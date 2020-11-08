От бронированного S-класса до «Эльдорадо»: лучшие объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Есть такая народная примета: если в машину можно попасть через дырку в двери, а её мотор заводится только в день летнего солнцестояния, то её пора менять. Но чтобы не менять её абы на что, читайте наши еженедельные подборки лучших объявлений. Тут исключительно крутые и яркие автомобили, которые никого не оставят равнодушными. И, как всегда, варианты имеются на любой вкус и кошелёк.
Chevrolet Camaro
Если Бамблби увидит этот Камаро, то, скорее всего, испугается, заплачет и побежит жаловаться маме — настолько этот масл-кар крут! А судя по торчащему из капота дросселю, куче дополнительных приборов и хитрой трансмиссии, этот монстр ещё и готов порвать на дороге кого угодно. Вещь!
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Ford Model A
Предположим, у вас есть свободные три — три с половиной миллиона рублей. И вы страсть как хотите автомобиль выходного дня. За эту сумму можно взять какой-нибудь Audi A5 или BMW 4 серии в простенькой комплектации, а можно... стать обладателем настоящего раритета — Ford Model A 1928 года выпуска в потрясающем состоянии. Хотите внимания? С этой машиной оно вам обеспечено!
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Buick Special
Или вы можете потратить почти на миллион меньше и взять вот этого красавчика! Это седан Buick Special второго поколения 1939 года выпуска. Судя по фотографиям, автомобиль пребывает в идеальнейшем состоянии как снаружи, так и внутри. Из общей картины немного выбивается современный багажник на крыше. Зато есть на чём возить велосипед. Или холодильник.
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Honda Clarity
Машины вроде Clarity заставляют с грустью вспоминать о том, что автомобильная активность у Хонды в России такая же, как творческая — у Влада Сташевского. То есть почти нулевая. Вы просто посмотрите на дизайн: да эту машину можно брать и без каких-либо доработок снимать в научно-фантастическом боевике! И при этом данный экземпляр вполне пригоден для эксплуатации в наших условиях — он гибридный. Но Clarity в этом поколении могут быть ещё и полностью электрическими и даже водородными!
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Mercedes-Benz S-класса
Да-да, мы тоже обалдели от ценника в
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Volkswagen Scirocco
А вот совсем другая грань немецкого автопрома. Вероятно, это не самая комфортная машина на планете, а «лежак» может стать для Фольксвагена непреодолимым препятствием. Но вид автомобиль определённо имеет. А диски — просто пушка!
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Cadillac Eldorado
Говорим Cadillac, подразумеваем Eldorado. Говорим Eldorado, подразумеваем Cadillac. Машина, которая не нуждается в представлении или каких-либо дополнительных пояснениях. А получить её по цене VW Tiguan или RAV4 — просто подарок судьбы. И при этом машина буквально хранится в музее! Звоните скорее, пока её не увёл кто-нибудь ещё.