От бронированного S-класса до «Эльдорадо»: лучшие объявления на Авто.ру

Машины вроде Clarity заставляют с грустью вспоминать о том, что автомо­бильная активность у Хонды в России такая же, как творческая — у Влада Сташевского. То есть почти нулевая. Вы просто посмотрите на дизайн: да эту машину можно брать и без каких-либо доработок снимать в научно-фанта­сти­ческом боевике! И при этом данный экзем­пляр вполне пригоден для эксплу­атации в наших условиях — он гибридный. Но Clarity в этом поколении могут быть ещё и полностью электриче­скими и даже водородными!