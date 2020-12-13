От X5 в броне до MGA: лучшие объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Как вы там? Не замёрзли? Мы — точно нет. Потому что искали для вас самые крутые, яркие и необычные автомобили из того великого многообразия, которое прямо сейчас продаётся на Авто.ру. Даже упрели немного. Поэтому наслаждайтесь нашей свежей подборкой, в которой, как всегда, есть варианты на любой вкус и кошелёк.
BMW X5
Нет-нет, это не просто BMW X5, который каким-то чудом проехал за десять лет менее пяти тысяч километров. Перед вами — бронированный внедорожник, который эксплуатировался настолько бережно и нежно, что его хочется купить лишь для того, чтобы холить и лелеять дальше, а не подставлять под реагенты, осадки и пули. Хотя со всем этим он должен справиться без лишних трудностей.
Посмотреть объявление
Infiniti QX80
Автомобили Infiniti — нечастые гости в наших подборках, в отличие, например, от Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol. Но этот брутальный здоровяк в обвесе не смог оставить нас равнодушными. Вы только оцените отделку багажника! А как вам динамики в передних стойках? Помните видео, в которых музыка в машине крута настолько, что буквально сдувает сидящих в салоне людей? Кажется, с этой машиной вы сможете делать такие ролики ежедневно.
Посмотреть объявление
Rover MINI Cooper
Не удивляйтесь: такие малыши в ретростиле и правда выпускались до 2000 года. Продавец утверждает, что перед нам не просто экземпляр из одной из последних партий, но ещё и представитель лимитированной серии Final Edition. Таких автомобилей, по его словам, всего сто в мире! Причём малыш на фотографиях, судя по описанию, не реставрировался и пребывает в полностью оригинальном (и вместе с тем отличном) состоянии, включая краску. Ценник, конечно, великоват, но за такую редкость — почему бы и нет?
Посмотреть объявление
Suzuki Jimny
Впечатляющий «джимник», согласны? Причём процесс его доработки не ограничился установкой колёс, которые были бы крупноваты даже Хаммеру. Машине переделали подвеску и тормоза, но куда важнее то, что у этого экземпляра новый, более мощный мотор. Если учесть, что стандартного агрегата этой модели не всегда хватало, чтобы забраться в более-менее крутую горку, эти колёса он, скорее всего, без понижайки не провернул бы вовсе.
Посмотреть объявление
ЛуАЗ-969
Если кому-то показалось, что перед вами какая-то китайская подделка под Mercedes-Benz
Посмотреть объявление
Fiat 124 Spider
Мы знаем, что это в некотором смысле Mazda
Посмотреть объявление
MG MGA
Напоследок — родстер, к трушности которого вопросы могут возникнуть только у самых придирчивых автомобильных фунфурье. Этот MG выпущен в 1962 году, под капотом у него стоит