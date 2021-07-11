От Манты до Князя: объявления недели на Авто.ру
Константин Новацкий
Как с пользой потратить часок-другой, скрываясь от жаркого солнца? Найти уютную веранду, куда пускают без надоедливых пропусков, и открыть свежую, как фреш, подборку объявлений — за просмотр этих автомобилей мы не потребуем ни паспорта, ни QR-кода!
Привет, заокеанские пятидесятые! Смелость в стиле, яркость в цвете, дух в металле. А ещё — простор в габаритах: припарковать в городе 5,4-метровую двухдверку безо всяких парктроников вряд ли получится с первого раза. С другой стороны, каждый променад по городу на 253-сильной (5,7 литра) «Импале» превращается в праздник как для владельца, так и для окружающих. Всего-то и нужно, что раздобыть просторный гараж и облегчить банковский счёт на приличную сумму.
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Для покупки этого советского универсала денег нужно намного больше. Вас это непременно удивит, ведь расстаться с «двойкой» её нынешний владелец готов за сумму не меньше десяти миллионов рублей! Частично сказочный оверпрайс объясняется пробегом в 87 километров, а также идеальным состоянием автомобиля: кузов и агрегаты с 1984 года не видели ни ржавчины, ни износа, а из пяти дверей за тридцать семь лет открывалась лишь одна, водительская. Но как бы там ни было, перед нами безумно дорогие «Жигули», которые заслуживают изучения.
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Эпоха, когда Майбахи не носили эмблему Mercedes-Benz, а наоборот, всячески дистанцировались от «недостаточно люксового» братца, завершилась десять лет назад. Немцы закончили выпуск роскошных лимузинов и на какое-то время забыли о бренде с двойной «М». Тем не менее самих автомобилей было выпущено больше трёх тысяч, и один из них перед вами. Это удлинённая до 6,2 метра версия со сверхкомфортабельным салоном и мощнейшим шестилитровым V12 под капотом. Само собой, никаких проблем лимузинище подкинуть не должен. На это намекают не только и не столько внешний вид и описание, сколько цена. В восьмизначные суммы обычно оценивают качественные вещи. Наверное...
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Удлинённые люкс-седаны выпускались и в России, правда, до сегодняшних дней большинство экземпляров не дожили. Модель «Князь Владимир» от завода АЗЛК не была особенно красивой или более-менее качественной, но предлагала пассажирам намного больше, чем обычно ждут от «Москвича». Тут можно было встретить и велюровый салон, и электропакет, и кондиционер, и гидроусилитель руля, и даже холодильник. Впрочем, редкость и техническое состояние сегодня выходят на первый план при поиске уцелевших «Князей». Конкретно этот можно назвать конфеткой: седан исправен, полностью работоспособен и вполне хорош собой. Зацените!
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Удивительная вещь — цена! Это немецкое купе прямо сейчас стоит дешевле «Москвича». Считать это комплиментом или нет — решать вам, а мы предлагаем посмотреть на прекрасные снимки сорокалетнего раритета в самом жизнеутверждающем из цветов. Со слов продавца, 110-сильная Манта использовалась каждый день — то есть жила полноценной автомобильной жизнью. При этом в доведение машины до идеала хозяин вложил много сил, ума и денег. А на логичный вопрос «Что там под капотом?» ответим: там двухлитровый инжекторный мотор, с которым берлинетта могла (и судя по всему, ещё может) разгоняться до 187 километров в час. На дворе, к слову, стояли семидесятые.
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Ещё классики? Тогда как насчёт «Жука» — то есть модели 1303 из лохматых семидесятых? С 1999 года, когда атмосферный малыш был пригнан из Германии, он находился в руках одного хозяина, который не то что бы желал на нём гонять. В описании на Авто.ру говорится всего о пяти тысячах километров по России, а также о продолжительном хранении в тёплом гараже. Но если в ваши планы входят активная езда и регулярное участие в фестивалях, никто (и ничто) не будет против: ни продавец, ни живой мотор, ни полностью исправное шасси. А ещё у «жучка» очень милый интерьер с мягкой обивкой и современной, «безопасной» панелью поздних годов выпуска.
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Ещё один «немец» — но какой! Если «Гелики» и принято делить на брутальных и модных, то этот внедорожник 1987 года выпуска умело балансирует где-то посередине. В том, как выглядит и едет этот G‑Class, большая заслуга нынешнего владельца: он не только улучшил и исправил всё, что требовало внимания, но и провёл грамотный тюнинг экстерьера. Вглядитесь: силовые бамперы с лебёдкой не кричат о своей брутальности всем и каждому, а органично дополняют образ. Как и багажник, зубастые колёса, лифтованная на пять сантиметров подвеска и песочно-серый оттенок кузова.