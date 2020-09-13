От «Кадета» до «Мустанга»: лучшие объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
«Когда же у вас закончатся эти отличные, великолепные и потрясающие машины?!» — задаются вопросом некоторые из вас. А что мы? Мы сами в шоке от того, сколько отличных машин появляется в продаже на Авто.ру буквально каждый день. Мы выбираем из них самые крутые и подходящие под нашу генеральную линию: они должны быть на любой вкус и кошелёк. В общем, наслаждайтесь.
Opel Kadett
Этот Опель пережил полную реставрацию, неоднократно принимал участие в автомобильных выставках, а также появлялся на страницах отечественной автопрессы. В общем, «Кадет» жил активно и интересно. Но цена просто шокирует — меньше 700 000 рублей за такое сокровище! Это вообще законно?!
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Toyota Altezza
Всё время откладываете свой дебют в большом дрифте до лучших времён, потому что строить машину долго, а покупать готовую — дорого? На самом деле, не так уж и дорого. Вот, например, полностью готовая для участия в профессиональных соревнованиях Toyota Altezza с легендарным мотором 2JZ-GTE под капотом, доработанной трансмиссией и гидравлическим ручником. И всё это — по цене бюджетного седана. Ну что же, пора?
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Isuzu VehiCross
По словам продавца, в 2001-м эту машину в подарок за победу в соревнованиях по триатлону Ironman получил американец Тим ДеБум, но машина ему не пригодилась и один из самых выносливых людей планеты её продал. Потом VehiCross каким-то образом очутился в России. В объявлении говорится, что юридических и технических проблем у машины нет. Это, конечно, не автомобиль Майкла Джордана, но его новому владельцу тоже будет, что рассказать друзьям.
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Classic Motor Carriages Tiffany
По всей машине навешаны шильдики Cadillac, под капотом стоит пятилитровый двигатель от Ford, а донором для этого почти шестиметрового чудовища стало купе Mercury Cougar. На самом деле, такие машины до середины
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Porsche 356
А вот теперь никаких подвохов и подводных камней. Это Porsche 356 1964 года из частной коллекции, состояние которого если не идеальное, то близкое к нему. Машина реставрировалась, она на ходу, все документы имеются. Вот уж правда можно купить, чтобы ездить, а можно — чтобы копить деньги: вряд ли этот Porsche будет дешеветь с годами.
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Rover Mini
Честно говоря, этот Mini вызывает противоречивые чувства. Снаружи — прямо конфетка. Видно, что автомобиль после приличной реставрации. А вот восстанавливая салон, кажется, кто-то перестарался. Конечно, в середине
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Ford Mustang
Это не машина, а настоящий сатана! Гигантский мотор, огромный компрессор, 662 лошадиные силы на задний привод и механическая (да, механическая!) коробка передач. Не в наших правилах такое говорить, но, если вы собрались приобрести такой автомобиль — вы уверены, что справитесь с ним?