От Писты до Интеграле: самые интересные объявления недели на Авто.ру

Впрочем, цену нового футуристичного Мерседеса в 7,5 миллиона рублей мы готовы принять. А вот понять, за что владелец этого 16-лет ­него «Крузака» с 200-тысячным пробегом хочет целых пять миллионов, — задачка, так сказать, со звёздочкой. В объяв­лении он пишет, что именно столько было вложено в постройку авто­мобиля, от которого в итоге остались только рама и мотор. Хотя кузов, на наш вкус, тоже выглядит вполне серийным. Все подроб­ности обещаны по телефону, так что если решите полюбо­пыт­ствовать — расскажите потом в комментариях, что там и как.