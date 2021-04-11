От «Жука» до «Ягуара» Мастроянни: лучшие объявления на Авто.ру

Ну и раз уж пошёл разговор про автомобили, у которых расход резины сопоставим с расходом топлива, то ловите ещё одного 717-сильного дьявола — Jeep Grand Cherokee Trackhawk. По сути, это то же самое, что и предыдущий Hellcat, только на Джипе можно ещё и трюмо перевезти. Ну, как перевезти — доставить до пункта назначения то, что от него останется после первого же старта с места.