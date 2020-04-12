Стилем по грязи: когда ты сразу и крутой внедорожник, и звезда инстаграма

От Turismo до Stradale: самые интересные объявления недели на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Мы оптимисты и считаем, что когда-нибудь коронавирус отступит, люди выйдут на улицы и некоторые из них наверняка захотят прикупить крутую машину на деньги, сэконом­ленные на бизнес-ланчах и метро. Так вот — читатели наших ежене­дельных подборок точно будут знать, чего хотеть. Потому что здесь мы собираем самые крутые, яркие, интересные и необычные автомобили, которые прямо сейчас продают на Авто.ру.

Abarth 595 Turismo

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Для кого-то это — ридикюль на колёсах, хотя на самом деле перед нами — прирож­дённый убийца! Компактный, юркий, мощный, а этот экзем­пляр ещё и в хорошем состоянии: в Россию 595-й из Германии ввёз его же един­ственный владелец, но столкнулся с небольшой трудностью: хэтчбек оказался слишком маленьким. Если для вас это не проблема, то дерзайте!

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Audi A6 Allroad

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Нет, это не RS6: от реактивного сарая тут только интерьер. Проект построили на базе припод­нятого A6 Allroad! Да-да, все эти диффузоры, сплиттеры и элероны повесили на вседорожный универсал, который в стоке способен на небольшие подвиги на бездорожье! Это, пожалуй, даже к лучшему — вся навесная красота будет далеко от потенци­ально опасных «лежаков» и бордюров.

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Mercedes-AMG GT S

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Важный вопрос — какой Mercedes-AMG GT круче: зелёный GT R с прошлой недели или этот? Да, сегодня здесь «простенькая» S-версия с мотором на «каких-то» 510 л.с., но оцените обвес! Это же почти гоночная машина! Однако, как на ней ездить, скажем, по вечно ремонтируемому МКАДу, непонятно...

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Alpina Z8

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BMW Z8 — автомобиль редкий сам по себе, а версия от Alpina — вообще экс­клюзив! Изначально планиро­валось сделать 333 такие машины, но позже тираж увеличили до 555 единиц. Один из них прямо сейчас продают на Авто.ру! Продавец утверждает, что это — 499-й по счёту авто­мо­биль. Короче говоря, ничего удиви­тельного, что за родстер просят астрономи­ческие 30 000 000 рублей.

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Bentley Turbo R

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Ещё одна действительно редкая машина в этой подборке. Всего компания Bentley выпустила чуть более семи тысяч экзем­пляров Turbo R за 12 лет производ­ства — современных Continental GT за год собирают больше! Ну а стиль вообще зашкаливает. При этом за седан просят столько же, сколько за новую «трёшку» BMW. Надо брать.

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Hummer H1

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Эта машина в представлении не нуждается. Даже с завода H1 может ездить чуть ли не вер­тикально, а эту машину дополни­тельно прокачали кенгурят­никами, лестницами и экспедици­онным багажником. Внедорожник готовы продать или обменять на квартиру в Москве. Есть у кого-нибудь лишняя?

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Dallara Stradale

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Этой машине ещё только предстоит приехать в Россию, но вы вдумайтесь — это первая дорожная модель компании Dallara, которая созда­вала гоночные автомо­били, когда многие читатели, да и автор этого текста ещё не родились! Если термин «гоночные машины» для вас слишком абстрактный, то «болид Формулы-1» должен быть понятнее.

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