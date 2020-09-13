Спрос на подержанные автомобили в России в августе приблизился к рекорду

От «Кадета» до «Мустанга»: лучшие объявления на Авто.ру

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Александр Мирошкин

«Когда же у вас закончатся эти отличные, великолепные и потрясающие машины?!» — задаются вопросом некоторые из вас. А что мы? Мы сами в шоке от того, сколько отличных машин появляется в продаже на Авто.ру буквально каждый день. Мы выбираем из них самые крутые и подходящие под нашу генеральную линию: они должны быть на любой вкус и кошелёк. В общем, наслаждайтесь.

Opel Kadett

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Этот Опель пережил полную реставрацию, неодно­кратно принимал участие в авто­мобильных выставках, а также появлялся на страницах отече­ственной автопрессы. В общем, «Кадет» жил активно и интересно. Но цена просто шокирует — меньше 700 000 рублей за такое сокровище! Это вообще законно?!

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Toyota Altezza

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Всё время откладываете свой дебют в большом дрифте до лучших времён, потому что строить машину долго, а покупать готовую — дорого? На самом деле, не так уж и дорого. Вот, например, полностью готовая для участия в профессиональных соревно­ваниях Toyota Altezza с легендарным мотором 2JZ-GTE под капотом, доработанной трансмиссией и гидравличе­ским ручником. И всё это — по цене бюджетного седана. Ну что же, пора?

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Isuzu VehiCross

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По словам продавца, в 2001-м эту машину в подарок за победу в соревно­ваниях по триатлону Ironman получил американец Тим ДеБум, но машина ему не пригодилась и один из самых выносливых людей планеты её продал. Потом VehiCross каким-то образом очутился в России. В объяв­лении говорится, что юридических и технических проблем у машины нет. Это, конечно, не авто­мобиль Майкла Джордана, но его новому владельцу тоже будет, что рассказать друзьям.

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Classic Motor Carriages Tiffany

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По всей машине навешаны шильдики Cadillac, под капотом стоит пяти­литровый двигатель от Ford, а донором для этого почти шести­метрового чудовища стало купе Mercury Cougar. На самом деле, такие машины до середины 1990-х выпускала компания Classic Motor Carriage, базиру­ющаяся в Майами. Короче говоря, в родо­словной этой двухдверки без пол-литра не разберёшься, но смотрится эффектно и очень по-гангстерски.

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Porsche 356

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А вот теперь никаких подвохов и подводных камней. Это Porsche 356 1964 года из частной коллекции, состояние которого если не идеальное, то близкое к нему. Машина реставри­ровалась, она на ходу, все документы имеются. Вот уж правда можно купить, чтобы ездить, а можно — чтобы копить деньги: вряд ли этот Porsche будет дешеветь с годами.

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Rover Mini

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Честно говоря, этот Mini вызывает противо­речивые чувства. Снаружи — прямо конфетка. Видно, что авто­мобиль после приличной реставрации. А вот восстанав­ливая салон, кажется, кто-то пере­старался. Конечно, в середине 1990-х британские хэтчбеки тоже были далеки от родо­началь­ников, но этот интерьер выглядит уж слишком современным. Впрочем, может, это и неплохо.

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Ford Mustang

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Это не машина, а настоящий сатана! Гигантский мотор, огромный компрессор, 662 лошадиные силы на задний привод и механическая (да, механиче­ская!) коробка передач. Не в наших правилах такое говорить, но, если вы собрались приобрести такой автомобиль — вы уверены, что справитесь с ним?

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Лучшая машина этой недели...

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