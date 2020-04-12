От Turismo до Stradale: самые интересные объявления недели на Авто.ру
Александр Мирошкин
Мы оптимисты и считаем, что когда-нибудь коронавирус отступит, люди выйдут на улицы и некоторые из них наверняка захотят прикупить крутую машину на деньги, сэкономленные на бизнес-ланчах и метро. Так вот — читатели наших еженедельных подборок точно будут знать, чего хотеть. Потому что здесь мы собираем самые крутые, яркие, интересные и необычные автомобили, которые прямо сейчас продают на Авто.ру.
Abarth 595 Turismo
Для кого-то это — ридикюль на колёсах, хотя на самом деле перед нами — прирождённый убийца! Компактный, юркий, мощный, а этот экземпляр ещё и в хорошем состоянии: в Россию
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Audi A6 Allroad
Нет, это не RS6: от реактивного сарая тут только интерьер. Проект построили на базе приподнятого A6 Allroad! Да-да, все эти диффузоры, сплиттеры и элероны повесили на вседорожный универсал, который в стоке способен на небольшие подвиги на бездорожье! Это, пожалуй, даже к лучшему — вся навесная красота будет далеко от потенциально опасных «лежаков» и бордюров.
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Mercedes-AMG GT S
Важный вопрос — какой Mercedes-AMG GT круче: зелёный
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Alpina Z8
BMW Z8 — автомобиль редкий сам по себе, а версия от Alpina — вообще эксклюзив! Изначально планировалось сделать 333 такие машины, но позже тираж увеличили до 555 единиц. Один из них прямо сейчас продают на Авто.ру! Продавец утверждает, что это —
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Bentley Turbo R
Ещё одна действительно редкая машина в этой подборке. Всего компания Bentley выпустила чуть более семи тысяч экземпляров Turbo R за 12 лет производства — современных Continental GT за год собирают больше! Ну а стиль вообще зашкаливает. При этом за седан просят столько же, сколько за новую «трёшку» BMW. Надо брать.
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Hummer H1
Эта машина в представлении не нуждается. Даже с завода H1 может ездить чуть ли не вертикально, а эту машину дополнительно прокачали кенгурятниками, лестницами и экспедиционным багажником. Внедорожник готовы продать или обменять на квартиру в Москве. Есть у кого-нибудь лишняя?
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Dallara Stradale
Этой машине ещё только предстоит приехать в Россию, но вы вдумайтесь — это первая дорожная модель компании Dallara, которая создавала гоночные автомобили, когда многие читатели, да и автор этого текста ещё не родились! Если термин «гоночные машины» для вас слишком абстрактный, то «болид Формулы-1» должен быть понятнее.