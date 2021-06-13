Красивый и «незаконный» Porsche. Фотопост

От золотой Импалы до «крипто-Крузака»: объявления недели на Авто.ру

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Константин Новацкий

Надеемся, что Гидрометцентр — единственное, что огорчало вас на этой неделе. Чтобы компенсировать недостаток витамина D, мы собрали яркие и свежие объявления с просторов Авто.ру — от хэтчбека цвета безоблачного неба до золотистого, как песок, хардтопа. Про кабриолеты и внедорожники, разумеется, тоже не забыли. Приступайте к просмотру!

ЗАЗ-965
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Маленький горбатый 27-сильный «Запорожец» способен мигом поднять настроение! Во-первых, 55-летний советский малыш безумно милый. Во-вторых, он технически исправен и визуально идеален, а в‑третьих — снабжён небольшими современными улучшениями, что должно упростить ежедневную эксплуатацию. Да-да, владелец предлагает кататься на этом ЗАЗике не только по выходным и праздникам.

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Mercedes-Benz 220 SE W128
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Мы обещали вам кабриолет, но нашли сразу «два в одном»: и олдтаймер, и машину с открытым верхом. «Мерседесов-открывашек» в этом кузове было сделано немного — чуть больше тысячи — что лишь увеличивает ценность находки. К тому же этот «Понтон» прошёл ряд реставраци­онных работ в Германии и готов демонстри­ровать всем и каждому идеальный кузов и настроенный шести­цилиндровый мотор с механическим впрыском от Bosch. В обмен на деньги продавец предлагает окунуться в ту эпоху, когда «Мерседесы» не ломались, а девушки не носили татуировок. Что ж, неплохая сделка...

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Mazda MX-30
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Да-да, это — первый серийный электрокар от Mazda с буквенным индексом, прежде украшавшим спортивные двухдверки, и распашными полудверьми, как у роторного купе. Такие времена: даже фордовские «Мустанги» стали электрическими. А под кузовными панелями Мазды скрывается начинка e‑Skyactiv, включающая в себя электромотор мощностью 145 сил и охлаждаемый блок батарей на 35,5 кВт·ч. Дальнобойность «тридцатки» по циклу WLTP может достигать 262 километров, а добывать энергию на электро-АЗС можно и через штекер ChaDeMo (как у Теслы), и по стандарту CCS (как у BMW и VW). Переменному току Mazda тоже рада.

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Chevrolet Impala
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Знаем, вы бросились листать фото, даже не пытаясь разузнать цену этого американского хардтопа. Что ж, прайс не назвать гуманным: как-никак, за 63-летний автомобиль со слабой пассивной безопасностью, полным отсутствием ассистентов вождения и эйрбегов придётся выложить как за новейший S‑класс. С другой стороны, едва ли актуальный и «умный» седан в кузове W223 спустя полвека будет вызывать столько же эмоций, сколько олдскульный «американец» с пышным дизайном. Помимо неповторимого двухдверного кузова Impala готова предложить пневмо­подвеску, электрические стекло­подъёмники, усилитель руля и коробку-автомат. По меркам времени — ого-го!

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Ford Mustang
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Больше машин из-за океана? Пожалуйста! Этот Мустанг 1965 года выпуска отлично подойдёт тем, кто тащится от красного цвета: помимо кузова, яркий оттенок встречается на кожаных сиденьях, панелях, дверной обивке и полу. А всё, что не горит «кострами рябин», блестит полиро­ванным металлом и лакиро­ванным деревом. Под капотом тоже много хрома, но главное — там стоит 4,7-литровый V8 Cobra 289: 270 «лошадей» и породистый рык — к вашим услугам.

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Lotus Evora
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С именем Evora в 2021 году связана знаковая новость: компания Lotus попрощалась со своим средне­моторным купе, анонсировав принципи­ально новую модель. Так что шустрой и весьма симпатичной «Эворе» стоит помахать платочком. Или банковской картой, призывая продавца конкретно этого экзем­пляра обратить на себя внимание. Судя по описанию и фото­графиям, спорткар выглядит отлично, а факт отсутствия ДТП и редкость самой модели в России добавляют очков.

Напомним, что под моторной крышкой этого Lotus скрывается 3,5-литровая тойотовская «шестёрка» мощностью 280 сил, состыкованная с шестиступен­чатой «механикой» Getrag.

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Toyota Land Cruiser 70
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Кто-то сказал Toyota? Да, на этой неделе у марки настоящий праздник: наконец, дебютировала новейшая «трёхсотка»! По такому поводу мы отыскали на Авто.ру Land Cruiser покруче, постарше и подороже.

Внедорожник «семидесятой» серии, несмотря на угловатый дизайн, был выпущен в 2019 году в рамках перезапуска поколения, и выглядит так, что глаз не отвести. «Крузак» успел побывать в Эмиратах, на российской таможне и в тюнинг-ателье, где получил улучшенную шумоизоляцию, антикор и защитную плёнку на кузов. Самую полную для модели комплектацию и личный вклад в доработки продавец оценил в 6 888 888 рублей. В качестве платы готов принять криптовалюту: два с половиной биткойна, например.

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И лучшая машина в этой подборке — это…

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