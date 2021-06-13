От золотой Импалы до «крипто-Крузака»: объявления недели на Авто.ру

С именем Evora в 2021 году связана знаковая новость: компания Lotus попрощалась со своим средне­моторным купе, анонсировав принципи­ально новую модель. Так что шустрой и весьма симпатичной «Эворе» стоит помахать платочком. Или банковской картой, призывая продавца конкретно этого экзем­пляра обратить на себя внимание. Судя по описанию и фото­графиям, спорткар выглядит отлично, а факт отсутствия ДТП и редкость самой модели в России добавляют очков.

Напомним, что под моторной крышкой этого Lotus скрывается 3,5-литровая тойотовская «шестёрка» мощностью 280 сил, состыкованная с шестиступен­чатой «механикой» Getrag.