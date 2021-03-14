От электро-Мустанга до «девятки» без пробега: лучшие объявления на Авто.ру

Вообще, мы не в восторге от лимузинов. Но это редкий случай, когда мы не смогли пройти мимо. То ли дело в том, что Линкольн выглядит так, будто его прокачивали в West Coast Customs под тщательным надзором Икзибита. То ли из-за того, что в этой машине можно почув­ствовать себя Снуп Догом не выезжая за пределы Востряково. Короче говоря, что-то в этом есть, и попробуйте убедить нас в обратном.