Они существуют! Мы нашли семь советских «капсул времени»

От Субурбана до хот-рода: лучшие объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Конец каждой недели для редакции Журнала Авто.ру — труднейшее время! Потому что за семь дней в продаже появляется столько крутых авто­мобилей, что просидеть за их просмотром можно пару дней. А выбрать из них для подборки лучших машин недели надо всего семь. Это как попытаться пере­пробовать все пирожные в кондитерской: невероятно трудно. Почти невозможно! Но мы вновь справились и подобрали варианты на любой вкус и кошелёк. Наслаждайтесь!

Chevrolet Suburban

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Судьба-злодейка фактически оставила россиян без авто­мобилей Chevrolet. И хотя не все они так уж велико­лепны, в линейке бренда есть очень хариз­матичные авто­мобили. Вроде огромного Suburban. Перед вами — модель последнего поколения с 355-сильным мотором, кожаным салоном и деревянной отделкой. Хотите знать, как чувствуют себя спецагенты ФБР? Эта тачка может подсказать!

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Ford Mustang

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Перед вами — Shelby Cobra GT350 1968 года выпуска! Легенда, а не машина! Такие «заряжен­ные» Мустанги тогда делал не Ford, а компания самого Кэролла Шелби! По словам продавца, всего в 1968-м выпустили лишь 404 таких кабриолета. Правда, машина стоит на европейском учёте и требует оформ­ления россий­ских документов. Это обойдётся ещё примерно в три миллиона рублей. Впрочем, что такое три миллиона для человека, который готов выложить за машину в четыре раза больше, не так ли?

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Range Rover

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Внедорожник, с которого по сути и началась история леген­дарного суббренда. Но ценность этого экзем­пляра намного выше. С 1985 года авто­мобиль проехал лишь 38 000 кило­метров! Продавец утверждает, что столь скромный пробег (чуть более 1000 километров за год в среднем) обусловлен следующим: 27 лет авто­мобиль стоял в гараже и не ездил. Потом его выкатили, отреставри­ровали и, видимо, чтобы не загонять обратно, решили продать.

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Mitsubishi 3000 GT

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Не любите высокие машины, но хотели бы какую-нибудь «капсулу» времени? Ловите — Mitsubishi 3000 GT 1999 года и со смехо­творным пробегом 16 000 кило­метров. Конечно, это не Toyota Supra, не Mazda RX-7, не Honda NSX, но тоже весьма заниматель­ная модель. Не хочется повторяться: просто посмотрите наше видео об этой ракете.

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Toyota Crown

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Ну... эм... блин... Мы даже и не знаем, что тут добавить. За 25 000 000 рублей вы можете купить авто­мобиль, обшитый кожей бизона... снаружи. Ну а вдруг...

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ЗАЗ-968

Классическая история советского авто­мобиля: купили и как сокровище закрыли в гараже на долгие годы. В данном случае речь идёт о 34-лет­нем сроке. От магазина до гаража «Запорожец» проехал всего три кило­метра! Однако машине явно требуется забота и реставрация. Хочется верить, что под санти­метровым слоем пыли и коробками скрыва­ется ещё более-менее хорошая краска.

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«Москвич»

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Хот-род на базе старого «Москвича»? Чёрт побери, да почему бы и нет?! По словам продавца, доделать осталось только салон, в том числе поменять «стрёмный руль». Судя по тому, что на машине имеются реги­страци­онные знаки, её можно попробовать поставить на учёт. Хотели бы ездить на таком на работу?

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