семь самых крутых машин, которые прямо сейчас продаются на Авто.ру! Сегодня — сразу несколько «капсул времени», очень впечатляющие раритеты, а также один крайне занимательный электрокар. Как всегда, у нас варианты на любой вкус и кошелёк. Понеслась!
Ford Mustang Mach-E
Многим не нравится, что легендарное имя присвоили кроссоверу, да ещё и электрическому! Если честно — нам тоже. Зато тем, кто очень переживает за популяцию капибар, эта машина должна прийтись по душе. Выглядит стильно, выбросы нулевые и здоровенный экран, как у Теслы, тоже имеется.
Посмотреть объявление
ВАЗ-2109
Совсем недавно в наших подборках была вишнёвая «девятка» с очень небольшим пробегом. А сегодня — хэтчбек вообще без пробега! Заводские пломбы на местах, зеркала и брызговики ещё не прикручены, из всех дверей открывалась только водительская, а на учёте машина не стояла никогда. Сдувайте пыль с коллекции аудиокассет: в этой машине музыку можно слушать только с аналоговых носителей.
Посмотреть объявление
ГАЗ-24 «Волга»
Ещё одна отечественная «капсула»: «Волга», на одометре которой жалкие 332 километра! Автомобиль находится в частной коллекции, бережно обслуживался и практически не эксплуатировался. А какая обивка в салоне! Советский шик в своём эталонном виде.
Посмотреть объявление
BMW 5 серии
Это, конечно, не слишком традиционная «капсула времени», но данная «пятёрка» с 2000 года проехала всего 48 500 километров. Судя по фотографиям, салон, багажник и подкапотка находятся в идеальном состоянии. Если продавец не лукавит, то перед вами практически не бывший в употреблении 21-летний автомобиль по цене новой машины гольф-класса.
Посмотреть объявление
Bentley Continental
Современный Bentley Continental — машина хорошая и роскошная, но несколько скомпрометировавшая образ аристократичной двухдверки. То ли дело кабриолет 1992 года! Роскошная кожа, деревянная отделка, традиционный зелёный цвет кузова. В такой машине действительно чувствуешь себя аристократом, а не звездой тик-тока.
Посмотреть объявление
Hummer H1
Хаммеры — частые гости в наших подборках лучших объявлений. Но этот, кажется, самый брутальный. Весь в кенгурятниках, с лебёдкой, багажником на крыше, на котором можно разместить два комплекта запасных колёс или небольшой домокомплект. А в салоне — роскошь покруче, чем в некоторых лимузинах! Кстати, о лимузинах...
Посмотреть объявление
Lincoln Town Car
Вообще, мы не в восторге от лимузинов. Но это редкий случай, когда мы не смогли пройти мимо. То ли дело в том, что Линкольн выглядит так, будто его прокачивали в West Coast Customs под тщательным надзором Икзибита. То ли из-за того, что в этой машине можно почувствовать себя Снуп Догом не выезжая за пределы Востряково. Короче говоря, что-то в этом есть, и попробуйте убедить нас в обратном.