5 недорогих кроссоверов, которые вот-вот приедут в Россию

От «Жука» до «Ягуара» Мастроянни: лучшие объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Знаете, почему наши подборки объявлений лучше гороскопов? Потому что ретроградный Меркурий случается несколько раз в год, а наши статьи выходят каждое воскресенье. А есть на вашем Меркурии варианты автомобилей на любой вкус и кошелёк? То-то же!

Volkswagen Type 1

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Машина, фотографию которой надо ставить напротив термина «авто­мобиль» примерно в половине энциклопедий земного шара. Этот «Жук» пережил полную реставрацию, в ходе которой обзавёлся невероятно ярким оттенком кузова и велюровым салоном каштанового цвета. Сочетание, может, и не самое гармоничное (и не самое аутентичное), но за 650 000 рублей — это просто высшая степень люксовости!

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ГАЗ-24 «Волга»

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Если когда-нибудь мы будет проводить конкурс самых крутых рестомодов на базе отече­ственных авто­мобилей, то эта «Волга» имеет все шансы порвать конкурентов на мелкие кусочки. Под блестящим коричневым кузовом скрывается огромное количество компонентов от Тойоты, включая мотор V8. Пере­числение всех переделок займёт несколько часов, поэтому просто полюбуйтесь на фото­графии, которые, кстати, тоже потрясающие.

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Dodge Challenger SRT Hellcat

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Узнали? Да это ведь тот самый Dodge Challenger SRT Hellcat, одно неосторожное движение за рулём которого может закончиться уничтоже­нием небольшого населённого пункта. Потому что он 717-сильный и задне­приводный. Хотите знать, как он едет? Да пожалуйста!

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Jeep Grand Cherokee Trackhawk

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Ну и раз уж пошёл разговор про автомобили, у которых расход резины сопоставим с расходом топлива, то ловите ещё одного 717-сильного дьявола — Jeep Grand Cherokee Trackhawk. По сути, это то же самое, что и предыдущий Hellcat, только на Джипе можно ещё и трюмо перевезти. Ну, как перевезти — доставить до пункта назначения то, что от него останется после первого же старта с места.

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Toyota Land Cruiser 200

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Глядя на салон этого Land Cruiser, можно ошибочно подумать, что это — обычный внедорожник городского типа, который можно встретить на улице, парковке гипер­маркета или, например, тротуаре. Однако этот «крузак» подготовили парни из Arctic Trucks, а это значит, что на нём можно без проблем штурмовать не только бордюрный камень, но и, например, тундру. В пере­числении доработок нет необходи­мости: их отлично видно на фото­графиях.

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Ford Galaxie

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Ну а теперь в бой идёт тяжёлая артиллерия! Начинаем с Ford Galaxie 1963 года, который приехал в России из Флориды и в декабре 2020 года был полностью растаможен и полностью легализован для использо­вания на наших дорогах. Велико­лепное состояние, классический американский дизайн — это всё круто, но задний бампер-платформа, с вмонтиро­ванной в неё запаской, сражает наповал!

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Jaguar XJ

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Физически этот Ягуар прямо сейчас находится в Италии. По словам продавца, когда-то этой машиной владел сам Марчелло Мастроянни! В объявлении, написанном на ломаном русском, говорится о том, что леген­дарный итальянский актёр был первым владельцем двухдверки. Если это правда, то любители сладкой жизни нашли машину, которая не сможет оставить их равнодушными.

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