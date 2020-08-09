От FJ до JK: лучшие объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Заждались уже, наверное, да? Теперь можно расслабиться, потому что перед вами — свежая подборка семи самых крутых машин, которые прямо сейчас продают на Авто.ру. Традиционно мы не будем заваливать вас только суперроскошными и недоступными автомобилями, потому что выбираем экземпляры на любой вкус и кошелёк. Приятного просмотра. И выбора.
Toyota FJ Cruiser
Продавец этого брутального стиляги просто написал, что довёл машину до ума. Впрочем, силовые бамперы, лебёдка, шноркель, экспедиционный багажник и шины размером с «Оку» — это как раз то, чего не хватало для формирования образа крутого внедорожника такой модели, как FJ Cruiser.
Посмотреть объявление
BMW M5
Как правило, такие автомобили и в таком состоянии обнаруживают где-нибудь в Европе или США, потому что там их новыми продавали намного больше. Тем ценнее эта BMW M5 в кузове E34, которая продаётся в России.
Посмотреть объявление
Ford Model A
Продавец честно говорит, что никакой культурной ценности этот Форд не представляет. Зато у автомобиля большое количество уникальных компонентов и нужные документы. Плюс ко всему, машина на ходу, потому что хозяин, по его же словам, ездит на Model A в магазин по выходным. Хочешь свести с ума весь Ашан? Это твой шанс!
Посмотреть объявление
Volkswagen Teramont
Ну кто бы мог подумать, что в этой подборке когда-нибудь окажется Volkswagen Teramont? Тем не менее, он здесь, потому что он — классный. Нечто похожее делал американский офис немецкого бренда в виде прототипа, а в России взаправду подготовили этого громилу для путешествий. Продавец утверждает, что весь тюнинг, включая чип, дополнительную шумку и двойные стёкла, обошёлся в 1,2 миллиона рублей. Кажется, подход имелся.
Посмотреть объявление
ГАЗ 24 «Волга»
Да-да, мы в курсе, что некоторые из вас хотят написать в комментариях про эту «Волгу». Но для начала оцените объём доработок. Во-первых, это купе. Во-вторых, силовой агрегат у «волжанки» от Ford Mustang. В-третьих, ходовую полностью переработали, а от оригинального в салоне не осталось и следа. Ну всё, теперь можно и в комментарии проследовать.
Посмотреть объявление
Lotus Elise
Всю жизнь хотели не оставлять камня на камне от «эмок» и «амгешек», но денег с трудом скопили только на Тигуан на галогенках? Не переживайте. За эти же деньги можете взять вот это — настоящий, породистый, чистокровный британский спорткар Lotus Elise. 192 лошадиные силы, 900 килограммов массы и никаких лишних прибамбасов. Осталось придумать, как потом будете объясняться перед супругой.
Посмотреть объявление
Jeep Wrangler
Ничего необычного. Просто Jeep Wrangler на гусеницах и с мизерным пробегом. В каждом дворе ведь такие стоят, не так ли? Давайте, листайте дальше, там как раз поле с комментариями, чтобы про «Волгу» написать.