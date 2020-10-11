От Субурбана до хот-рода: лучшие объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Конец каждой недели для редакции Журнала Авто.ру — труднейшее время! Потому что за семь дней в продаже появляется столько крутых автомобилей, что просидеть за их просмотром можно пару дней. А выбрать из них для подборки лучших машин недели надо всего семь. Это как попытаться перепробовать все пирожные в кондитерской: невероятно трудно. Почти невозможно! Но мы вновь справились и подобрали варианты на любой вкус и кошелёк. Наслаждайтесь!
Chevrolet Suburban
Судьба-злодейка фактически оставила россиян без автомобилей Chevrolet. И хотя не все они так уж великолепны, в линейке бренда есть очень харизматичные автомобили. Вроде огромного Suburban. Перед вами — модель последнего поколения с 355-сильным мотором, кожаным салоном и деревянной отделкой. Хотите знать, как чувствуют себя спецагенты ФБР? Эта тачка может подсказать!
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Ford Mustang
Перед вами — Shelby Cobra GT350 1968 года выпуска! Легенда, а не машина! Такие «заряженные» Мустанги тогда делал не Ford, а компания самого Кэролла Шелби! По словам продавца, всего в
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Range Rover
Внедорожник, с которого по сути и началась история легендарного суббренда. Но ценность этого экземпляра намного выше. С 1985 года автомобиль проехал лишь 38 000 километров! Продавец утверждает, что столь скромный пробег (чуть более 1000 километров за год в среднем) обусловлен следующим: 27 лет автомобиль стоял в гараже и не ездил. Потом его выкатили, отреставрировали и, видимо, чтобы не загонять обратно, решили продать.
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Mitsubishi 3000 GT
Не любите высокие машины, но хотели бы какую-нибудь «капсулу» времени? Ловите — Mitsubishi 3000 GT 1999 года и со смехотворным пробегом 16 000 километров. Конечно, это не Toyota Supra, не Mazda
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Toyota Crown
Ну... эм... блин... Мы даже и не знаем, что тут добавить. За
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ЗАЗ-968
Классическая история советского автомобиля: купили и как сокровище закрыли в гараже на долгие годы. В данном случае речь идёт о
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«Москвич»
Хот-род на базе старого «Москвича»? Чёрт побери, да почему бы и нет?! По словам продавца, доделать осталось только салон, в том числе поменять «стрёмный руль». Судя по тому, что на машине имеются регистрационные знаки, её можно попробовать поставить на учёт. Хотели бы ездить на таком на работу?