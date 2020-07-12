«Японцы» уже не те: изучаем рейтинги (не)надёжности в разных странах

От Писты до Интеграле: самые интересные объявления недели на Авто.ру

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Константин Новацкий

Не знаем, как для вас, а для нас изучение объявлений на Авто.ру — своего рода путеше­ствие. По странам, эпохам и даже человеческим характерам. Никогда не знаешь, что найдёшь на следующей странице — но обязательно будет интересно. В общем, отличный вариант для совре­менного мира, по которому живьём пока особо и не поездишь. И вот семь самых ярких открыток из нашей последней экспедиции.

Ferrari 488 Pista

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Трек. Автодром. Гоночная трасса. Именно так переводится на русский нормальное итальян­ское слово «pista». И несмотря на то, что этому купе разрешено ездить по дорогам общего пользо­вания, от боевых версий, выступающих в Ле-Мане, оно позаим­ствовало очень многое. Серьёзно улучшенная аэро­динамика, облегчённый кузов — и 720 лошадиных сил, снятых с битурбо-V8 объёмом 3,9 литра. Разгон до 100 км/ч итальянцам пришлось указывать с точностью до сотых: он занимает ровно 2,85 секунды. А ещё весь тираж из 3500 машин был раскуплен до начала произ­водства. Поэтому найти чуть подер­жанный экземпляр по цене нового — считайте, большая удача.

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Mercedes-Benz EQC

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А вот не менее заманчивое предложение: первый серийный электро­кроссовер Mercedes-Benz! Официальные поставки в Россию пока не начались, но, если вы захотите, такая машина приедет в наши края всего за две-три недели. Причём в лимити­рованной версии First Edition, посвящённой самому первому авто­мобилю Карла Бенца — шильдики «1886» намекают как раз на год его постройки. В общем, если сосед уже заказал электрический паркетник Audi e-tron по официальным каналам, это неплохой способ ему ответить. Пусть даже с серьёзной переплатой.

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Toyota Land Cruiser 100

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Впрочем, цену нового футуристичного Мерседеса в 7,5 миллиона рублей мы готовы принять. А вот понять, за что владелец этого 16-лет­него «Крузака» с 200-тысячным пробегом хочет целых пять миллионов, — задачка, так сказать, со звёздочкой. В объяв­лении он пишет, что именно столько было вложено в постройку авто­мобиля, от которого в итоге остались только рама и мотор. Хотя кузов, на наш вкус, тоже выглядит вполне серийным. Все подроб­ности обещаны по телефону, так что если решите полюбо­пыт­ствовать — расскажите потом в комментариях, что там и как.

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Excalibur Series V

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Вы наверняка знакомы с маркой Excalibur по свадебным лиму­зинам, безвкуснее которых могут быть только «кареты», сделанные из Chrysler PT Cruiser. Так вот, не верьте: это не Экска­либуры, а наглые подделки. Ориги­нальные же машины этой марки выглядели вот так — достаточно аккуратной и почти не китчевой стили­зацией под классиче­ский родстер Mercedes-Benz 500K. И тут мы хотели написать, что в Excalibur Series V используются современ­ные агрегаты от Ford и GM… А потом поняли, что самой машине уже больше 30 лет! Вот такая классическая неоклассика.

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Cadillac Fleetwood Brougham

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Кто хочет почувствовать себя президентом? Причём не нашим, а американ­ским! Если верить объяв­лению, сделан этот лимузин той же компанией O’Gara-Heiss & Eisenhardt, что готовила машины для первых лиц США аж с 1943 года. Правда, этот Cadillac датирован 1991 годом — а тогда Америкой правил старший Джордж Буш, и пере­двигался он на Линкольне. Да и оснащение простенькое: велюровый салон и никаких тебе роскошеств вроде бара, теле­визора, спутниковой связи и чёрт знает чего ещё, чем там пользуются президенты. Но мощная броня и правильная эстетика всё равно на месте!

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ГАЗ-2308 «Атаман»

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Если же вам больше по душе отечествен­ный автопром, то вот настоящая жемчужина: эксперимен­тальный пикап ГАЗ, который так и не добрался до серийного произ­водства. На сегодняшний день таких машин остались считанные единицы, а этот экзем­пляр, судя по фото­графиям, ещё и живее всех живых. Так как речь идёт о прототипах, комплекто­вались такие машины по-разному. Здесь — полный привод с понижающей передачей и блоки­ровкой центрального диффе­ренциала в сочетании с самым простым двигателем: 2,3-литровой «четвёркой» на 98 сил. А ещё, судя по всему, это один из самых последних выпущенных экземпляров.

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Lancia Delta HF Integrale

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Пожалуй, такой мы эту раллийную знаменитость не видели никогда. Перед нами одна из поздних версий — Evoluzione I, с расширен­ным кузовом, пере­работанной подвеской и форсиро­ванным до 210 сил мотором. Их было сделано всего 5619 штук, и уж точно легендарную «Грале» не ожидаешь увидеть в цвете хаки, с нестан­дартным рулём и ковриками с Багзом Банни. Мы не шутим! С другой стороны, машину явно любят (хоть и особенной любовью), так что если вы давно искали живую Дельту, но никак не могли её найти — это один из лучших шансов.

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Самая интересная машина в подборке — это…

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