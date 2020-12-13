От X5 в броне до MGA: лучшие объявления на Авто.ру

Не удивляйтесь: такие малыши в ретро­стиле и правда выпускались до 2000 года. Продавец утверждает, что перед нам не просто экземпляр из одной из последних партий, но ещё и пред­ставитель лимитиро­ванной серии Final Edition. Таких автомо­билей, по его словам, всего сто в мире! Причём малыш на фото­графиях, судя по описанию, не реставри­ровался и пребывает в полностью оригиналь­ном (и вместе с тем отличном) состоянии, включая краску. Ценник, конечно, великоват, но за такую редкость — почему бы и нет?