Забытая мощь: крутые масл-кары, о которых вы могли не знать

От «пятёрки» до «крузака»: самые интересные объявления на Авто.ру

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Какой сегодня день недели? Правильно! День, когда мы показываем вам самые лучшие объявления на Авто.ру! Семь крутых машин, которые вы можете купить прямо сейчас. Как всегда, мы постарались выбрать автомобили на любой вкус и кошелёк. Так что хватит читать подводку, листайте ниже — там самое интересное.

BMW 5 серии

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Это не просто «пятёрка» в кузове E34. Это модификация 525i Selection — лимити­рованная спецверсия седана для японского рынка. Но куда больше впечатляет состояние 25-летнего автомобиля. Кожа на руле выглядит как новая, а на деревянных планках в салоне нет ни одной царапины! А ведь машина проехала 45 000 километров, поэтому капсулой времени её точно не назовёшь.

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Ford Model A

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Да, это настоящий хот-род, который можно купить в России! Машину сделали по всем канонам: крыши — нет (и, по словам продавца, её и не будет), мотор — огромный (7,4 литра и 390 л.с.). А ещё этот Форд чертовски быстр: 3,7 секунды до сотни. И при этом машина способна взять на борт одного пассажира и мешок картошки. Идеально, не правда ли?

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Mercedes-Benz SLR McLaren 722

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Во-первых, это не просто SLR McLaren, а спецверсия 722, посвящённая победе Стирлинга Мосса в гонке Милле-Милья в 1955-м. Во-вторых, это родстер. В-третьих, это самый дорогой автомобиль Mercedes-Benz, который продают в России прямо сейчас. У нас всё.

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Ferrari 812 Superfast

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Два крутейших суперкара в одной подборке? Да, это случилось! Шесть с половиной литров, атмосферный V12, 800 лошадиных сил, боже­ственный итальянский дизайн, 886 километров пробега и ещё год действия гарантии — фантасти­ческое предложение! И стоит вдвое дешевле предыдущего SLR McLaren.

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Mitsubishi Lancer Evolution X

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Да-да, «эвиков» в продаже на Авто.ру навалом, но пройти мимо этого почти невозможно. Сплиттер, расширение, огромная «полка» сзади. А ещё у этого седана мощно прокачанный мотор, который выдаёт 623 л.с.! Правда, на метаноле. У вас же есть метанол?

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Fiat 124 Spider

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Итальянская классика за вменяемые деньги: миллион рублей за 124-й 1977 года выпуска — не так и много. Продавец машины максимально немного­словен, поэтому в описании нет ни одной буквы, но, судя по фото­графиям, двухдверка пребывает в очень приличном состоянии и больших вложений не потребует.

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Toyota Land Cruiser

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Вероятно, это самый крутой Land Cruiser на Авто.ру прямо сейчас. Обвес, диски, усиленные тормоза, злая резина, полностью новая подвеска. А ещё вместе с внедорожником отдадут красивые номера «ААА» и, кстати, на самом деле это дорестайлинг, пере­деланный в обнов­лённый вариант.

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