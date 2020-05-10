От «пятёрки» до «крузака»: самые интересные объявления на Авто.ру

Да, это настоящий хот-род, который можно купить в России! Машину сделали по всем канонам: крыши — нет (и, по словам продавца, её и не будет), мотор — огромный (7,4 литра и 390 л.с.). А ещё этот Форд чертовски быстр: 3,7 секунды до сотни. И при этом машина способна взять на борт одного пассажира и мешок картошки. Идеально, не правда ли?