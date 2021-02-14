От гоночной Лады 2105 до Lexus... Land Cruiser 200: лучшие объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
А вы помните, что через неделю будет три выходных? И это отличный повод не только перемерить все носки и галстуки, подаренные на 23 февраля, но и посмотреть живьём максимальное количество машин, на которых можно с удовольствием рассекать летом. Именно таких вариантов будет много в сегодняшней подборке. И, как всегда, у нас есть автомобили на любой вкус и кошелёк.
ВАЗ-2105
Перед вами — спортивная «жига» здорового человека, а не «пятёрки» и «семёрки», которые прямо сейчас заполнили парковки гипермаркетов и раздают боком. Это — профессиональная гоночная техника, которая продаётся с двумя моторами, двумя коробками передач и спортивным паспортом. Пороги, очевидно, «без следов сквозной коррозии».
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BMW Z3 M
Но если всё-таки хочется раздать бочком вокруг навеса для тележек, то надо делать это красиво. Например, на этой BMW Z3 M, которая в 21-летнем возрасте пребывает в идеальном состоянии. Возможно, секрет в том, что последние 20 лет машина пребывала в одних руках и вовремя обслуживалась. Короче говоря, двухдверка выглядит настолько хорошо, что ездить на ней боком хочется с максимальной осторожностью. А то и не заниматься этими глупостями вообще.
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Nissan 370Z Nismo
На прошлой неделе в нашей подборке был родстер 370Z, а теперь купе, да ещё и в «заряженной» версии от ателье Nismo. К сожалению, продавец поскупился на фотографии, но обещает очень хорошее состояние. В отличие от предыдущей BMW, эта машина уже поездила, а значит, и уничтожать задние покрышки на ней будет не так боязно и тревожно.
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Mercedes-Benz CL 63 AMG
Это не просто классный Мерседес, а уникальная возможность купить новый CL 63 AMG в 2021 году! Ведь такие машины не производят уже очень много лет, а на одометре этого экземпляра меньше 900 километров! Машину купили, но она как-то не пригодилась. Продавец утверждает, что в салоне до сих пор стоит запах нового автомобиля. Можно только позавидовать людям, которые могут позволить себе Mercedes-AMG, а потом забыть про него...
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Volvo C70
Этот Volvo проехал значительно больше предыдущего Мерседеса, поэтому «капсулой времени» его можно назвать с большой натяжкой. Однако автомобиль с 2005 года находится в одной семье, а также пребывает в полностью оригинальном состоянии. Да и что такое 50 000 километров для 16-летней шведской машины. Ещё чуть-чуть, и обкатка наконец-то будет пройдена.
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Jeep Wrangler
Jeep Wrangler предыдущего поколения — уже с завода отличный внедорожник, но для этого автомобиля, кажется, вообще не существует никаких преград. Дорожный просвет, по словам продавца, составляет 40 сантиметров! А от одного вида пружин и амортизаторов, которые заняли место стоковых элементов, глаза лезут на лоб. Но самое главное, что все переделки легализованы. Знакомьтесь, внедорожник нашей (и, надеемся, вашей) мечты.
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Lexus LX
Нет, мы не сошли с ума и это действительно Lexus LX. И, возможно, это самая странная переделка, которую нам доводилось видеть. Кто-то действительно взял дорестайлинговый LX 570 и снаружи переделал его под соплатформенный Land Cruiser 200! Почему шильдики всё ещё от Лексуса, мы не знаем. Внутри от