Жутко дорогие и очень странные автомобильные аксессуары

От X5 в броне до MGA: лучшие объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Как вы там? Не замёрзли? Мы — точно нет. Потому что искали для вас самые крутые, яркие и необычные авто­мобили из того великого много­образия, которое прямо сейчас продаётся на Авто.ру. Даже упрели немного. Поэтому наслаждайтесь нашей свежей подборкой, в которой, как всегда, есть варианты на любой вкус и кошелёк.

BMW X5

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Нет-нет, это не просто BMW X5, который каким-то чудом проехал за десять лет менее пяти тысяч кило­метров. Перед вами — брониро­ванный внедорожник, который эксплу­атиро­вался настолько бережно и нежно, что его хочется купить лишь для того, чтобы холить и лелеять дальше, а не подставлять под реагенты, осадки и пули. Хотя со всем этим он должен справиться без лишних трудностей.

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Infiniti QX80

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Автомобили Infiniti — нечастые гости в наших подборках, в отличие, например, от Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol. Но этот брутальный здоровяк в обвесе не смог оставить нас равно­душными. Вы только оцените отделку багажника! А как вам динамики в передних стойках? Помните видео, в которых музыка в машине крута настолько, что буквально сдувает сидящих в салоне людей? Кажется, с этой машиной вы сможете делать такие ролики ежедневно.

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Rover MINI Cooper

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Не удивляйтесь: такие малыши в ретро­стиле и правда выпускались до 2000 года. Продавец утверждает, что перед нам не просто экземпляр из одной из последних партий, но ещё и пред­ставитель лимитиро­ванной серии Final Edition. Таких автомо­билей, по его словам, всего сто в мире! Причём малыш на фото­графиях, судя по описанию, не реставри­ровался и пребывает в полностью оригиналь­ном (и вместе с тем отличном) состоянии, включая краску. Ценник, конечно, великоват, но за такую редкость — почему бы и нет?

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Suzuki Jimny

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Впечатляющий «джимник», согласны? Причём процесс его доработки не ограни­чился установкой колёс, которые были бы крупно­ваты даже Хаммеру. Машине переделали подвеску и тормоза, но куда важнее то, что у этого экзем­пляра новый, более мощный мотор. Если учесть, что стан­дартного агрегата этой модели не всегда хватало, чтобы забраться в более-менее крутую горку, эти колёса он, скорее всего, без понижайки не провернул бы вовсе.

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ЛуАЗ-969

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Если кому-то показалось, что перед вами какая-то китайская подделка под Mercedes-Benz G-класса, то вы глубоко заблуждаетесь! Это куда более серьёзная внедорожная техника, на которой можно залезть в самые страшные дебри. Конкретно этот ЛуАЗ получил полностью новый кузов, обра­ботанный даже в самых потаённых местах, новый мотор и много ещё чего: список переделок легко займёт лист А4, а то и не один. Един­ственное, что мы из него исключили бы — решётку радиатора от ВАЗ-2107: смотрится уж слишком потешно.

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Fiat 124 Spider

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Мы знаем, что это в некотором смысле Mazda MX-5 последнего поколения. И знаем, что 124-й — лучший авто­мобиль 2017 года по версии европейских геев. Но ещё это маленький и лёгкий родстер, построенный на очень способном и озорном шасси, в которое вставили весьма бодрый 160-сильный турбо­мотор. Един­ственное, что немного смущает, — «автомат», а не трушная «механика». С другой стороны, в пробках так даже удобнее.

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MG MGA

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Напоследок — родстер, к трушности которого вопросы могут возникнуть только у самых придир­чивых автомо­бильных фунфурье. Этот MG выпущен в 1962 году, под капотом у него стоит 90-силь­ный мотор 1.6, а прекрасное состояние получилось благодаря каче­ственной реставрации, проведённой в Европе.

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