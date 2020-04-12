От Turismo до Stradale: самые интересные объявления недели на Авто.ру

Для кого-то это — ридикюль на колёсах, хотя на самом деле перед нами — прирож­дённый убийца! Компактный, юркий, мощный, а этот экзем­пляр ещё и в хорошем состоянии: в Россию 595-й из Германии ввёз его же един­ственный владелец, но столкнулся с небольшой трудностью: хэтчбек оказался слишком маленьким. Если для вас это не проблема, то дерзайте!