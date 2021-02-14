От гоночной Лады 2105 до Lexus... Land Cruiser 200: лучшие объявления на Авто.ру

Это не просто классный Мерседес, а уникальная возмож­ность купить новый CL 63 AMG в 2021 году! Ведь такие машины не производят уже очень много лет, а на одометре этого экземпляра меньше 900 километров! Машину купили, но она как-то не пригодилась. Продавец утверждает, что в салоне до сих пор стоит запах нового автомобиля. Можно только позавидовать людям, которые могут позволить себе Mercedes-AMG, а потом забыть про него...