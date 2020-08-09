От FJ до JK: лучшие объявления на Авто.ру

Как правило, такие автомобили и в таком состоянии обнаруживают где-нибудь в Европе или США, потому что там их новыми продавали намного больше. Тем ценнее эта BMW M5 в кузове E34, которая продаётся в России. Из-за потенци­альных возмущений буквоедов мы не будем называть седан «капсулой времени», потому что на его одометре уже 26 000 километров. Но вы просто посмотрите на её состояние! Конфетка же, ну!