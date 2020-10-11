От Субурбана до хот-рода: лучшие объявления на Авто.ру

Перед вами — Shelby Cobra GT350 1968 года выпуска! Легенда, а не машина! Такие «заряжен­ные» Мустанги тогда делал не Ford, а компания самого Кэролла Шелби! По словам продавца, всего в 1968-м выпустили лишь 404 таких кабриолета. Правда, машина стоит на европейском учёте и требует оформ­ления россий­ских документов. Это обойдётся ещё примерно в три миллиона рублей. Впрочем, что такое три миллиона для человека, который готов выложить за машину в четыре раза больше, не так ли?