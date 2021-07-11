От Манты до Князя: объявления недели на Авто.ру

Ещё классики? Тогда как насчёт «Жука» — то есть модели 1303 из лохматых семидесятых? С 1999 года, когда атмосферный малыш был пригнан из Германии, он находился в руках одного хозяина, который не то что бы желал на нём гонять. В описании на Авто.ру говорится всего о пяти тысячах километров по России, а также о продолжи­тельном хранении в тёплом гараже. Но если в ваши планы входят активная езда и регулярное участие в фестивалях, никто (и ничто) не будет против: ни продавец, ни живой мотор, ни полностью исправное шасси. А ещё у «жучка» очень милый интерьер с мягкой обивкой и современной, «безопасной» панелью поздних годов выпуска.