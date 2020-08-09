Секретный суперкар, дрифт-кар из Швеции и 1378-сильный монстр: версии «восьмёрки» BMW, о которых вы не слышали

От FJ до JK: лучшие объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Заждались уже, наверное, да? Теперь можно расслабиться, потому что перед вами — свежая подборка семи самых крутых машин, которые прямо сейчас продают на Авто.ру. Традиционно мы не будем заваливать вас только супер­роскошными и недоступными автомо­билями, потому что выбираем экзем­пляры на любой вкус и кошелёк. Приятного просмотра. И выбора.

Toyota FJ Cruiser

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Продавец этого брутального стиляги просто написал, что довёл машину до ума. Впрочем, силовые бамперы, лебёдка, шноркель, экспедици­онный багажник и шины размером с «Оку» — это как раз то, чего не хватало для формиро­вания образа крутого внедорожника такой модели, как FJ Cruiser.

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BMW M5

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Как правило, такие автомобили и в таком состоянии обнаруживают где-нибудь в Европе или США, потому что там их новыми продавали намного больше. Тем ценнее эта BMW M5 в кузове E34, которая продаётся в России. Из-за потенци­альных возмущений буквоедов мы не будем называть седан «капсулой времени», потому что на его одометре уже 26 000 километров. Но вы просто посмотрите на её состояние! Конфетка же, ну!

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Ford Model A

Продавец честно говорит, что никакой культурной ценности этот Форд не пред­ставляет. Зато у автомобиля большое количество уникальных компонентов и нужные документы. Плюс ко всему, машина на ходу, потому что хозяин, по его же словам, ездит на Model A в магазин по выходным. Хочешь свести с ума весь Ашан? Это твой шанс!

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Volkswagen Teramont

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Ну кто бы мог подумать, что в этой подборке когда-нибудь окажется Volkswagen Teramont? Тем не менее, он здесь, потому что он — классный. Нечто похожее делал американский офис немецкого бренда в виде прототипа, а в России взаправду подготовили этого громилу для путе­шествий. Продавец утверждает, что весь тюнинг, включая чип, дополни­тельную шумку и двойные стёкла, обошёлся в 1,2 миллиона рублей. Кажется, подход имелся.

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ГАЗ 24 «Волга»

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Да-да, мы в курсе, что некоторые из вас хотят написать в комментариях про эту «Волгу». Но для начала оцените объём доработок. Во-первых, это купе. Во-вторых, силовой агрегат у «волжанки» от Ford Mustang. В-третьих, ходовую полностью перера­ботали, а от оригинального в салоне не осталось и следа. Ну всё, теперь можно и в коммен­тарии проследовать.

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Lotus Elise

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Всю жизнь хотели не оставлять камня на камне от «эмок» и «амгешек», но денег с трудом скопили только на Тигуан на галогенках? Не пере­живайте. За эти же деньги можете взять вот это — настоящий, породи­стый, чисто­кровный британский спорткар Lotus Elise. 192 лошадиные силы, 900 кило­граммов массы и никаких лишних прибам­басов. Осталось придумать, как потом будете объясняться перед супругой.

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Jeep Wrangler

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Ничего необычного. Просто Jeep Wrangler на гусеницах и с мизерным пробегом. В каждом дворе ведь такие стоят, не так ли? Давайте, листайте дальше, там как раз поле с коммен­тариями, чтобы про «Волгу» написать.

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