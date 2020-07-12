От Писты до Интеграле: самые интересные объявления недели на Авто.ру
Константин Новацкий
Не знаем, как для вас, а для нас изучение объявлений на Авто.ру — своего рода путешествие. По странам, эпохам и даже человеческим характерам. Никогда не знаешь, что найдёшь на следующей странице — но обязательно будет интересно. В общем, отличный вариант для современного мира, по которому живьём пока особо и не поездишь. И вот семь самых ярких открыток из нашей последней экспедиции.
Ferrari 488 Pista
Трек. Автодром. Гоночная трасса. Именно так переводится на русский нормальное итальянское слово «pista». И несмотря на то, что этому купе разрешено ездить по дорогам общего пользования, от боевых версий, выступающих в
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Mercedes-Benz EQC
А вот не менее заманчивое предложение: первый серийный электрокроссовер Mercedes-Benz! Официальные поставки в Россию пока не начались, но, если вы захотите, такая машина приедет в наши края всего за две-три недели. Причём в лимитированной версии First Edition, посвящённой самому первому автомобилю Карла Бенца — шильдики «1886» намекают как раз на год его постройки. В общем, если сосед уже заказал электрический паркетник Audi
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Toyota Land Cruiser 100
Впрочем, цену нового футуристичного Мерседеса в 7,5 миллиона рублей мы готовы принять. А вот понять, за что владелец этого
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Excalibur Series V
Вы наверняка знакомы с маркой Excalibur по свадебным лимузинам, безвкуснее которых могут быть только «кареты», сделанные из Chrysler PT Cruiser. Так вот, не верьте: это не Экскалибуры, а наглые подделки. Оригинальные же машины этой марки выглядели вот так — достаточно аккуратной и почти не китчевой стилизацией под классический родстер Mercedes-Benz 500K. И тут мы хотели написать, что в Excalibur Series V используются современные агрегаты от Ford и GM… А потом поняли, что самой машине уже больше 30 лет! Вот такая классическая неоклассика.
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Cadillac Fleetwood Brougham
Кто хочет почувствовать себя президентом? Причём не нашим, а американским! Если верить объявлению, сделан этот лимузин той же компанией O’Gara-Heiss & Eisenhardt, что готовила машины для первых лиц США аж с 1943 года. Правда, этот Cadillac датирован 1991 годом — а тогда Америкой правил старший Джордж Буш, и передвигался он на Линкольне. Да и оснащение простенькое: велюровый салон и никаких тебе роскошеств вроде бара, телевизора, спутниковой связи и чёрт знает чего ещё, чем там пользуются президенты. Но мощная броня и правильная эстетика всё равно на месте!
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ГАЗ-2308 «Атаман»
Если же вам больше по душе отечественный автопром, то вот настоящая жемчужина: экспериментальный пикап ГАЗ, который так и не добрался до серийного производства. На сегодняшний день таких машин остались считанные единицы, а этот экземпляр, судя по фотографиям, ещё и живее всех живых. Так как речь идёт о прототипах, комплектовались такие машины по-разному. Здесь — полный привод с понижающей передачей и блокировкой центрального дифференциала в сочетании с самым простым двигателем: 2,3-литровой «четвёркой» на 98 сил. А ещё, судя по всему, это один из самых последних выпущенных экземпляров.
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Lancia Delta HF Integrale
Пожалуй, такой мы эту раллийную знаменитость не видели никогда. Перед нами одна из поздних версий — Evoluzione I, с расширенным кузовом, переработанной подвеской и форсированным до 210 сил мотором. Их было сделано всего 5619 штук, и уж точно легендарную «Грале» не ожидаешь увидеть в цвете хаки, с нестандартным рулём и ковриками с Багзом Банни. Мы не шутим! С другой стороны, машину явно любят (хоть и особенной любовью), так что если вы давно искали живую Дельту, но никак не могли её найти — это один из лучших шансов.