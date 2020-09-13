От «Кадета» до «Мустанга»: лучшие объявления на Авто.ру

«Когда же у вас закончатся эти отличные, великолепные и потрясающие машины?!» — задаются вопросом некоторые из вас. А что мы? Мы сами в шоке от того, сколько отличных машин появляется в продаже на Авто.ру буквально каждый день. Мы выбираем из них самые крутые и подходящие под нашу генеральную линию: они должны быть на любой вкус и кошелёк. В общем, наслаждайтесь.