От «Жука» до «Ягуара» Мастроянни: лучшие объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Знаете, почему наши подборки объявлений лучше гороскопов? Потому что ретроградный Меркурий случается несколько раз в год, а наши статьи выходят каждое воскресенье. А есть на вашем Меркурии варианты автомобилей на любой вкус и кошелёк? То-то же!
Volkswagen Type 1
Машина, фотографию которой надо ставить напротив термина «автомобиль» примерно в половине энциклопедий земного шара. Этот «Жук» пережил полную реставрацию, в ходе которой обзавёлся невероятно ярким оттенком кузова и велюровым салоном каштанового цвета. Сочетание, может, и не самое гармоничное (и не самое аутентичное), но за 650 000 рублей — это просто высшая степень люксовости!
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ГАЗ-24 «Волга»
Если когда-нибудь мы будет проводить конкурс самых крутых рестомодов на базе отечественных автомобилей, то эта «Волга» имеет все шансы порвать конкурентов на мелкие кусочки. Под блестящим коричневым кузовом скрывается огромное количество компонентов от Тойоты, включая мотор V8. Перечисление всех переделок займёт несколько часов, поэтому просто полюбуйтесь на фотографии, которые, кстати, тоже потрясающие.
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Dodge Challenger SRT Hellcat
Узнали? Да это ведь тот самый Dodge Challenger SRT Hellcat, одно неосторожное движение за рулём которого может закончиться уничтожением небольшого населённого пункта. Потому что он 717-сильный и заднеприводный. Хотите знать, как он едет? Да пожалуйста!
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Jeep Grand Cherokee Trackhawk
Ну и раз уж пошёл разговор про автомобили, у которых расход резины сопоставим с расходом топлива, то ловите ещё одного 717-сильного дьявола — Jeep Grand Cherokee Trackhawk. По сути, это то же самое, что и предыдущий Hellcat, только на Джипе можно ещё и трюмо перевезти. Ну, как перевезти — доставить до пункта назначения то, что от него останется после первого же старта с места.
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Toyota Land Cruiser 200
Глядя на салон этого Land Cruiser, можно ошибочно подумать, что это — обычный внедорожник городского типа, который можно встретить на улице, парковке гипермаркета или, например, тротуаре. Однако этот «крузак» подготовили парни из Arctic Trucks, а это значит, что на нём можно без проблем штурмовать не только бордюрный камень, но и, например, тундру. В перечислении доработок нет необходимости: их отлично видно на фотографиях.
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Ford Galaxie
Ну а теперь в бой идёт тяжёлая артиллерия! Начинаем с Ford Galaxie 1963 года, который приехал в России из Флориды и в декабре 2020 года был полностью растаможен и полностью легализован для использования на наших дорогах. Великолепное состояние, классический американский дизайн — это всё круто, но задний бампер-платформа, с вмонтированной в неё запаской, сражает наповал!
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Jaguar XJ
Физически этот Ягуар прямо сейчас находится в Италии. По словам продавца, когда-то этой машиной владел сам Марчелло Мастроянни! В объявлении, написанном на ломаном русском, говорится о том, что легендарный итальянский актёр был первым владельцем двухдверки. Если это правда, то любители сладкой жизни нашли машину, которая не сможет оставить их равнодушными.