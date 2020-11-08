10 самых популярных кроссоверов в России: октябрь

От бронированного S-класса до «Эльдорадо»: лучшие объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Есть такая народная примета: если в машину можно попасть через дырку в двери, а её мотор заводится только в день летнего солнце­стояния, то её пора менять. Но чтобы не менять её абы на что, читайте наши ежене­дельные подборки лучших объявлений. Тут исключи­тельно крутые и яркие автомо­били, которые никого не оставят равно­душными. И, как всегда, варианты имеются на любой вкус и кошелёк.

Chevrolet Camaro

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Если Бамблби увидит этот Камаро, то, скорее всего, испугается, заплачет и побежит жало­ваться маме — настолько этот масл-кар крут! А судя по торчащему из капота дросселю, куче допол­нительных приборов и хитрой трансмиссии, этот монстр ещё и готов порвать на дороге кого угодно. Вещь!

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Ford Model A

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Предположим, у вас есть свободные три — три с половиной миллиона рублей. И вы страсть как хотите автомо­биль выходного дня. За эту сумму можно взять какой-нибудь Audi A5 или BMW 4 серии в простенькой комп­лектации, а можно... стать обладателем настоящего раритета — Ford Model A 1928 года выпуска в потрясающем состоянии. Хотите внимания? С этой машиной оно вам обеспечено!

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Buick Special

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Или вы можете потратить почти на миллион меньше и взять вот этого красав­чика! Это седан Buick Special второго поколения 1939 года выпуска. Судя по фото­графиям, автомобиль пребывает в идеаль­нейшем состоянии как снаружи, так и внутри. Из общей картины немного выбивается современный багажник на крыше. Зато есть на чём возить велосипед. Или холодильник.

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Honda Clarity

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Машины вроде Clarity заставляют с грустью вспоминать о том, что автомо­бильная активность у Хонды в России такая же, как творческая — у Влада Сташевского. То есть почти нулевая. Вы просто посмотрите на дизайн: да эту машину можно брать и без каких-либо доработок снимать в научно-фанта­сти­ческом боевике! И при этом данный экзем­пляр вполне пригоден для эксплу­атации в наших условиях — он гибридный. Но Clarity в этом поколении могут быть ещё и полностью электриче­скими и даже водородными!

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Mercedes-Benz S-класса

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Да-да, мы тоже обалдели от ценника в 57 000 000 рублей! Однако перед вами удлинённый S-класс в кузове W140, брониро­ванный компанией Trasco Bremen, который работал в гараже особого назначения. Кожа, дерево, телевизор, стёкла толщиной в батон кремлёв­ской колбасы — всё имеется. А ещё на почти таком же автомобиле некоторое время возили президента России Бориса Ельцина.

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Volkswagen Scirocco

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А вот совсем другая грань немецкого автопрома. Вероятно, это не самая комфортная машина на планете, а «лежак» может стать для Фолькс­вагена непре­одолимым препят­ствием. Но вид авто­мобиль определённо имеет. А диски — просто пушка!

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Cadillac Eldorado

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Говорим Cadillac, подразумеваем Eldorado. Говорим Eldorado, подразуме­ваем Cadillac. Машина, которая не нуждается в пред­став­лении или каких-либо допол­нительных пояс­нениях. А получить её по цене VW Tiguan или RAV4 — просто подарок судьбы. И при этом машина буквально хранится в музее! Звоните скорее, пока её не увёл кто-нибудь ещё.

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